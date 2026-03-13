OJTを属人化・形骸化させない！『現場発！「仕組み」で育てるOJT実践マニュアル』発売

株式会社労務行政（所在地：東京都品川区　代表取締役：石川 了）は、新刊『現場発！「仕組み」で育てるOJT実践マニュアル』を2026年3月14日（土）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。人材マネジメントを専門領域とするコンサルタントの村上剛氏（株式会社日本能率協会コンサルティング）が、OJTを仕組みとして確立し運用していくためのノウハウや実践例を詰め込んだ一冊です。





◆本書の内容

OJTを機能させるために重要な「仕組み化」のノウハウを詳しく解説！

「新入社員のOJTを任されたけど、どう教えていいか分からない……」


「現場任せになっていて、自社のOJTの実態が把握できない……」


OJTに関するこうした悩みや問題意識はありませんか？


OJTは属人化・形骸化しやすいもの。本書は、そんなOJTを組織として機能させるために重要な「仕組み化」について徹底解説。人材マネジメント領域での豊富なコンサルティング経験に基づいたノウハウを丁寧に説明していきます。




50以上の豊富な図解で、「仕組み」の構築・運用方法が理解できる

OJTを計画的・継続的に進めるためのPDCAサイクルや、OJT計画の作成手順など、「仕組み」の構築・運用方法が豊富な図解で理解できます。





現場で使える管理シートなど、ダウンロードできる付録資料を10点収録

「OJT目標管理シート」「OJT実践記録シート」「OJT面談シート」など、現場でそのまま使える付録資料を10点収録。付録資料のデータファイルはWEBサイトからダウンロードいただけます。




◆書籍概要


タイトル：現場発！「仕組み」で育てるOJT実践マニュアル


著　　者：株式会社日本能率協会コンサルティング　村上 剛


価　　格：2,640円（税込）


ページ数：200ページ


判　　型：A5判


ISBN：978-4-8452-6394-3



【本書の目次】

第1章 OJTの考え方


1．OJTの定義


2．OJTの種類


3．OJTの基本（人材育成の基本）



第2章 OJTの現状と課題


1． 統計データで見るOJTの現状


2．コンサルティング現場から見るOJTの現状


3．OJT問題と主な要因


4．OJTの課題と解決方向



第3章 OJTの仕組みの構築と運用


1． 人材育成の仕組み


2．OJTの仕組み



第4章 OJT担当者の育成、OJT対象者への教育


1． OJT担当者の育成


2．OJTの事例


3．OJT対象者への教育



第5章 OJTを効率的・効果的に進める工夫


1． リモートワーク環境におけるOJT


2．OFF-JTの効果的な活用


3．eラーニング・動画教材の活用


4．AI活用によるOJT対象者の自走支援


5．実践知の組織的な蓄積・活用



付録資料



【著者プロフィール】


株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）


村上 剛（むらかみ　つよし）


組織・人事コンサルティング事業本部　本部長　シニア・コンサルタント


大手事業会社にて人事・総務・経理、経営企画、法人営業、業務コンサルタント職を経験。JMACに入社後は、人事制度改革や人材育成の仕組みづくりなど人材マネジメント領域を中心にコンサルティングを行う。近年は人的資本経営の推進に加えて、JMACとしての社会価値活動も推進。専門誌や新聞等の各種媒体へ多数寄稿。


【出版社の概要】

株式会社 労務行政


https://www.rosei.jp/


代表者：代表取締役　石川 了


所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21　住友不動産西五反田ビル


事業内容：


●人事労務に関する実務専門図書の企画・制作・出版・販売受託業務


●一般財団法人 労務行政研究所が編集する『労政時報』「書籍」の発行


●人事・労務に関するセミナー【労政時報セミナー】の開催


●【労務行政eラーニング】の提供


●「月刊シルバー人材センター」の発行