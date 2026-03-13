韓国発RPG「OUTERPLANE」の日本初公式ファンイベントを成功へと導いた、ホテル×LED映像特化型ホール「B.B.S. Event Dining」

株式会社アクアトラッド

株式会社VA Gamesが開発し、株式会社MAJOR9が配信する戦略型異世界RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』。日本国内ファンイベントを通じて現地ユーザーと直接コミュニケーションを図るユーザー懇親会が、2026年2月21日（土）、B.B.S. Event Dining（ビービーズ・イベントダイニング）で行われました。

※画像提供：VA Games / OUTERPLANE公式【イベント開催の背景・目的】

今回のイベントは、韓国で開催されたユーザー懇談会が大盛況だったことを受けたグローバルオフラインイベントの第2弾。ユーザー層が厚い重要市場である日本で実施されることで、グローバル戦略の一環として日本市場におけるブランド認知拡大と、既存コアファンとの関係性強化を目的に、大阪（2/21）・東京（2/28）の２拠点で開催が決定。

日本初開催の大阪会場として、「映像演出を通じて作品の世界観を立体的に伝えること」を重視し、映像演出特化型プロモーション会場である「B.B.S. Event Dining」が選定されました。

体験型ファンイベントを演出するLEDスクリーンステージ

B.B.S. Event Diningの巨大な４面LEDスクリーンをステージに、『アウタープレーン（OUTERPLANE）』の映像を投影し、ゲームの世界観に没入する迫力あるスクリーン演出を音響・照明演出とともに実装。イベント本番では、ゲームに登場する人気キャラクターの声を担当する、有名声優の井澤美香子氏がMCとして登壇。会場に訪れたプレイヤーに普段のゲームプレイでは味わえない映像演出と合わせてより没入感の高い体験を提供。会のオープニングを彩る演出として、MAJOR9所属アーティストのキム・ムンミャン氏が、ゲームの世界観と感性を音楽で伝える特別ライブステージをお届けしました。

イベント後半では、開発陣からユーザーに向けたコンテンツ方向性やサービスビジョン説明をB.B.S. Event Diningの大画面スクリーンに映像を投影しながらプレゼンテーション。さらに、ユーザーと直接対話する場として開発陣が直接参加する質疑応答（Q&A）タイムなど、開発陣と『アウタープレーン』ファンユーザーとの、距離の近いコミュニケーションイベントとなりました。

ゲーム世界をリアルに拡張する空間演出

さらに、『アウタープレーン』パートナーコスプレイヤーも日本現地イベントに参加。キャラクターコスチュームのパフォーマンスを披露し、ステージ上でのフォトタイムなどのユーザーと積極的に交流していました。キャラクターパネルはもちろん、B.B.S. Event Diningの空間設計に合わせたキャラクタータペストリーを随所に設置するなど、会場全体を『アウタープレーン』の世界観で彩り、ファンの満足度を高めました。

B.B.S. Event Dining（ビービーズ・イベントダイニング）は、クラシカルモダンなホテル仕様のラウンジと最新のバーチャルプロダクション映像・音響・照明演出が融合し、ステージそのものの価値を高めます。ダイナミックな映像表現と没入感のある演出により、パフォーマンスをより印象的に演出。アーティストの世界観を鮮やかに映し出し、観客の記憶に残る特別なプロモーション、ライブ、ショー体験を創り出します。

【B.B.S. Event Diningのポイント】

■関西では希少な約300インチ・４面LEDスクリーン実装の映像特化型ステージ

■洗練されたホテルの上質空間がワンランク上の体験を実現！

■会場専任の映像・音響・照明テクニカルスタッフ常駐

■ホテルシェフの料理からカジュアルフードまでご予算に合わせた料理提供可能

■会場利用・料金案内はこちら(https://bbs-eventdining.com/live_show/)

会場全体フロアマップ（会場総面積：約600平方メートル 収容人数：着席約100名／立席約150名）

＞＞LEDステージ設備についてはこちら(https://bbs-eventdining.com/cmswp/wp-content/themes/original/pdf/stage-equipment.pdf)

LEDスクリーンサイズご予約・ご相談のお問い合わせ :https://bbs-eventdining.com/contact/こちらのお問合せフォームよりご相談ください

会場情報

■会場名

B.B.S. Event Dining（ビービーズ・イベントダイニング）

■住所

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11

グランドプリンスホテル大阪ベイB1F

■TEL

06-6657-6366

■営業時間（お問合せ）

10:00～19:00

※休館日：日曜・月曜

（イベント開催都合により臨時休館・開館有）

■公式HP

https://bbs-eventdining.com

★公式instagramでも随時情報公開中！(https://www.instagram.com/bbs.event.dining/)