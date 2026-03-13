【Ｚ会の本】『Ｚ会の幼児ワーク』シリーズに、春の学習にもぴったりな新刊2点が2026年3月13日に発刊！
株式会社増進会ホールディングス(Ｚ会グループ)のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズは、『Ｚ会の幼児ワーク』シリーズにおいて、新刊2点を2026年3月13日に発刊いたします。さらに、教育系YouTuber「とある男が授業をしてみた」葉一氏と協力して、入学・進級に向けてがんばるお子さま達を応援するキャンペーンを実施中です！
コラボキャンペーンは、Ｚ会の幼児・小学書籍全点が対象となります。
Ｚ会の幼児ワークとは
子どもはあそびのなかで、様々なことを発見し、考え、世界を広げていきます。新発売の「Ｚ会の幼児ワーク」では、色塗りや間違い探し、めいろなどのあそびを通して自然に数や形、言葉に触れることができる工夫が盛りだくさん。日々の学びと、ワークでの学びの好循環を促します。
『Ｚ会の幼児ワーク』は、子どもの「なぜ？」「知りたい」をふくらませ、未知の世界を切り拓く力を育みます。
そして、この春新刊2点を加えてを全21点をラインナップいたします。
特長１.学ぶおもしろさを実感できる
自分で発見して考えることができる出題だから、学ぶ面白さを味わえます。
特長２.身のまわりのことに興味がひろがる
あそびの要素が中心のバリエーション豊かな問題構成で、子供の興味の芽を育てます。
特長３.自分で考える力が身につく
知識の反復練習ではなく、いろいろな切り口でさまざまな領域に触れる問題構成だから、自分で考える力が身につきます。
▼『Ｚ会の幼児ワーク』特設ホームページ
https://www.zkai.co.jp/books/youji_work/
【新刊書誌情報】
Z会の幼児ワーク (入学前の)きくチカラ 5・6・7さい
〇学校生活で大切な「話をきく力」が身につく
物語や自然、生活といった6つのカテゴリーの音声で、遊びながら『きくチカラ』をトレーニング！ 小学校の授業では、先生の話を一度で聞き取り、理解する力が求められます。本書は『音声を聞く→問題を解く』のステップを繰り返し、注意深く情報を整理する力を着実に育みます。
価格(税込)1,210円 /A4版/4色刷り/ISBN:978-4-86290-497-3
https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-5526/
Z会の幼児ワーク こうさくあそび 5・6・7さい
〇工作遊びを通じて創造力・表現力を育む
のりやハサミを上手に使えるようになってきた、いろいろな工作に挑戦したいお子さまにおすすめです。
まるめる・折る・組み立てる・編むといったバリエーション豊富な工作と、絵やデザインにあらわす活動がいっぱい！
表現する楽しさを体感できるワークです。
価格(税込)1,100円/A4版/4色刷り/ISBN:978-4-86290-498-0
https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-5536/
【ご購入方法】
・書店でのご購入：全国の書店にてお買い求めいただけます。
・通信販売でのご購入：Webサイトからお買い求めいただけます。
https://www.zkai.co.jp/books/youji_work/
さらに！！この春、全国の対象書店にてＺ会の幼児・小学書籍（全点が対象）をご購入いただくと、「とある男が授業をしてみた」葉一氏とコラボした様々な特典がおまけとしてついてきます。
ぜひ、春のドリルデビュー・入学準備などにお役立てください!
葉一氏とのコラボキャンペーンの概要
■3大コラボ特典
【1】葉一さんに聞くおすすめの春休みの過ごし方「春休み計画表」
【2】勉強や新生活の不安を葉一さんに聞いてみよう！「とある男のお悩み相談室」
【3】葉一さんの直筆メッセージ「オリジナルメダル」
※すべてWeb特典です。ダウンロード等でご利用いただけます。
■実施期間
2026年2月24日（火）～2026年4月30日（木）
■「とある男が授業をしてみた」葉一氏とは
登録者数220万人(2026年1月現在)の教育系YouTuber。1985年、福岡県生まれ。東京学芸大学卒業後、教材販売の営業、学習塾講師を経験。2012年からYouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」を開設。小学3年生から高校生に向けた授業動画を配信し大人気に。公式サイト「19ch.tv(塾チャンネル)」ではプリントを無料配布。2児のパパ。
▼Ｚ会×「とある男が授業をしてみた」葉一コラボの詳細はこちら
https://www.zkai.co.jp/books/el/el-guide/26spring_cp/
『Ｚ会の幼児ワーク』が、絵本ナビ「子育てベストアイテム大賞 2026」を受賞！
また、『Ｚ会の幼児ワーク』が、「絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞 2026」の最高賞である「大賞」を受賞しました。
■「大賞」受賞理由
子どもの「なぜ？」「知りたい」をふくらませ、未知の世界を切り拓く力を育む教材。「子供が自ら机に向かいたくなる工夫がある」「遊び感覚で取り組みながら、深い学びにつながる」と評価されました。忙しい日常の中でも、親子で一緒に学び、成長を実感できる時間の創出に貢献しています。
■「絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞 2026」とは
国内最大級のサイト「絵本ナビ」がユーザーと一緒に子育ての「幸せな時間」を手助けしてくれるアイテムを決定・表彰する企画です。
〈本件についてのお問い合わせ〉
株式会社Ｚ会ソリューションズ
TEL : 055-976-8311
月～金曜 午前9:00～午後5:30(祝日、年末年始を除く)
URL : https://www.zkai.co.jp/books/