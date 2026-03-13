NEC、「ツタロックフェス2026」で顔認証を活用したファン体験向上施策を実施

日本電気株式会社

NECは、多数のアーティストが出演する音楽イベント「Vポイント presents ツタロックフェス2026」において、顔認証を活用した来場者体験の向上施策を実施します。

顔認証による決済、ポイント自動付与による利便性の向上、景品が当たる抽選企画、専用トイレや専用前方観覧エリアなどを設置した「Premium Upgrade Area」の運営、さらに顔認証サービスの登録促進施策など、イベント前後を含めて設計した一連の体験を提供します。これらの取り組みを通じて、イベント領域における顔認証の有効性や受容性を検証し、来場者および主催者にとっての価値向上を図ります。

【背景】

音楽フェスなどの大規模イベントでは、会場内におけるスムーズな購買体験や混雑緩和が課題の一つとなっています。近年はコロナ禍を経て、モノの所有にとどまらない「体験・コト消費」への関心が高まり、来場者がより没入できる環境づくりの重要性も増しています。NECはこれまで、顔認証技術を活用し、イベントにおける本人確認や入退場管理、手ぶらでの決済などに取り組んできました。

今回、「Vポイント presents ツタロックフェス2026」では、その活用範囲を拡大し、イベント前後を含む一連の体験を設計することで、さらなる利便性の向上を図るとともに、来場者のファン体験価値の向上に向けた取り組みを促進します。また、来場者と主催者の継続的な接点を通じて、売上機会の創出を目指します。

こうした取り組みを通じて、NECは顔認証活用の可能性を検証し、社会実装に向けた知見の蓄積を図ります。

【本施策における3つの取り組み】

1. 会場内における顔認証活用の拡張

顔認証による決済に加え、決済実績と連動した抽選企画「Face抽選」を実施します。顔認証を活用した参加型施策により、ファン体験価値の向上を図ります。

また、広く普及している共通ポイントであるVポイントと連携し、顔決済時に自動でポイントを付与する仕組みを導入します。顔決済と共通ポイントサービスを横断的に連携させる取り組みは国内初（NEC調べ）となります。

一度連携を行えば、ポイントアプリやカードの提示を行うことなくポイントが自動で付与される仕組みは、マルチポイント時代の利用者にシンプルでお得な消費体験を提供するとともに、店舗におけるレジ業務の負担軽減にも寄与します。

2. イベント前後を通じた体験導線の設計

SHIBUYA TSUTAYAでの事前の顔登録促進施策、イベント当日の各種体験、さらにシェアオフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つ時間制のカフェ・ラウンジ「SHARE LOUNGE」の利用特典によるイベント後の来店誘導施策まで、イベントの前後も含めた一連の体験を設計します。これにより、イベント当日だけにとどまらない継続的な顧客接点の創出を図ります。

3. アップグレードチケットによる付加価値モデルの検証

専用トイレ、スマートフォン充電用ケーブル、食事／休憩スペース、専用コインロッカー、専用観覧エリアなどを備えた、アップグレードチケット購入者向けの「Premium Upgrade Area」への入退場を、顔認証で管理します。また、アップグレードチケット購入者には専用の入場ゲートも設置します。利便性と特別感を両立させたファン体験価値を通じて、顔認証活用による付加価値創出の可能性を検証します。

【Vポイント presents ツタロックフェス2026 開催概要】

公演名：Vポイント presents ツタロックフェス2026

会期：2026年3月20日(金祝)・21日(土)・22日(日)

会場：幕張メッセ国際展示場 4・5・6・7ホール

【NECの顔認証】

NECの顔認証は、世界No.1の認証精度(注)を有しています。NECはこれまで、コアとなるアルゴリズムの継続的な性能向上を通して、世界約300の空港をはじめとする交通機関、オフィスビル、工場、ホテル、テーマパーク、病院、マンション、店舗、金融機関、自治体など、顔認証技術の適応範囲を拡大し、世界50以上の国と地域で顔認証事業を展開してきました。利用シーンは入退管理に留まらず、おもてなし、見守り、店舗決済、ATMでの諸手続きなど、顧客体験やセキュリティ向上に向けて幅広い用途での活用が広がっています。

(注)米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでNo.1を複数回獲得。NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html

