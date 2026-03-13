【iBasso Audio】iBasso社が完全新規開発したR2Rハイブリッドデコード技術を搭載した、新たなポータブルオーディオプレーヤー『DX270』が、2026年3月20日（金）より発売開始。
R2R Ultraポータブルオーディオプレーヤー『DX270』
株式会社MUSINは「iBasso Audio」から、完全新規開発のR2Rハイブリッドデコード技術「R2R Ultra」を搭載した新たなポータブルオーディオプレーヤー『DX270』を、2026年3月13日(金)より予約を開始し、2026年3月20日(金)より販売を開始いたします。
また本製品の発売を記念して、期間限定の『買い替えキャンペーン』も実施いたします。
（詳細は下記キャンペーン情報をご覧ください。）
R2R DACの究極を追求した進化形態「R2R Ultra」
「R2R Ultra」搭載
DX270にはiBassoの完全新規開発の「R2Rハイブリッドデコード技術」を搭載することで、独自のスタイルを確立しています。
「20bit R2R + 4bitストリングDACのハイブリッドR2Rアーキテクチャ」を採用し、フルバランス8ch完全差動回路、FPGA Master3.0テクノロジーとハードウェア抵抗補償ネットワークを組み合わせています。
DNRは＞130dB、THD+Nは-97dBを上回るフラッグシップクラスの性能を実現しながらも、R2Rデバイス特有の信号がゼロを通過する際の歪み（ゼロクロス歪み）問題を一掃し、微小な信号でも安定した線形性を確保し、完璧に近い直線性（リニアリティ）を実現しています。
この技術体系全体を我々は、「R2R Ultra」と呼びます。
8ch R2R 完全差動設計
20bit R2R+4bitストリングDAC
ゼロクロス歪みを解消
FPGA Master3.0 搭載
FPGA Master3.0 搭載
DX270はFPGA-Master3.0を搭載しています。
FPGA-Master3.0はiBassoが長年蓄積してきたアルゴリズムをベースに開発されており、LUTロジックユニット数はバージョン2.0の7.5倍となっています。
オーディオ・マスターであるFPGA-Master3.0は、SoCから直接データを要求することができ、2つの超低ノイズAccusiliconフェムト・クロック水晶発振器により、完全に同期されたシングルクロックソースを構築し、ナノ秒精度の制御とジッターの最小化を実現し、デジタル信号をソースから純粋な状態に保ちます。
ハードウェア抵抗補償ネットワーク
自社開発FPGAアルゴリズムと、ハードウェアスイッチング抵抗補償ネットワークがデュアルでデコードをサポートします。
補償ネットワークは合計76個の精密抵抗で構成され、デコード演算精度を大幅に向上させ、ダイナミックレンジの拡大と歪み低減に貢献します。
この「ソフトウェア＋ハード」のシナジーによって、R2R Ultraデコードは従来のR2Rの性能上限を突破しています。
ハードウェア抵抗補償ネットワーク
DC-IN 12V外部電源入力対応
DC-IN 12V外部電源入力対応
DC12V電源に接続することでアナログ回路の電圧が±8Vから±12Vに上昇し、「Super Gain Mode」が有効となり、最大1575mW+1575mW@32Ωの出力を実現します。
DX270の駆動性能はクラシック、ポップス、メタル、などの様々な音楽ジャンルにも対応し、フルサイズのヘッドホンや高インピーダンスヘッドホンも容易に駆動することができます。
卓越したリニアリティ・パフォーマンス 漆黒の夜がもたらす、空気感が絶品
卓越したリニアリティ・パフォーマンス
音楽信号は多くの周波数成分で構成される複雑な波形集合体です。
DACの出力曲線が直線でない場合、信号に余分な非線形変形が加わり、不要な高調波、相互変調歪み、波形歪みが発生します。
リニアリティはDAC変換の精度を左右しますが、DX270は、高い一致性を持つ抵抗マッチング、高信頼性のスイッチング精度、最適化された回路構成により、市場で主流なR2Rを超えるリニアリティ性能を実現しています。
これは、出力曲線が理想的な曲線と高精度で一致し、余分な高調波や波形歪みがないことを意味し、「漆黒の夜」のような純粋無垢な背景と、各楽器の持つ空気感すらも感じさせる生き生きとした音色をもたらします。
製品ページはこちら :
https://musinltd.com/Importbrands/1315.html
製品仕様
筐体材質：アルミニウム合金
サイズ：約136mm×73.5mm×19mm
重量：約265g
ディスプレイ：5.5インチ（1080×2160）In-cell方式静電容量式タッチスクリーン搭載
OS：Android13
SoC：Snapdragon665
RAM：4GB
ROM：128GB
DAC：20bitR2R＋4bitストリングDAC
出力系統：4.4mmバランスヘッドホンアウト/ラインアウト、3.5mmシングルエンドヘッドホンアウト、3.5mm同軸、USBデジタル
Bluetooth：V5.0
外部ストレージ：Micro SDカード（理論値最大2TBまで）
バッテリー：4400mAh 3.8V
充電時間：約2～3時間
再生時間：最大13.5時間（※動作状況やご利用方法により変動します）
音声仕様
3.5mm シングルエンドヘッドホン出力
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/195_1_22aa6a3d02647fa46c3c9043c5e4f847.jpg?v=202603130151 ]
4.4mmバランスヘッドホン出力
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/195_2_50d70a28128d58e21878b43a67456d6a.jpg?v=202603130151 ]
4.4mmバランスライン出力
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/195_3_04aff92ef5516e3baec301001488944a.jpg?v=202603130151 ]
同軸デジタル出力
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/195_4_a5e091437c6348f0bf34014e88ccb2bc.jpg?v=202603130151 ]
※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。
※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
発売を記念して、「DX270 買い替えキャンペーン」を期間限定で実施
買取ご成約で、なんと「23,000円」OFF
本製品の発売を記念して、期間限定で「DX270 買い替えキャンペーン」を実施いたします。
開催期間…2026年3月13日(金) ～ 2026年4月5日(日)
iBasso Audioの最新製品を、通常価格よりお得にご購入できる貴重なキャンペーン期間となっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。
キャンペーンの詳細はこちら :
https://musinltd.com/News/1317.html
製品情報
販売スケジュール
予約受付開始日：2026年3月13日（金）
販売開始日：2026年3月20日（金）
価格情報
通常税込販売価格：207,900円（税込）
製品ページ
https://musinltd.com/Importbrands/1315.html(https://musinltd.com/Importbrands/1315.html)
取り扱い元
株式会社MUSIN ホームページ
https://musinltd.com(https://musinltd.com)
株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル
https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)
株式会社MUSIN 公式Xアカウント
https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)
株式会社MUSIN 公式LINEアカウント
https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)