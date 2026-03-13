昨年70万食突破！春人気No.1「鰹の梅はさみ揚げ」今年も登場。3月13日（金）より販売開始。

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2026年3月13日(金)～2026年6月30日(火)の期間中、全国の大戸屋ごはん処にて、「鰹の梅はさみ揚げ」を数量限定で販売いたします。

春の定番として親しまれている「鰹の梅はさみ揚げ」が、今年も登場いたします。昨年は販売期間中に70万食を突破し、季節限定メニューの中でも特に多くのお客様にお選びいただきました。

（※2025年3月14日～6月30日の大戸屋全店販売実績に基づく）

あわせて、手軽に楽しめる小鉢メニューや、磯の香り豊かな「あさりのみそ汁」も同時販売いたします。この時期だけの春の味わいを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

鰹の梅はさみ揚げ

鰹の旨みを味わえる、この時期ならではの贅沢な一品

旬の鰹に梅と大葉を挟み、サクっと揚げた贅沢な一品。梅と大葉がアクセントになった、風味豊かで軽やかな食感の「鰹の梅はさみ揚げ」は、和風出汁のつゆと大根おろしでさっぱりとお楽しみいただけます。素材の味を存分に楽しむなら、お塩もおすすめ。今だけの美味しさを、ぜひ大戸屋で。

定食価格 1,340円 (税込)

単品価格 1,250円 (税込)

いつもの定食に、もう一品

鰹の梅はさみ揚げ（小鉢） 360円(税込)

今年も、手軽に楽しめる小鉢を販売。いつものメニューにちょっと足したいときにぴったりで、お食事の楽しさがさらに広がります。

【春限定】あさりのみそ汁 3/13(金)～5/7(木)

潮の恵みとあさりの旨みが口いっぱいに広がる、期間限定のみそ汁です。

春の味わいをいっそう引き立てる一杯として、鰹の梅はさみ揚げとともにぜひお楽しみください。

変更 ＋230円(税込) ※全ての定食でご利用いただけます

単品 300円(税込)

販売期間・販売店舗について

【販売期間について】

・鰹の梅はさみ揚げ ：2026年3月13日(金)～6月30日(火)

・あさりのみそ汁 ：2026年3月13日(金)～5月7日(木)

※数量限定のため、予想を上回るご注文により早期終了となる場合がございます。

※店舗により欠品時間が発生する場合がございます。

【販売店舗について】

・鰹の梅はさみ揚げ

大戸屋ごはん処全店で販売いたします。

※大宮みくら店は5/8から販売予定です

※フードコート店舗は販売内容が異なります

・あさりのみそ汁

以下の店舗では、「あさりのみそ汁」の販売はございません。

・大宮みくら店

・イオンモール須坂店

・イオンモール高崎店

・イオン天王町店

・イオンモール日の出店

・アリオ亀有店

・アリオ橋本店

・イオンモール川口店

・イオン相模原店

大戸屋公式アプリについて

＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など、便利でお得な機能をアプリひとつでまとめてご利用いただけます。さらに、ポイントに応じて特典がグレードアップするランクシステムを新たに追加。よりお得に楽しく大戸屋をお楽しみいただけます。

