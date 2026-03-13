システムファイブ、Hollyland ワイヤレスインカム「Solidcom C1 Pro In-Ear Version」の拡充されたラインナップを販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年3月13日に発表されたHollyland(ホーリーランド) のワイヤレスインカム「Solidcom C1 Pro In-Ear（イヤホン） Version」の全ラインナップの販売を開始しました。

In-Ear Versionは、従来のヘッドセット「Solidcom C1 Pro」の高い通話品質と安定した通信性能を継承しつつ、インイヤーモニター型イヤホンを利用可能なオプションを同梱したワイヤレスインカムシステムです。

これまで、In-Ear Versionは4S/9Sのみの販売でしたが、2S/3S/6S/8Sもお選びいただけるようになりました。

全モデルにUSB-C to 3.5mm変換ケーブルが付属されており、お手持ちのイヤホンを接続して首掛けスタイルでもご利用いただけます。

映像制作・ライブ・イベント現場など、賑やかな環境でもクリアにコミュニケーションを取ることが可能です。

※Solidcom C1 Proの仕様変更はございません

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/pages/search?kw=Solidcom+C1+Pro+In-Ear+Version

Solidcom C1 Proの主な特長

デュアルマイクENCによる高性能ノイズキャンセリング

デュアルマイクの環境ノイズキャンセリング（ENC）技術を搭載し、騒音の多い現場でもクリアな音声コミュニケーションを実現します。

最大約350mの安定したワイヤレス通信

1.9GHz DECT技術を採用し、見通し最大約350mの通信範囲で安定した双方向通信が可能です。

全二重（フルデュプレックス）通信でスムーズな会話

同時双方向通信に対応し、トランシーバーのような切り替え操作なしで自然な会話ができます。

軽量設計で長時間の使用も快適

ヘッドセットはバッテリー込みで約170gと軽量で、長時間の撮影・イベント現場でも快適に装着できます。

開封後すぐ使えるシンプルな運用

ハブ不要のシステム構成にも対応し、電源を入れて装着するだけでチームとすぐに通信できる直感的な操作性を備えています。

Solidcom C1 / C1 Proシリーズと互換性あり

Hollyland ワイヤレスインカム「Solidcom C1 Pro In-Ear Version」

当社販売価格：110,000円(税込)～

Hollyland（ホーリーランド）について

Hollyland（ホーリーランド）は、ワイヤレス・インカムシステム、映像伝送システム、モニター、ワイヤレスマイクロフォンなどを専門とする、ワイヤレス技術のリーディングプロバイダーです。

2013年の創業以来、映画制作、放送、ビデオ制作、ライブイベント、展示会、劇場、礼拝堂、個人のコンテンツクリエイターなど、幅広い分野において数百万のユーザーに製品とサービスを提供してきました。

現在では、世界約120の国と地域に販売ネットワークを展開し、数十の現地オフィスを通じて、よりきめ細やかなサポート体制を構築しています。

製品や企業に関する詳細は、以下の公式リンクよりご確認いただけます。

公式サイト： https://www.hollyland.com/

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/