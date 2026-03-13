味の素AGF初の企業主催「ふぅ。でつながる　AGF(R)ファンミーティング」開催レポート

味の素AGF株式会社

「ココロとカラダの健康」への貢献を目指す味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、2026年3月10日（火）に、日頃よりご愛顧いただいているファンの方々18名を本社にお招きし、「ふぅ。でつながる AGF(R)ファンミーティング」を開催しました。

「ふぅ。でつながる AGF(R)ファンミーティング」参加者の方々

今回のイベントは、AGF(R)ファンの方々と社員とのつながりをより一層深め、ファンの方々のブランドへの愛着を高めていただくことを目的として開催しました。ブランド単位でのファンミーティングはこれまでにも実施してきましたが、企業としての開催は今回が初めてとなります。

AGF(R)パートナー会員※の方々を対象とした参加募集には、150名を超えるご応募をいただき、その中から18名の会員の方にご参加いただきました。当日は、主催であるファンマーケティング推進部の社員に加え、商品開発やマーケティング部門の社員も参加し、ファンの方々との交流を深める貴重な機会となりました。

※キャンペーンへの参加や応募はもちろんのこと、会員限定のお得な情報のご案内や、パートナー会員限定のプレゼントが当たる特典など、さまざまなメリットをご提供する無料の会員制度です。詳細・ご登録はこちら(https://agf.ajinomoto.co.jp/partner/)

■イベント実施概要

開催日時：2026年3月10日（火）13:00 ～ 15:00

開催場所：味の素AGF株式会社 本社（渋谷区初台1‐46‐3）

参加者：18名 (AGF(R)パートナー会員にて募集)

■イベント内容

・チーム対抗AGF(R)クイズ

AGF(R)にまつわるクイズで盛り上がり、優勝チームには「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」(https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/chottozeitaku/)オリジナルタンブ ラーをプレゼントしました。

・ひとことメッセージへの想い

AGF(R)のパーソナル商品に書かれているメッセージの取り組みや、お客様から頂いた反響、メッセージに込めた開発者の想いをお伝えしました。

・AGF(R)の好きを語ろう！社員とのトークセッション

お気に入りのAGF(R)商品を手にAGF(R)との思い出やエピソードを語って頂き、社員との交流を深めました。

・《「ブレンディ(R)」 スティック》メッセージ提案・発表

参加者の皆様に新たなメッセージ案を考えていただき、提案の背景をお伺いしました。

・新商品試飲体験＆開発秘話トーク

新商品を試飲いただきながら、《「ブレンディ(R)」 スティック》(https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/blendy/stick/)や《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》(https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/cafelatory/)の開発担当者が商品に込めた想いや開発秘話を語りました。

左：クイズ大会優勝チームの方々/右：AGF(R)商品試飲コーナー

・ファンミーティング参加者限定プレゼント

お好きなスティックを選べるお土産や、新商品詰め合わせ、ファンミーティング限定「ビーン太くん(R)」オリジナル缶バッジ、アーリーバードマグカップなどをプレゼント。フォトブースでは思い出の写真撮影もお楽しみいただきました。

■感想

AGF(R)公式キャラクター「ビーン太くん(R)」オリジナル缶バッジ参加者の感想

・より商品のよさ、おいしさの裏側を知ることができて貴重な時間でした。

・貴重な開発秘話を聞けたり、社員の方達と直接お話が出来てますますAGF(R)が身近に感じられてファン度が増しました。

・他のファンの方の飲み方なども伺えて、私も真似したくなりました。

味の素AGF社員の感想

・ファンの方々と双方向でお互いの想いを共有しあうことができ、私たちの商品がお客様一人ひとりの生活にどのように寄り添えているのか、よりリアルに知ることができました。ファンの方々の熱量を実感し、私たち社員も前向きな気持ちで臨めたとともに、より想いを乗せてお伝えすることができ、熱量が連鎖していくような空間でした。

■今後の展望

今回のファンミーティングを通して、ファンの皆様とのつながりが一層深まっただけでなく、コーポレートスローガンである「いつでも、ふぅ。」を生活者の皆様にお届けできていることを、参加した社員自身が実感する機会となりました。

今後は、他のエリアでの開催も視野に入れ、継続的にファンとの接点を創出します。