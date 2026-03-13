【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！3月後半催事情報

株式会社 侍ファクトリー


株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の3月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。


プリン本舗 3月後半の催事出店情報

岡山　出店中　～3月23日 天満屋岡山本店(7階催事場「北海道物産展」)


千葉　3月16日～3月31日 ペリエ千葉(エキナカ3階PERIE SELECT)


千葉　3月17日～3月23日 スイーツボックスシャポー船橋(JR船橋駅改札内)


京都　3月18日～3月24日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)


東京　3月25日～3月31日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)


群馬　3月25日～3月31日 前橋スズラン(8階大催場「2026年春の大北海道展」)


奈良　3月25日～3月31日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)


東京　3月31日～4月6日　スイーツボックス西武高田馬場(西武高田馬場駅橋上構内)



【春季限定プリンのご案内】


●あまおうのプリン


12～5月が旬の「あまおう」を使用したいちごソースを北海道産牛乳を使用したミルクプリンと合わせました。


あまおうの甘酸っぱさをミルクプリンが引き立てます。


【価格】590円(4/1以降は600円)


●桜のプリン


日本の春を象徴する“桜”をプリンにしました。ほんのり塩味がきいた桜の風味が春を感じさせます。


【価格】590円(4/1以降は600円)





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/


通信販売HP：https://samurai-pudding.com/


Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/


ブレッツェリア 3月後半の催事出店情報

兵庫　　出店中 ～3月15日 アリオ加古川(1階イベントスペース「バレンタインフェア」)


福岡　　出店中 ～3月16日 ゆめタウン久留米(1Fスターバックス様前)


神奈川　出店中 ～3月15日 ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)


広島　　出店中 ～3月15日 フジグラン東広島(1階モールイベントスペース)


岩手　　出店中 ～3月15日 盛岡フェザン(B1F特設催事場)


愛知　　出店中 ～3月17日 名古屋三越星ヶ丘(1階パーク特設会場「パンパーティー」)


愛知　　出店中 ～3月16日 なるぱーく(1F南エリア)


神奈川　出店中 ～3月18日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)


北海道　出店中 ～3月18日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)


広島　　3月13日～3月24日 フジグラン神辺(食品館入口前催事場)


大分　　3月15日～3月25日 トキハ本店(地下1階 stage#B1 スイーツ)


栃木　　3月15日～3月27日 福田屋百貨店宇都宮店(3階大催事会場「大北海道物産展」)


東京　　3月15日～3月24日 国分寺マルイ(1階催事場「パンフェス」)


大阪　　3月16日～3月22日 スイーツイベントスポット緑地公園(北大阪急行緑地公園駅改札外)


千葉　　3月17日～3月23日 スイーツボックスシャポー船橋(JR船橋駅改札内)


大阪　　3月17日～3月23日 大阪メトロオーパス高井田(中央線高井田駅　改札外)


神奈川　3月18日～3月24日 さいか屋横須賀店(1階入口周辺)


和歌山　3月18日～3月24日 近鉄百貨店和歌山店(地下1階催事場エスカレーター前)


宮崎　　3月19日～3月22日 イオンモール都城駅前(1階イーストコート)


大阪　　3月19日～3月25日 京阪百貨店くずはモール店(1階イベントスペース)


埼玉　　3月20日～3月30日 イオンモール浦和美園(1Fイオン食品前)


長崎　　3月20日～3月30日 ゆめタウン夢彩都(B1Fコジマ様跡)


福島　　3月20日～3月29日 うすい百貨店(全国うまいもの)


青森　　3月20日～3月29日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)


群馬　　3月25日～3月31日 前橋スズラン(8階大催場「春の大北海道展」)


広島　　3月25日～4月6日　ゆめタウン廿日市(1F食品銘店コーナー横)


神奈川　3月25日～3月31日 さいか屋藤沢店(1階イベントスペース)


大阪　　3月26日～4月1日　スイーツボックス地下鉄新大阪(大阪メトロ御堂筋線新大阪駅北西改札口外「新なにわ大食堂」内)


