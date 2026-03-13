「Mignonne（ミニョン）」ブランドから、シュリンクレザー採用のノートPCケース、アクセサリーポーチが販売開始

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、「Mignonne（ミニョン）」ブランドから、スタイルと機能性を両立させた13～14インチ対応ノートPCケースと、アクセサリーポーチを発売いたしました。上質なシュリンクレザーを贅沢に使用し、使い勝手の良さを追求したアイテムが、あなたのモバイル環境に「オトナかわいい」を差し添えます。

「Mignonne（ミニョン）」は、毎日頑張っている自分への『ご褒美』として選びたくなるような心躍るアイテムを多く取り揃えております。デザイン・品質・使い心地のすべてにこだわり、忙しい毎日の中でもささやかな贅沢と心地よさをプラスしてくれる。そんな商品たちをご提案します。

▼シュリンクレザー採用 ノートPCケース『OWL-PCBAGMIN01シリーズ』

【製品特長】

レザー調がおしゃれなノートPCケース

13～14インチのノートPCや、タブレット向けのケースです。繊細なシボのシュリンク調PUレザーが、知的で洗練された印象を与えます。持つだけで仕事もプライベートもスマートに。

開閉しやすいダブルファスナー仕様

左右に動くダブルファスナーで、カバンやリュックに入れた状態でもシチュエーションに合わせてさっと開閉できます。

便利な小物用ポケット

製品正面にあるポケットには、薄型のマウスやケーブル、メモ帳などの小物類を入れられます。

クッション内蔵の耐衝撃設計

内蔵のクッションと内面のマイクロファイバー素材により、収納している機器類を、持ち運び時の衝撃や擦れによるキズから守ります。

【製品情報】

OWL-PCBAGMIN01-PU (ラベンダー)

JANコード：4942322049427

OWL-PCBAGMIN01-BL (ダルブルー)

JANコード：4942322049410

■対応機種：

13～14インチのノートPC、タブレット

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-bag/pcbagmin01/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003273

▼シュリンクレザー モバイルアクセサリーポーチ『OWL-POUMIN01シリーズ』

【製品特長】

やわらかな質感のシュリンクレザーポーチ

本製品はやわらかな質感のシュリンク調のPUレザーを採用したポーチです。レザー調でありながら重すぎない見た目で普段使いに最適です。

大きすぎず小さすぎない、ちょうど良いサイズ感

メイク用品を入れたコスメポーチや、モバイルバッテリーなどを入れたガジェットポーチなど、小物入れにぴったりなサイズ感です。

可動式仕切り＋4ポケット

収納するアイテムに合わせてスペースを調整できる、可動式の仕切りと、小分けに便利な4つのポケットが付いています。

開閉しやすいダブルファスナー仕様

左右に開閉しやすいダブルファスナーで、中身を取り出す際も大きく開いて中の物を探しやすい仕様です。

【製品情報】

OWL-POUMIN01-PU (ラベンダー)

JANコード：4942322049397

OWL-POUMIN01-BL (ダルブルー)

JANコード：4942322049380

■サイズ (本体)：

約 174(W) × 65(D) × 100(H) mm

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-gadget-bag/poumin01/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003276

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。