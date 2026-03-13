昨年70万食突破！春人気No.1「鰹の梅はさみ揚げ」今年も登場。3月13日（金）より販売開始。

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2026年3月13日(金)～2026年6月30日(火)の期間中、全国の大戸屋ごはん処にて、「鰹の梅はさみ揚げ」を数量限定で販売いたします。



春の定番として親しまれている「鰹の梅はさみ揚げ」が、今年も登場いたします。昨年は販売期間中に70万食を突破し、季節限定メニューの中でも特に多くのお客様にお選びいただきました。
（※2025年3月14日～6月30日の大戸屋全店販売実績に基づく）


あわせて、手軽に楽しめる小鉢メニューや、磯の香り豊かな「あさりのみそ汁」も同時販売いたします。この時期だけの春の味わいを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。



鰹の梅はさみ揚げ





鰹の旨みを味わえる、この時期ならではの贅沢な一品


旬の鰹に梅と大葉を挟み、サクっと揚げた贅沢な一品。梅と大葉がアクセントになった、風味豊かで軽やかな食感の「鰹の梅はさみ揚げ」は、和風出汁のつゆと大根おろしでさっぱりとお楽しみいただけます。素材の味を存分に楽しむなら、お塩もおすすめ。今だけの美味しさを、ぜひ大戸屋で。



定食価格　1,340円 (税込)


単品価格　1,250円 (税込)




いつもの定食に、もう一品




鰹の梅はさみ揚げ（小鉢）　360円(税込)

今年も、手軽に楽しめる小鉢を販売。いつものメニューにちょっと足したいときにぴったりで、お食事の楽しさがさらに広がります。



【春限定】あさりのみそ汁　3/13(金)～5/7(木)





潮の恵みとあさりの旨みが口いっぱいに広がる、期間限定のみそ汁です。
春の味わいをいっそう引き立てる一杯として、鰹の梅はさみ揚げとともにぜひお楽しみください。



変更　＋230円(税込) ※全ての定食でご利用いただけます


単品　　300円(税込)　



販売期間・販売店舗について



【販売期間について】
・鰹の梅はさみ揚げ　　　　：2026年3月13日(金)～6月30日(火)


・あさりのみそ汁　　　　　：2026年3月13日(金)～5月7日(木)


　


　※数量限定のため、予想を上回るご注文により早期終了となる場合がございます。


　※店舗により欠品時間が発生する場合がございます。



【販売店舗について】


・鰹の梅はさみ揚げ


大戸屋ごはん処全店で販売いたします。



※大宮みくら店は5/8から販売予定です


※フードコート店舗は販売内容が異なります



・あさりのみそ汁


以下の店舗では、「あさりのみそ汁」の販売はございません。


・大宮みくら店


・イオンモール須坂店


・イオンモール高崎店


・イオン天王町店


・イオンモール日の出店


・アリオ亀有店


・アリオ橋本店


・イオンモール川口店


・イオン相模原店



