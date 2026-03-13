新サイクル開幕!! NHK出版の人気英語ムック『高田智子の 大人の学びなおし英会話』と『杉田敏の 現代ビジネス英語』の2026年春号が、3月13日に発売！

株式会社ＮＨＫ出版

NHKラジオ英語講座の元講師が贈る、NHK出版の季刊英語ムックシリーズ。その2026年春号がそれぞれ、3月13日に発売となりました。ラインナップは以下の2点です。

・『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 春号』

・『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 春号』

各ムックの音声はダウンロードして聴けるほか、NHK出版ウェブサイトでも無料でお聴きいただけます（期間限定）。

『音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 春号』

中学英語を思い出しながら、もう一度楽しく英語に触れられる！

英語レベルは中学卒業程度なので、ハードルは高くありません。英語が苦手な方でも、無理なく自分のペースで学べます。聞き取り、声に出して発音、フレーズを覚えて言ってみる、など頭の体操をしながら、英語の上達につなげることができます。 解説音声付きで、音声をガイドにしてスムーズに学習できます。ネイティブ音声もあるのでリスニングやスピーキング練習にも適しています。趣味の学習や生涯学習にもぴったりです。

2026年春号からはストーリーの登場人物が一新。60代の夫妻と40代の娘夫婦、中学生・高校生の子どもたちが織りなす日常会話を通して、リアルな英会話を楽しく学べます。さらに、イソップ寓話を英語で読む「物語レッスン」コーナーも新設。楽しみながら、さまざまな表現に触れられます。

【高田智子先生からのメッセージ（本書「はじめに」より）】

昨今、観光地や都市部にかぎらず、外国から来た人々に接する機会が増えています。子どもや孫が海外生活をしているから訪ねてみたい、という方もいらっしゃるでしょう。異文化の人々と交流して自分の

世界が広がる可能性は、外国語を学ぶ楽しみのひとつではないかと思います。

そうした社会状況をふまえ、今年度の「大人の学びなおし英会話」は、国際結婚をした娘一家とその両親の中で交わされる会話を取り上げることにしました。どの家庭にもありそうなやり取りや季節の話題

の中に、使ってみたい表現を見つけて、実際に言ってみましょう。話す相手は実在の人でなくてもよいのです。ストーリーの登場人物でもよいし、想像上の人物、あるいは10年後の自分でもよいかもしれません。このように一人で行うアウトプット活動は「リハーサル」と呼ばれ、効果のある学習法として知られています。

また今年度は、各パートの最後に物語を読むレッスンを入れました。情景描写や心理描写なども含めて、なじみ深い物語を味わってください。気に入った物語はくり返し音読して、身近な方に読んで聞かせてあげてはいかがでしょう。朗読もコミュニケーションです。どのように伝えたいか自分で考え、演じてみましょう。会話とは違った楽しみが見つかるかもしれません。

高田先生の英語学習コラムはこちら :https://mag.nhk-book.co.jp/article/52332

【著者紹介】

高田 智子（たかだ・ともこ）

清泉女子大学教授

東京都出身。清泉女子大学教授。2018-2021年度NHK基礎英語講師。お茶の水女子大学卒業後、学習院女子中・高等科に20年あまり勤務し、NHK「基礎英語」をはじめラジオ語学番組を活用した授業を実践。ボストン大学大学院（修士課程）、ニューヨーク大学大学院（博士課程）修了。博士（学術）。英語を使ってできることを増やすための指導法や教材の開発、教員養成に取り組む。関東甲信越英語教育学会理事。著書に『新しい時代の英語科教育法』（共著、学文社）、『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』（共著、大修館書店）、『書いて確認 1週間でマスター 中2の英文法』（監修、NHK出版）など。

【商品情報】

書名：音声DL BOOK 高田智子の 大人の学びなおし英会話 2026年 春号

著者： 高田 智子

発売日：2026年3月13日

定価：1,430円（税込）

仕様：B5判・96ページ（オール2色）

ISBN：978-4-14-213445-8

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134452026.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/4142134450)4142134450(https://www.amazon.co.jp/dp/4142134450)

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb(https://books.rakuten.co.jp/rb/18516520/)/18516520/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18516520/)

