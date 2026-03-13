【 東京都環境局 × eiicon ＜開催報告＞ 】「令和7年度　断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム」成果報告（2026年3月12日 ベルサール六本木（東京））

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2026年3月12日、東京都環境局とともに実施している、断熱改修の新サービス創出を目指すプログラム『TOKYO Housing Open-innovation for Metropolitan Environment program 2025「TOKYO HOME」（以下 本プログラム）』にて、参画サッシメーカー（ホスト企業）3社（三協立山株式会社、株式会社LIXIL、YKK AP株式会社）と採択スタートアップ3社による3つの共創プロジェクトの成果報告を、ベルサール六本木（東京）にて開催しました。

https://eiicon.net/about/tokyo-kankyo-oi

eiiconは本事業の中心となるアクセラレーターとして、東京都やその他の様々な関係者・協力団体等と連携し、プログラム全体の企画・設計、ホスト企業の選定、テーマ設計から、パートナー企業募集に関するPR戦略まで運営全般を強力にサポートし、より有意義な共創プロジェクトの組成を支援しております。

当日の概要につきまして、本プレスリリースにて皆さまにご報告します。

東京都環境局 × eiicon「令和7年度 断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム」成果報告（2026年3月12日 ベルサール六本木（東京））

2026年3月12日（木）13:00～15:00

於：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

□各プロジェクトの発表概要

１. 「革新的取付技術の開発 ～現場固有情報を最適化する自律型AIエージェント～」

三協立山株式会社 × 株式会社フツパー

発表概要：

開口部改修技術を活用した生活者の暮らしの価値向上と、現場労働力不足に悩まされない業界構造の転換を目指し、AI活用によって窓の断熱窓改修で発生する設計工程の省力化を推進。改修前の現場それぞれの状況に対して、新規窓枠の取り付け部材のパターン化をAIで特定できるシステムの開発を推進。

２. 「視線感情推定ＡＩ ～住まい手と住まいをつなぐ空間アナリティクス～」

株式会社LIXIL × 株式会社ジオクリエイツ

発表概要：

“窓”“ドア”開口部の断熱改修の促進のため、住まいの新たなスタンダード創出を目指す。

本事業では、多くの生活者が自宅の断熱性能の重要性を認識する「気づきのスイッチ」として、住空間の冷暖が生活者の快適さやリラックスにつながることを可視化する、視線感情推定AIの開発を推進。その基となる高精度脳波実験の第1回を実施。

３. 「断熱改修で家族の健康力UP ～腸内細菌叢でわかる健康力～」

YKK AP株式会社 × 株式会社サイキンソー

発表概要：

タイパやコスパといった「効率」が重視されがちな現代社会において、適切な住環境がもたらす「暮らしの心地よさ」こそが豊かさの土台であることを浸透させるべく、『QOLの常識を窓から変える』ことに挑戦。

自宅の暖かさや快適性と、生活者の健康データとの相関を解析し、食や運動といった生活習慣だけでなく、「住まいを整える」ことの大切さを発信する。

以上

■東京都環境局 × eiicon

『TOKYO Housing Open-innovation for Metropolitan Environment program 2025「TOKYO HOME」』

■東京都環境局「断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム」の目的

（東京都資料より）

東京都は、2022年9月に東京都環境基本計画を改定し、ゼロエミッション東京の実現をはじめとする2050年のあるべき姿の実現に向けた、具体的な目標と施策のあり方を示しました。気候危機が一層深刻化する中、世界は、2050年CO2排出実質ゼロという共通のゴールに向けて、急速に歩みを進めています。2050年ゼロエミッションの実現に向けては、2030年までの行動が極めて重要であり、また住宅の省エネ対策の促進が不可欠です。

本プログラムでは、住宅の断熱窓の改修を進めるための新しいサービスの創出に向け、アクセラレーターが中心となり、スタートアップの技術等を生かしながら、ホスト企業との連携による断熱窓の改修の新サービスのスキームを検討し、提案・試行することで、住宅の断熱窓の改修の促進を図ります。

本プログラムの狙いとしては、住宅の断熱窓の改修を進めるため、断熱効果の認知不足、改修費用、業者選びの難しさなど消費者側の課題に加えて、人手不足、専門知識不足など断熱窓の改修の担い手である工務店等の課題を解決する新サービスの創出を目指します。

本プログラムの受託者であるeiicon はアクセラレーターとして、公募により選定したホスト企業の断熱窓の改修を進める上での課題を深堀し、企業ニーズを把握した上で、解決に向けて共創するスタートアップの募集・選定を行うとともに、両者がより有意義な協働プロジェクトを組成できるよう支援いたします。

プログラム展開イメージ





□本業務に関するお問い合わせ

「断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム」運営事務局

（運営：株式会社eiicon）

Mail：tokyo.kankyo（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□eiicon 会社概要

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

