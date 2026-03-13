初回は芍薬をお届け。「4代目公式アンバサダー」募集開始｜花の卸通販フラワースミスマーケット
株式会社frantolive(所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：白田圭祐)は、花のある暮らしをより身近に感じていただくことを目的に、花の魅力や楽しみ方を発信する「4代目アンバサダー」の募集を
2026年3月13日(金)より開始いたします。
本プロジェクトでは、選ばれたアンバサダーの方々に毎月1回、旬の花を中心とした豪華生花セットをお届けし、その花を使用して「花のある暮らしの魅力」をより多くの人に届けていただきます。
初回のお届けは、春を代表する人気の花「芍薬」。花が開く瞬間の感動とともに、花のある暮らしの魅力を発信していただきます。
@miui_kurashi 様
@yasuko.koreanstyleflower 様
＠ai_noie_o 様
フラワースミスマーケットは、個人・法人問わずどなたでもお使いいただける花の卸通販サイトです。
私たちは、「花と関わるすべての人へ、仕入れの安心を」という想いのもと誕生し、”小ロット・多品種・適正価格”での販売を実現しています。
今後もお客様のニーズに寄り添いながら、サービスの幅をさらに広げてまいります。
■Flower Smith Market(フラワースミスマーケット)
https://flowersmithmarket.com/
会社名：株式会社frantolive(フラントリーブ)
所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F
代表取締役社長：白田圭祐
事業内容：生花の卸販売・定期宅配、Webメディア運用
会社サイト：https://frantolive.com/