【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！3月後半催事情報

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の3月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

プリン本舗 3月後半の催事出店情報

岡山 出店中 ～3月23日 天満屋岡山本店(7階催事場「北海道物産展」)

千葉 3月16日～3月31日 ペリエ千葉(エキナカ3階PERIE SELECT)

千葉 3月17日～3月23日 スイーツボックスシャポー船橋(JR船橋駅改札内)

京都 3月18日～3月24日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)

東京 3月25日～3月31日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)

群馬 3月25日～3月31日 前橋スズラン(8階大催場「2026年春の大北海道展」)

奈良 3月25日～3月31日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

東京 3月31日～4月6日 スイーツボックス西武高田馬場(西武高田馬場駅橋上構内)

【春季限定プリンのご案内】

●あまおうのプリン

12～5月が旬の「あまおう」を使用したいちごソースを北海道産牛乳を使用したミルクプリンと合わせました。

あまおうの甘酸っぱさをミルクプリンが引き立てます。

【価格】590円(4/1以降は600円)

●桜のプリン

日本の春を象徴する“桜”をプリンにしました。ほんのり塩味がきいた桜の風味が春を感じさせます。

【価格】590円(4/1以降は600円)

HP ：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/

通信販売HP：https://samurai-pudding.com/

Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/

ブレッツェリア 3月後半の催事出店情報

兵庫 出店中 ～3月15日 アリオ加古川(1階イベントスペース「バレンタインフェア」)

福岡 出店中 ～3月16日 ゆめタウン久留米(1Fスターバックス様前)

神奈川 出店中 ～3月15日 ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)

広島 出店中 ～3月15日 フジグラン東広島(1階モールイベントスペース)

岩手 出店中 ～3月15日 盛岡フェザン(B1F特設催事場)

愛知 出店中 ～3月17日 名古屋三越星ヶ丘(1階パーク特設会場「パンパーティー」)

愛知 出店中 ～3月16日 なるぱーく(1F南エリア)

神奈川 出店中 ～3月18日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)

北海道 出店中 ～3月18日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)

広島 3月13日～3月24日 フジグラン神辺(食品館入口前催事場)

大分 3月15日～3月25日 トキハ本店(地下1階 stage#B1 スイーツ)

栃木 3月15日～3月27日 福田屋百貨店宇都宮店(3階大催事会場「大北海道物産展」)

東京 3月15日～3月24日 国分寺マルイ(1階催事場「パンフェス」)

大阪 3月16日～3月22日 スイーツイベントスポット緑地公園(北大阪急行緑地公園駅改札外)

千葉 3月17日～3月23日 スイーツボックスシャポー船橋(JR船橋駅改札内)

大阪 3月17日～3月23日 大阪メトロオーパス高井田(中央線高井田駅 改札外)

神奈川 3月18日～3月24日 さいか屋横須賀店(1階入口周辺)

和歌山 3月18日～3月24日 近鉄百貨店和歌山店(地下1階催事場エスカレーター前)

宮崎 3月19日～3月22日 イオンモール都城駅前(1階イーストコート)

大阪 3月19日～3月25日 京阪百貨店くずはモール店(1階イベントスペース)

埼玉 3月20日～3月30日 イオンモール浦和美園(1Fイオン食品前)

長崎 3月20日～3月30日 ゆめタウン夢彩都(B1Fコジマ様跡)

福島 3月20日～3月29日 うすい百貨店(全国うまいもの)

青森 3月20日～3月29日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

群馬 3月25日～3月31日 前橋スズラン(8階大催場「春の大北海道展」)

広島 3月25日～4月6日 ゆめタウン廿日市(1F食品銘店コーナー横)

神奈川 3月25日～3月31日 さいか屋藤沢店(1階イベントスペース)

大阪 3月26日～4月1日 スイーツボックス地下鉄新大阪(大阪メトロ御堂筋線新大阪駅北西改札口外「新なにわ大食堂」内)

東京 3月26日～3月31日 東武百貨店池袋店(8階催事場「パン祭り」)

新潟 3月28日～3月29日 ラブラ万代(1Fイベントスペース「パンとドーナツのフェス」)

東京 3月30日～4月5日 マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)

【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】

ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。

HP ：https://samurai-f.com/brand/brezeria/

通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/

LA PANADERIA DOTS 3月後半の催事出店情報

千葉 出店中 ～3月15日 ららぽーと柏の葉(本館1F東急ストア様前)

