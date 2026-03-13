【再重版】SNSで話題の“バズ図表”が分かりやすいと大好評！「けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典」が３刷出来
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養」が売れ行き好調のため再重版を決定、2026年３月15日に出来となります。
この本は、人気インフルエンサー・けんたろさんによる、言葉の雑学を図解とクイズで楽しく学べる一冊。Xで240万以上の「いいね」を集め、メディアでもたびたび取り上げられる “バズ図表”を収録しました。身近な言葉やモノの名前、意外な由来など、知っているようで知らない知識が満載です。
人気のポイント1「見るだけ」で理解できるバズ図表
雑学を1枚の図表にまとめ、眺めるだけで知識が頭に入る構成。著者のSNSでは紹介しきれなかった詳細な解説も加わり、知識をより深めることができます。
人気のポイント2 思わず「へぇ！」が飛び出す身近なテーマ
「Googleの社名の由来は？」「パンの袋を留めるアレの名前は？」「芽花椰菜と書く野菜は？」など、日常生活で出会うテーマが中心。世代を問わず楽しめます。
人気のポイント3 人に話したくなる「会話ネタの宝庫」
読んだらすぐ人に話したくなるトピックが多く、「会話の引き出しが増える」と好評。読んで楽しむだけでなく、雑談力・語彙力も自然に磨くことができます。
人気のポイント4 大人も子供も楽しめる
トピックが平易なため、「親子で読んでいます」という声も多数。「鎌倉幕府は1192年じゃないの？」など世代間ギャップを扱うテーマもあり、親子のコミュニケーションのきっかけになります。
人気のポイント5 “お勉強感”がないのに知識が増える
図表や分かりやすい解説だけでなく、章末にあるクイズで学んだ事柄のおさらいもOK。楽しみながら知識がどんどん身に付きます。
主な内容
・実は…勘違いしている日本語 編
「実は意味を間違えている言葉」「実は意味が伝わらない英語？な言葉」など
・どれだけ読めますか？ 難読漢字 編
「野菜・果物の難読漢字」「動物の難読漢字」「植物の難読漢字」など
・意外な「○○」の由来 編
「意外な人名由来の言葉」「意外な仏教由来の言葉」「商品名の意外な由来」など
・みんな知らない「アノ」名前 編
「みんな知らない『アレ』の名前」「みんな知らない『アノ現象』の名前」など
・言葉の雑学 編
「アルファベット略語」「実は登録商標のモノ」「実は二重表現な言葉」など
・社会人として覚えておきたい言葉 編
「覚えておきたいカタカナ言葉」「覚えておきたいビジネス敬語」など
・いつの間にか変わった言葉 編
「実は変わっている教科書の内容や表記」など
・通じない!? 地域で異なる言葉 編
「関西以外では伝わらない関西弁」など
著者プロフィール
けんたろ：国公立大学院卒業後、営業マンとして社会人生活をスタート。趣味のクイズや読書を通じて言葉の奥深さを実感。「昨日よりちょっぴり賢いあなたへ」をモットーに、会話が苦手な方の話のネタや、勉強が苦手な方の興味を引く言葉の知識やクイズを発信中。Xフォロワー9.1万人（2026年3月時点）、メディア紹介多数。Voicyパーソナリティとしても活動。
Ｘ／ https://x.com/kenlife202010
Voicy／ https://voicy.jp/channel/3730
■書籍情報
書名：けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
初版発売日/配信日：2024年12月20日
■ご購入は
【Amazon】https://amzn.asia/d/gfjvHFJ
【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18049266/