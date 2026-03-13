歌でつながる、町の憩い場―ジャンカラ『地下鉄平野店』グランドオープン!

株式会社TOAI

全国で205店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、2026年3月27日、大阪府大阪市平野区に「ジャンカラ 地下鉄平野店」をグランドオープンいたします。

本店舗は、「歌でつながる、町の憩い場」をコンセプトに、レトロ喫茶風の温かみのある店内デザインと、こだわりのオープンカウンターを備えた新しいスタイルのカラオケ店です。地域の皆さまが集い、交流できるコミュニティ空間を目指します。

■レトロ調の内装が映える、老若男女が楽しめる空間

店内は、レトロ喫茶を思わせる温かみのある内装デザイン。落ち着いた雰囲気の中で、ランチタイムやティータイムにも、ゆったりとカラオケを楽しんでいただけます。

本店舗では、通常の個室カラオケのほか、オープンカウンタースペースをご用意しました。一人で集中して歌いたい時は個室で、誰かと交流したい時はオープンカウンターで。二つの楽しみ方を提供します。

オープンカウンターは、落ち着いた明るさの照明とこだわりのデザインが、オーセンティックバーのような大人の空間を演出します。お酒を片手に、仲間との語らいや歌をお楽しみください。また、カラオケ採点チャレンジなど、お客様が盛り上がる企画も多数ご用意しています。

■楽しさいろいろコンセプトルーム

[プロジェクタールーム]

大画面と迫力のサウンドで、映画館のような臨場感を味わえるお部屋です。カラオケはもちろん、映画鑑賞やスポーツ観戦にも最適です

■店舗概要

店舗名 ： 地下鉄平野店

所在地 ： 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目6番21号 1階

電話番号 ： 080-6710-8843

営業時間 ： 10:00 ～ 5:00

■ ジャンカラ概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

セルフフラワーショップ「kleine geluk」：https://jankara.ne.jp/kleinegeluk/

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。