大阪 出店中 ～3月23日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)

福岡 出店中 ～3月16日 ゆめタウン久留米(1Fスターバックス様前)

広島 出店中 ～3月15日 フジグラン東広島(1階モールイベントスペース)

東京 出店中 ～3月17日 ビーンズ亀有(中央イベント広場イベントスペース)

埼玉 出店中 ～3月17日 マルイファミリー志木(1F入口正面)

神奈川 出店中 ～3月17日 スイーツボックスビーンズ新杉田(ビーンズ新杉田2F)

神奈川 出店中 ～3月18日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)

北海道 出店中 ～3月18日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)

兵庫 出店中 ～3月18日 スイーツボックス地下鉄三宮(地下鉄西神・山手線地下鉄三宮駅東改札口外)

広島 3月13日～3月24日 フジグラン神辺(食品館入口前催事場)

高知 3月14日～3月15日 TSUTAYA中万々(1階)

大分 3月15日～3月25日 トキハ本店(地下1階 stage#B1 スイーツ)

栃木 3月15日～3月27日 福田屋百貨店宇都宮店(3階大催事会場「大北海道物産展」)

東京 3月15日～3月24日 国分寺マルイ(1階催事場「パンフェス」)

大阪 3月18日～3月24日 大阪メトロオーパス天満橋(OsakaMetro谷町線天満橋駅北改札前)

神奈川 3月18日～3月24日 さいか屋横須賀店(1階入口周辺)

福岡 3月18日～3月30日 小倉井筒屋(本館8階催場「全国うまいもの大会」)

和歌山 3月18日～3月24日 近鉄百貨店和歌山店(地下1階催事場エスカレーター前)

宮崎 3月19日～3月22日 イオンモール都城駅前(1階イーストコート)

大阪 3月19日～3月25日 スイーツボックスひらかたもより市スイーツ(京阪電車枚方市駅改札内)

青森 3月19日～3月29日 ラビナ青森(1F催事場)

大阪 3月19日～3月25日 京阪百貨店くずはモール店(1階イベントスペース)

長崎 3月20日～3月30日 ゆめタウン夢彩都(B1Fコジマ様跡)

新潟 3月20日～3月22日 ラブラ万代(1Fイベントスペース「パンとドーナツのフェス」)

埼玉 3月20日～3月30日 イオンレイクタウンkaze(1F光の広場)

福岡 3月20日～3月21日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3Fフードホール前)

神奈川 3月23日～3月29日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)

愛知 3月24日～3月30日 星が丘テラス(ザ・キッチンMOGMOG)

東京 3月24日～3月30日 スイーツボックスエミオ池袋(西武池袋線池袋駅改札内)

神奈川 3月25日～3月31日 さいか屋藤沢店(1階イベントスペース)

広島 3月25日～4月6日 ゆめタウン廿日市(1F食品銘店コーナー横)

福岡 3月28日～3月29日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3Fフードホール前)

【春季限定ブルーベリードッツ登場】

3月上旬より、春季限定でブルーベリードッツが登場いたします。

ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

Caneriche 3月後半の催事出店情報

青森 出店中～3月15日 ラビナ青森(1F催事場)

【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】

本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。

おやつやお手土産にもぜひご利用ください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/

Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/

THE BAGEL STAND 3月後半の催事出店情報

富山 出店中 ～3月15日 MAROOT富山(期間催事区画)

東京 出店中 ～3月17日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)

愛知 出店中 ～3月17日 名古屋三越星ヶ丘(1階パーク特設会場「パンパーティー」)

青森 3月20日～3月29日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

埼玉 3月20日～3月30日 イオンレイクタウンkaze(1F光の広場)

福島 3月20日～3月29日 うすい百貨店(全国うまいもの)

東京 3月26日～3月31日 東武百貨店池袋店(8階催事場「パン祭り」)

【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】

当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンロールなど、進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/

Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/

通信販売HP : https://thebagelstand.net/

WAFFLE HOLIC 3月後半の催事出店情報

富山 出店中 ～3月15日 MAROOT富山(期間催事区画)

神奈川 出店中 ～3月15日 ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)

京都 3月18日～3月24日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)

奈良 3月25日～3月31日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

【世界中の様々なワッフルを楽しめる専門店】

「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/

Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/

株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com