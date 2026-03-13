現場主導の運用とITガバナンスを両立した脱・ハンコ申請！武州製薬株式会社がクラウドワークフローkickflowを導入

株式会社kickflow

エンタープライズ企業向けクラウドワークフロー「kickflow」を提供する株式会社kickflow（※1）は、武州製薬株式会社（※2）の社内ワークフローシステムに「kickflow」が採用されたことをお知らせいたします。

※1 株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）

※2 武州製薬株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長 兼 CEO：高野 忠雄）

■導入事例

弊社公式サイトでご紹介しております。

https://kickflow.com/casestudy/bushu_pharma

■抱えていた課題

- 紙申請とExcelへの電子押印が混在しており承認進捗を一元的に管理できなかった- 書類の回覧や保管に関わる業務負荷が大きく意思決定の停滞を招いていた- 今後もDXを加速していくために紙文化からの脱却を明確に示す必要があった

■導入の理由

- 直感的に操作できるUIでワークフローを浸透させやすい- 組織予約機能により頻繁な組織変更にも柔軟に対応でき運用負荷が低い- 管理者権限を柔軟に付与できるのでIT部門以外でもワークフローを内製できる

■導入効果

- 申請ステータスの可視化により承認の停滞を解消- 現場部門が自らワークフローを作成・修正できIT部門の負荷削減- 監査ログにより誰が何をしたか明確になりセキュアな運用基盤を確立

■大企業向け次世代のクラウドワークフロー「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載しており、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

株式会社kickflowについて

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売