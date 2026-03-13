VILTROX製品 価格改定のお知らせ

映像嵐 株式会社

「VILTROX」製品につきまして、為替相場の変動（円安の進行）および原材料費・物流費の高騰の影響を受け、販売価格を改定することをお知らせいたします。

■価格改定実施日

2026年4月8日

VILTROXは、交換レンズや映像アクセサリーなどを展開する映像機器ブランドであり、革新的な技術と高いコストパフォーマンスを両立した製品開発を行っています。写真・映像クリエイターに向けた高品質な製品を世界各国で展開しています。為替市場では近年、急速な円安傾向が続いており、輸入製品の調達コストが上昇しています。加えて、電子部品・光学部材などの原材料価格の高騰、国際物流費の上昇なども重なり、カメラ・映像機器業界全体で価格改定の動きが広がっています。こうした環境の中、当社では可能な限り価格維持に努めてまいりましたが、安定した供給体制と品質維持のため、今回の価格改定を実施することとなりました。

■価格改定概要

対象製品

VILTROX 交換レンズ（フルサイズ / APS-C）

VILTROX 映像アクセサリー（モニター、バッテリー等）

対象製品数

交換レンズ：約50モデル

アクセサリー：数モデル

改定内容

メーカー希望小売価格の改定

※製品により改定幅は異なります。

対象製品および改定価格の詳細につきましては、下記のPDFをご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d156240-56-7461bec494f95ac20768e76733ff891b.pdf

今後の展望

映像嵐株式会社は、「品質・サービス・信頼」を理念に、日本市場における撮影機材ユーザーの多様なニーズに応えるべく、高品質かつ高いコストパフォーマンスを備えた製品とサービスの提供に努めてまいります。

今後も、より多くの方に映像表現の楽しさと可能性をお届けできるよう、継続的な取り組みを行ってまいります。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866