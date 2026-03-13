卒業・入学の門出を祝う春。石心亭に“桜”テーマの限定コース登場

株式会社ニュー・オータニ

約1万坪の広さを誇る日本庭園に位置する鉄板焼「石心亭」では、2026年4月19日（日）までの期間、春ならではの食材を使用したコース『春野菜と黒毛和牛の桜コース』を提供します。

3/18桜開花予想！四季を感じる景観が魅力のガーデンレストラン

ウェザーニュースが2026年3月4日（水）に公開した「第五回桜開花予想」*によると、2026年3月18日（水）に開花する見込みと発表されています。江戸城外堀に囲まれた約1万坪の広大な日本庭園では、全19種類58本の桜が開花時期をずらして咲き誇り、長い期間にわたってお花見をお愉しみいただくことができます。

その庭園の中心に位置する鉄板焼「石心亭」は、春は桜、秋は紅葉など、四季折々の表情を楽しめる景観が魅力のレストランです。この春、ご卒業やご入学など人生の節目を祝う特別なひとときにふさわしい、“桜”をテーマにした季節限定メニューが登場いたします。旬の食材を贅沢に取り入れ、春の訪れを感じていただける内容に仕上げました。華やかな桜の彩りとともに、心に残るお祝いのひとときをお楽しみください。

*ウェザーニュース https://weathernews.jp/news/202603/040056/

旬の桜鯛と黒毛和牛が織りなす、春限定の美食コース

『春野菜と黒毛和牛の桜コース』では、春の訪れを感じる旬の食材を贅沢に取り入れた一皿一皿をお愉しみいただけます。

黒毛和牛の桜ミニコロッケ

前菜には、トラウトサーモンのマリネと野菜の前菜に加え、黒毛和牛の旨みをぎゅっと閉じ込めた「黒毛和牛の桜ミニコロッケ」をご用意。外はさくっと軽やかに、中からは上質な脂の甘みと肉の深いコクが広がります。

魚料理には、旬を迎える桜鯛と帆立貝を鉄板で香ばしく焼き上げ、桜色の白ワインソースで仕上げた「桜鯛と帆立貝の鉄板焼き」をご提供。ふっくらとした桜鯛の身質と帆立の濃厚な旨みが調和し、華やかな香りとともにお楽しみいただけます。

桜鯛と帆立貝の鉄板焼き 桜色の白ワインソース

メインディッシュには、きめ細やかな肉質ととろけるような旨みを誇る黒毛和牛をご用意。部位は、上品でやわらかなフィレ肉、またはジューシーでコク深いサーロインからお選びいただけます。

春らしい食材を取り入れた華やかなコースは、ご入学やご卒業など人生の節目を祝う席にもぴったり。日本庭園に咲く桜を眺めながら、心に残る春のひとときをご堪能ください。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

鉄板焼「石心亭」

『春野菜と黒毛和牛の桜コース』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sekishin/sakura/

[日程]2026年3月3日（火）より

[時間]ランチ 11:30～13:30 ディナー 17:00～20:30

[料金]ランチ \16,000 ディナー \28,000 ※サービス料別

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ 日本庭園内

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3238-0024