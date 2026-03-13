冷蔵庫のデザインをあなた好みに！マグネットで簡単にイメチェンできるドレスアップシートを販売開始

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「冷蔵庫用マグネットシート」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400065567s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400065567s/)

冷蔵庫は存在感があり、毎日視界に入る家電だからこそ、「キッチンの雰囲気にもっとなじませたい」「生活感を抑えておしゃれに見せたい」「買い替えずに手軽に印象を変えたい」と感じたことはありませんか？

このたび、冷蔵庫の前面に貼り付けるだけで、キッチンの印象を手軽に変えてドレスアップできる「冷蔵庫用マグネットシート」の取り扱いを開始いたします。株式会社エディオンのプライベートブランド商品として2024年に発売されたものを、ニトリの冷蔵庫向けにカスタマイズした商品です。

対応する冷蔵庫にピッタリ合うサイズのマグネットシートなので貼り直しがしやすく、工具や難しい作業は不要。ニトリの家具と合わせた柄もラインナップしており、冷蔵庫を買い替えなくても、インテリアに合わせた“自分らしいキッチン”づくりをサポートします。

■商品特長

１. 貼るだけで簡単、冷蔵庫の印象を手軽にチェンジ

冷蔵庫の前面に貼るだけで、空間の雰囲気を簡単にアップデート。大がかりな模様替えをせずに、キッチンの印象を変えられます。

２. マグネットタイプで着脱・貼り直しがしやすい

シールタイプと異なり、貼り直しがしやすいのが特長。失敗しにくく、模様替えや引っ越し時にも取り外して再利用できます。

３. 25柄から選べるのであなたのキッチンに合わせてコーディネートが可能

対応する冷蔵庫は一人暮らし向けの88Lから少人数世帯向けの271Lまで全8モデル。

（88L/133L/160L/180L/230L/271L）

それぞれ25柄から選べるので、自分好みにコーディネートが可能です。

冷蔵庫マグネットシートであなたのキッチンをおしゃれにしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】冷蔵庫マグネットシート

【価格】

88L,133L,160L用：6,990円

180L用：7,990円

230L、271L用：13,990円

【カラー・デザイン】全25種

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400065567s/

※詳しくはニトリネット商品ページをご覧ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。