『音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 春号』

累計47万部突破！ 最新の話題を、英語でスマートに語り合う、ハイレベルなビジネス英語テキスト。

ビジネスパーソンの英会話に必要なのは、最新の社会トピックを自在に展開できること。

本書では、ニューヨークのビジネスパーソンの間で話題のトピックを、洗練された英語で活写。時代を先取りしたダイアログ、新語を含めた知的な語彙で、本物の英語力を養います。

また、春号の特別企画として、対談「植田和男（日本銀行総裁）×杉田敏」も掲載。英語を駆使する国際人である日銀・植田総裁に、英語習得のエピソードを伺います。

【2026年 春号の内容】

・Lesson 1 Words of Wisdom from Advice Columns（人生相談コラム）

大学で社会学を専攻しているアン・ブラウンが興味を持っているのは、「共稼ぎで子供は持たずに犬を飼っているカップル」のライフスタイル、いわゆるDINKWADです。彼女は最近、ある人生相談コラムでこのテーマに関する投書を読みました。人生相談コラムは、社会的な規範がどう変化しているのかを理解するのにとても役立ちます。

・Lesson 2 Animal Intelligence（動物の知能）

動物の知能の定義方法や測定方法については、明確な合意がまだありません。しかし、動物の認知能力を研究している専門家のほとんどが合意しているのは、多くの種が問題を解決したり、道具を使ったり、自分を取り巻く環境について重要な細かいことを記憶したりできる、ということです。

・Lesson 3 Memories of Barcelona（バルセロナの記憶）

リディア・グレースは、家族と一緒に年末の休暇をスペインのバルセロナで過ごしました。彼女の父親は82歳。アルツハイマー型認知症なので、今回の旅が最後の海外旅行かもしれません。バルセロナと言えば、オーバーツーリズムの問題があります。グレースたちは、地元住民のいらだちの兆しを目にしないわけにはいきませんでした。

・Lesson 4 ‘Party of One’（おひとり様）

アメリカではひとりで食事をする人が増えています。一方、2年ほど前に世界幸福度報告書でアメリカが上位20位から外れました。その2つの事象に関連はあるのでしょうか。アメリカ文化では外向性が美化されがちで、ひとりで食事する人は非社交的だというレッテルを貼られる場合があります。

※音声ダウンロードには、ビニェット、語句解説が収録されています。

杉田先生の過去の特別対談はこちら :https://mag.nhk-book.co.jp/tag/%e6%9d%89%e7%94%b0%e6%95%8f%e3%81%ae-%e3%81%93%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%a8talk

【著者紹介】

杉田 敏（すぎた・さとし）

昭和女子大学客員教授

1944年東京・神田の生まれ。66年青山学院大学経済学部卒業後、「朝日イブニングニュース」記者となる。71年オハイオ州立大学に留学、翌年修士号（ジャーナリズム）を取得。「シンシナティ・ポスト」経済記者を経て、73年PR会社バーソン・マーステラのニューヨーク本社に入社。日本ゼネラル・エレクトリック取締役副社長（人事・広報担当）、バーソン・マーステラ（ジャパン）社長、プラップジャパン代表取締役社長などを歴任した。

NHKラジオ講座「実践ビジネス英語」などの講師を、2021年3月まで通算32年半務めた。2020年度NHK放送文化賞受賞。『NHK実践ビジネス英語 対話力アップ ビジネス英語フレーズ800』『アメリカ人の「ココロ」を理解するための 教養としての英語』『NHK CD BOOK 実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズThe Final Chapter ベストセレクション完結編』（いずれもNHK出版）、『現代英語基礎語辞典』（集英社インターナショナル）など著書多数。

【商品情報】

書名：音声DL BOOK 杉田敏の 現代ビジネス英語 2026年 春号

著者：杉田 敏

発売日：2026年3月13日

定価：1,540円（税込）

仕様：B5判・132ページ

ISBN：978-4-14-213441-0

NHK出版商品ページ▼

https://www.nhk-book.co.jp/detail/000062134412026.html

Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/4142134418)4142134418(https://www.amazon.co.jp/dp/4142134418)

楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18516524/)18516524/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18516524/)

※これらの本の放送はありません。

※3月、6月、9月、12月の年4回刊行。