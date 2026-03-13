【AULUMU】国際的に権威のあるデザイン賞『iF DESIGN AWARD 2026』を受賞しました!!

Shenzhen Magu Technology Co., Ltd.受賞作

2022年に中国・深センで設立された、ハイエンドなギアデザインを展開するブランド「AULUMU（オルム）」（運営：AULUMU Technology Co., Ltd、代表取締役CEO：HOU HAI NING）。この度、同社の「A39 AirPods Pro専用ケース」および「C03 チタンマグバックルウォッチバンド」が、世界的に権威のあるデザイン賞『iF DESIGN AWARD 2026』を受賞いたしました。

■ 受賞作品

・M01 4 in 1 ワイヤレス充電器 |折りたたみ式|MagSafe対応

M01 4 in 1 ワイヤレス充電器

・ 折りたたみ式で持ち運びにやすくて省スペース

・ あらゆる角度に調整可能なMagSafe対応ワイヤレス充電器

・ ナイトライト付きで、３つのモードが調整可能

・ 80cm USB-C to USB-Cケーブルと収納バッグ各ずつ1個で付属してます

・ iPhoneは最大15Wまで充電対応可能

詳細ページ：https://aulumujapan.com/products/4-in-1-charging-station(https://aulumujapan.com/products/4-in-1-charging-station)

A39 AirPods Pro 3対応 保護ケース

A39 AirPods 4/Pro 3専用 保護ケース

・ 独創的ジオメトリーデザインで、スタイルに新しい個性を。

・ 厚みのあるTPUシェルで、強く・美しく守る。

・ 亜鉛合金ロックで、確かなホールド感。

・ プレミアムなマット質感と精緻なメタルディテール。

・ 取り外し可能なストラップで、スマートに持ち運び。

・ 精密なスピーカー＆ポート設計。

・ LEDインジケーターが見える、ペアリングもスムーズ。

・ ワイヤレス充電にも完全対応。

商品詳細ページ：https://aulumujapan.com/products/a39-geometric-case-for-airpods-pro-3

A39 AirPods Pro 3専用 ケースA29 AirPods 4専用 保護ケース

AULUMU AppleWatch バンドエコシステム

・ マグクイックリリースシステムでワンステップ装着・脱着が可能

・ DLCコーティングを施したチタン合金バックルは軽量・高強度・耐傷性に優れる

・ 磁気ロックと面ファスナーの二重固定で確かな安定性を確保。

・ 高密度ナイロン素材は通気性・柔らかさ・高い耐久性を兼ね備えています。

・ Apple Watch大型モデルにも適合。

・ ロングストラップ（170～225mm）とショートストラップ（145～180mm）の2種類のストラップを同梱し、ほとんどの腕周りに対応。

C03 チタンマグバックルウォッチバンド

商品詳細ページ：https://aulumujapan.com/products/c03-titanium-mag-buckle-quick-release-band(https://aulumujapan.com/products/c03-titanium-mag-buckle-quick-release-band)

企業情報 | AULUMUについて

A11 Apple Watch シリーズ対応 マグネットバンドC03 チタンマグバックルウォッチバンドAULUMU × IF DESIGNAWARD 2026AULUMU （オルム）とは？

2022年に設立されたAULUMU（オルム）は、高性能なギアの「プロダクトデザイン」を通じ、新たな「ブランド体験」を追求しています。

私たちのブランド名は、古代ギリシャ語で「精密かつ効率的」を意味する「αὐτόματος（アウトマトス）」と、サイバーパンクが描く機能美に深く根ざしています。その核となるのは、徹底した実用主義と、際立ったビジュアルスタイルの融合

私たちは、単なるアクセサリーの提供に留まりません。目指すのは、効率的なライフスタイルを追求する現代の都市居住者のために、体系的で高性能な「ギア・エコシステム」を構築すること。

「精密と効率、実用と機能、そして自信に満ちた反骨精神」の定義に基づき、AULUMUのすべての製品は、使う人の「意志を拡張するもの」としてデザインされています。複雑化するデジタル社会において、より冷静に、そして自信を持って生き抜くための力となることを目指しています。

詳細は公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)をご覧ください

■AULUMU株式会社（概要）

本社：Shenzhen AULUMU Technology Co., Ltd

代表者：代表取締役CEO HOU HAI NING

設立：2022年

事業内容：iPhone周辺アクセサリー、デジタル製品の開発・製造・販売

公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)

■SNSチャンネル（最新の製品情報とキャンペーンをお届けします♪）

Instagram：https://www.instagram.com/aulumu.japan/(https://www.instagram.com/aulumu.japan/)

X（旧Twitter）：https://x.com/AULUMU_Japan(https://x.com/AULUMU_Japan)

YouTube：https://www.youtube.com/@aulumujapan(https://www.youtube.com/@aulumujapan)

■マーケティングに関するお問い合わせ先

AULUMU株式会社 マーケティング担当KANRIN

E-mail：aulumujapan@gmail.com