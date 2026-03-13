第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年3月24日（火）から25日（水）までの2日間、東京都立産業貿易センターで開催される「Data Center Japan 2026」に出展する株式会社カンネツ（代表取締役社長：荒木努、以下「カンネツ」）に協賛いたします。当社は、カンネツとニデック株式会社（代表取締役社長執行役員：岸田光哉、以下「ニデック」）の三社共同でカンファレンスを実施し「止めないインフラへ：信頼性重視の冷却ソリューション」をテーマに登壇いたします。

生成AIの進化に伴いサーバーの発熱量が増大するなか、より高効率なGPU（グラフィック処理装置）の冷却が可能なCDU（クーラント冷却ユニット）を生産するニデックに、カンネツ製のサーマル試験装置を組み合わせ、性能検証体制を構築した実績を紹介します。あわせて、当社が取り扱う各種熱処理装置、およびグローバルネットワークを活かした包括的なシステムプランニングについてもご紹介いたします。

当社は、AIの発展と共に重要性が増す「止めないインフラ」の実現にむけ、パートナー企業との連携を通じて、高い信頼性と高効率なデータセンター環境の構築に取り組んでまいります。

【カンファレンス概要】

テーマ：止めないインフラへ：信頼性重視の水冷ソリューション

提供：株式会社カンネツ

日時：3月24日（火）16:15-16:45

場所：RoomA（2F）

登壇者：

カンネツ 代表取締役社長 荒木努

ニデック 精密小型モータ事業部 商品開発第1統括部 開発第4部長 酒井哲平

当社 産業機械事業本部 事業開発部 部長 吉村昌一

【展示会概要】

展示会名：Data Center Japan 2026

開催期間：2026年3月24日（火）～25日（水）10:00 - 17:00

場所： 東京都立産業貿易センター浜松町館2F、4F、5F

カンネツ 小間番号：2C-11

展示会公式WEBサイト：https://f2ff.jp/event/dcjapan

※ご来場には事前登録が必要となります。来場者登録はこちら(https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260302)

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 産業機械事業本部 事業開発部

担当：坂井

TEL：070-1521-7060 E-mail : masaaki.sakai@djk.co.jp