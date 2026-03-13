「寄宿学校のジュリエット」YouTubeで全話を無料公開、本日配信スタート【著者新作「黒猫と魔女の教室」第14巻発売記念！】

株式会社講談社

累計発行部数420万部突破の人気マンガ「寄宿学校のジュリエット」などで知られる、金田陽介先生の最新作「黒猫と魔女の教室」第14巻が3月9日より大好評発売中！講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「寄宿学校のジュリエット」全12話を無料配信いたします。本日3月13日から3月26日までの期間限定配信となりますので、新作と一緒にぜひお楽しみください！

「寄宿学校のジュリエット」は、敵対する2つの国の生徒が通う寄宿学校・ダリア学園を舞台にしたラブコメディ。東和国寮の犬塚露壬雄と、ウェスト公国寮のジュリエット・ペルシアは…実は秘密の恋人同士!?―――命がけの告白から始まったこの恋は、学園中の誰にも!絶対!!何があっても!!!バレちゃダメ!!!!絶対秘密の恋物語、お見逃しなく！

TVアニメ「寄宿学校のジュリエット」全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/2lYsSkMrNaY

再生リスト「『寄宿学校のジュリエット』全12話 イッキ見！【期間限定】2026年3月26日(木)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DTwp42mdFIV3mtmh5eQJrc&si=lsrmzhXccVEWI-ID(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DTwp42mdFIV3mtmh5eQJrc&si=lsrmzhXccVEWI-ID)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

金田陽介先生最新作！「黒猫と魔女の教室」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269754496804329748

「寄宿学校のジュリエット」原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113117

アニメ「寄宿学校のジュリエット」(全12話)配信スケジュール

2026年3月13日(金)～3月26日(木)

(C)金田陽介・講談社／寄宿学校のジュリエット製作委員会