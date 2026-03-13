「家電大賞2025-2026」において「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機」が総合銀賞を受賞！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1」が「家電大賞2025-2026」において総合銀賞を受賞したことをお知らせします。「家電大賞」において、当社の商品として初めての受賞となります。

※「家電大賞2025-2026」授賞式の様子

「家電大賞2025-2026」は、株式会社ワン・パブリッシングのモノ・トレンド情報誌「GetNavi」及びウェブメディア「GetNavi web」と、株式会社インプレスの家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」が共同で、2025年を代表する家電を決定する総合家電アワードです。

ノミネートされた全151製品の中からグランプリと部門賞(特別賞含む28部門)が決定し、「12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1」が総合銀賞を受賞いたしました。

家電商品部ゼネラルマネージャー 奥田哲也のコメント

当社は、他には無い性能・機能を実現しながらも、圧倒的なコストパフォーマンスを実現することで、1人でも多くのお客様に高性能家電が提供する豊かな暮らしをお届けする『常識を変える家電』の創出に取り組んでいます。 今回「高性能なドラム式洗濯乾燥機は高い」という常識に挑戦した姿勢に多くの方にご共感いただき、その結果、このような名誉ある賞を受賞できたものと考えており、開発陣一同、本当にうれしく思っています。 本商品は、単に「低価格なドラム洗」という事だけでなく、洗浄性能、乾燥の仕上り、音の静かさ、シンプル＆コンパクトなデザインという基本性能の高さに加えて当社独自機能である、空間除湿機能などもお客さまより高くご評価いただいております。 当社は今後とも、お客さまの暮らしを豊かに変えていけるよう「常識を変える家電」の創出に取り組んで参ります。

受賞概要

＜受賞部門＞

●家電大賞 2025-2026 総合銀賞

●家電大賞 2025-2026 洗濯機部門 銀賞

＜受賞商品＞

【商品名】12kgヒートポンプ式ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1

【価格】139,900円（税込）

※「みんなの新生活応援キャンペーン」開催中につき、2026年4月6日まで期間限定価格でご提供。

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400051355s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

2025年10月14日公開：商品リリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001195.000073913.html

商品特長

１.ヒートポンプ×ヒーターのハイブリッド乾燥で、ふっくら省エネ仕上げ

ヒートポンプ式乾燥は、低温で衣類をやさしく乾燥させることで、衣類へのダメージを抑えながら電力消費を削減する一方で、乾燥に時間がかかるという課題がありました。今回新たにヒートポンプ×ヒーターのハイブリッド式を採用。ヒーターで乾燥前にドラム槽内を効率的に加温することで、乾燥効率を高め、よりスピーディな乾燥を可能にします。

省エネ性能に優れたヒートポンプ乾燥と、ヒーターによるパワフルな加熱乾燥を両立することで、大容量の洗濯物でも、衣類をやさしく、しっかり、そしてふっくらと仕上げます。

さらに、熱交換ユニットとヒーターを本体上部に配置することで、温風の通り道が短くなり、熱効率が向上。より効率的な乾燥を実現しています。

２. 高浸透泡シャワー洗浄でガンコな汚れもしっかり落とす

高濃度の洗剤液を泡シャワーで繊維の奥まで浸透させ、がんこな汚れもすっきり。

もっとしつこい汚れには「温水洗浄コース」がオススメ。約20℃、30℃、40℃、60℃の温度設定が可能です。

３.特許出願中！ 水で除菌「OxyWave」機能搭載

すすぎ時にOHラジカルを含む気体を注入し、除菌水を生成。部屋干し臭、洗濯槽のカビも抑制。毎回のお洗濯で洗濯機自体を清潔に保ちます。（※1）

「標準」「スピード」「部屋干し」「つけおき」「衣類ケア」「毛布」「槽洗浄」時にON/OFFを選択できます。

（※1)［試験機関］中国家用電気研究所［試験方法］菌を含む培養液にOxyWave機能で生成した除菌水を添加し、生菌数を測定。［試験結果］菌の減少率99％以上（自社換算）全ての菌に効果があるわけではありません。［試験番号］EWXq-25-545

４.特許出願中！ 洗面所の湿気対策におすすめの「空間除湿」機能搭載

湿度が高くなってしまいがちな洗面所ですが、新搭載の「空間除湿」機能で湿気対策が可能に。吸気口から水分を含む空気を吸い込み、ヒートポンプ機能で除湿します。（※2）除湿水は自動で排水するので、一般的な除湿器であれば必要なタンクに溜まった水を捨てるという手間が無くなります。

（※2）当社実験による。洗面所を模した空間（約7.4㎥）で運転した際の湿度の変化を計測。湿度により除湿状態は異なります。

５.毎日のお洗濯をもっとラクに！ 洗剤・柔軟剤自動投入＆自動お掃除機能搭載

洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載。洗剤1,000ml、柔軟剤600mlの大容量タンクで毎回の計量・投入の手間がなくなり洗濯がもっと簡単に。熱交換器、乾燥フィルターの自動お掃除（※3）、パッキン自浄機能により毎日のお手入れもラクラクです。

（※3）乾燥補助フィルターは週1回程度のお手入れを行ってください。

その他にも、「特急洗乾」コースや「温水洗浄」コースも搭載。特急洗乾コースは、約3kgまでの衣類を洗濯から乾燥まで約60分（※4）で終了するので、すき間時間のお洗濯や、洗い忘れた洋服を急いで洗濯・乾燥したいときに便利です。3kg以上の衣類を入れた場合でも、約4kgまでであれば自動で衣類の量を検知し運転時間を80分まで延長します。夜間の運転に便利なナイトモードも搭載するなど毎日の暮らしに寄り添う機能にこだわりました。

（※4）洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。

購入サポートについて

ご購入前もご購入後もニトリがサポート。購入前の商品仕様や設置などに関する質問はオンライン相談サービスがご利用いただけます。そして、購入後も安心してお使いいただける5年間の無料保証付き（※5）です。

（※5）メーカー（ニトリ）の保証期間（1年間）終了後も自然故障（※）（製品暇疵）による機器故障について「無償修理」が受けられるサービスです。

（※）「自然故障」とは、取扱い説明書やメーカー保証規定に沿った使用環境で適切に使用している中で発生した故障（製品そのものに起因する電気的・機械的な故障）で部品交換を伴う故障です。

ニトリのオンライン相談サービス :https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/onlineadviser/