「UNTRACK」から、ヘルメットバッグをモチーフにしたカジュアルバッグシリーズ「CITY PLUS / THE HELMET」に限定色ネイビー登場
バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区）は、オンとオフをシームレスにつなぐライフスタイルブランド「UNTRACK」（アントラック）の、ヘルメットバッグをモチーフにしたカジュアルバッグシリーズ「CITY PLUS / THE HELMET」に、限定色ネイビーを追加。
直営店、公式サイト（ https://untrack.jp/）、オンラインストア、百貨店、専門店で順次発売開始しました。
CITY PLUS / THE HELMET
70～80年代のヘルメットバッグをリバイバルするブランドが多い中、 「UNTRACK」では、90～00年代にU.S軍で採用されていた“進化したヘルメットバッグ” と言われる〈HGU-56/P〉をモチーフに採用しました。
特徴的なスナップボタンや、サイドのポケットとペンホルダー（#60341を除く）、内装に施したベルベット調素材など、細部に至るまで忠実に再現しています。
さらに、オリジナルの〈HGU-56/P〉がカモフラージュ柄を採用していたのに対し、「CITY PLUS / THE HELMET」ではテック素材〈ディクロス ソロ〉を用いて現代的にアップデート。ソリッドな印象を演出し、街に溶け込む洗練されたデザインへと昇華させました。
今シーズンは、新たにシックで落ち着いた雰囲気を持つネイビーカラーを追加します。
DICROS(R) SOLO（ディクロス ソロ）とは
〈ディクロス ソロ〉は、原糸となる〈SOLOTEX(R)（ソロテックス）〉を高密度に織り上げた生地。見え隠れするような陰影感をもたらす独特な糸の光沢が艶やかさを与えます。
形態安定性に優れ、シワになりにくいという利点を持ち合わせており、さらに、撥水性・耐久性も備わったハイスペックな素材です。
【商品特徴】
ミニショルダーバッグ (#60342)
ヘルメットバッグのサイズ比を活かしてコンパクトサイズへ昇華させたモデル。サコッシュとは異なる、独自性の高いサイズ感とデザインが特徴。
スマートフォンやウォレット、ペットボトルなどを収納可能。
トートバッグ (#60343)
デフォルトのサイズ感では大きすぎるため、普段使いで取り入れやすい8割程度の大きさにリサイズ。
オフだけでなくオンシーンも考慮し、内装に13.3inchに対応するPCスリーブを配置。 モチーフとなったヘルメットバッグ
【商品詳細】
シリーズ：CITY/DS
素材：ポリエステル綿ボンディング（DICROS(R) SOLO）
カラー：ブラック、グレー、NEWネイビー（展開モデル＊）
品番／形状／サイズ（W×H×Dcm）／税込価格：
60341／サコッシュバッグ／27×22×0／\19,800（ネイビーの展開はございません）
60342／ミニショルダーバッグ／25×26×4／\28,600 ＊
60343／トートバッグ／43×41×5／\38,500 ＊
【About UNTRACK】
「UNTRACK」は、“URBAN ×OUTDOOR”をテーマに、都市と自然、オンとオフのシーンをシームレスにとらえたバッグとウェアを展開するライフスタイルブランドです。
ストーリー性のある厳選された素材、多彩な機能をオーセンティックなデザインに落とし込み、都市に生きる現代人の生活を、より自由で快適にしていきます。
HP：https://untrack.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/untrack_official/