東京　　3月26日～3月31日 東武百貨店池袋店(8階催事場「パン祭り」)


新潟　　3月28日～3月29日 ラブラ万代(1Fイベントスペース「パンとドーナツのフェス」)


東京　　3月30日～4月5日　マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)



【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】


ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/brezeria/


通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/


Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/


LA PANADERIA DOTS 3月後半の催事出店情報

千葉　　出店中 ～3月15日 ららぽーと柏の葉(本館1F東急ストア様前)


大阪　　出店中 ～3月23日 近鉄百貨店東大阪店(1階特設会場)


福岡　　出店中 ～3月16日 ゆめタウン久留米(1Fスターバックス様前)


広島　　出店中 ～3月15日 フジグラン東広島(1階モールイベントスペース)


東京　　出店中 ～3月17日 ビーンズ亀有(中央イベント広場イベントスペース)


埼玉　　出店中 ～3月17日 マルイファミリー志木(1F入口正面)


神奈川　出店中 ～3月17日 スイーツボックスビーンズ新杉田(ビーンズ新杉田2F)


神奈川　出店中 ～3月18日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)


北海道　出店中 ～3月18日 東急百貨店さっぽろ店(B1Fイベントスペース)


兵庫　　出店中 ～3月18日 スイーツボックス地下鉄三宮(地下鉄西神・山手線地下鉄三宮駅東改札口外)


広島　　3月13日～3月24日 フジグラン神辺(食品館入口前催事場)


高知　　3月14日～3月15日 TSUTAYA中万々(1階)


大分　　3月15日～3月25日 トキハ本店(地下1階 stage#B1 スイーツ)


栃木　　3月15日～3月27日 福田屋百貨店宇都宮店(3階大催事会場「大北海道物産展」)


東京　　3月15日～3月24日 国分寺マルイ(1階催事場「パンフェス」)


大阪　　3月18日～3月24日 大阪メトロオーパス天満橋(OsakaMetro谷町線天満橋駅北改札前)


神奈川　3月18日～3月24日 さいか屋横須賀店(1階入口周辺)


福岡　　3月18日～3月30日 小倉井筒屋(本館8階催場「全国うまいもの大会」)


和歌山　3月18日～3月24日 近鉄百貨店和歌山店(地下1階催事場エスカレーター前)


宮崎　　3月19日～3月22日 イオンモール都城駅前(1階イーストコート)


大阪　　3月19日～3月25日 スイーツボックスひらかたもより市スイーツ(京阪電車枚方市駅改札内)


青森　　3月19日～3月29日 ラビナ青森(1F催事場)


大阪　　3月19日～3月25日 京阪百貨店くずはモール店(1階イベントスペース)


長崎　　3月20日～3月30日 ゆめタウン夢彩都(B1Fコジマ様跡)


新潟　　3月20日～3月22日 ラブラ万代(1Fイベントスペース「パンとドーナツのフェス」)


埼玉　　3月20日～3月30日 イオンレイクタウンkaze(1F光の広場)


福岡　　3月20日～3月21日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3Fフードホール前)


神奈川　3月23日～3月29日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)


愛知　　3月24日～3月30日 星が丘テラス(ザ・キッチンMOGMOG)


東京　　3月24日～3月30日 スイーツボックスエミオ池袋(西武池袋線池袋駅改札内)


神奈川　3月25日～3月31日 さいか屋藤沢店(1階イベントスペース)


広島　　3月25日～4月6日　ゆめタウン廿日市(1F食品銘店コーナー横)


福岡　　3月28日～3月29日 BOSS E・ZO FUKUOKA(3Fフードホール前)



【春季限定ブルーベリードッツ登場】


3月上旬より、春季限定でブルーベリードッツが登場いたします。


ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。





HP 　　　　：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/


通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/


Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/


Caneriche 3月後半の催事出店情報

青森　出店中～3月15日　ラビナ青森(1F催事場)



【ヨーロッパ直輸入のカヌレとミニドーナツを販売中】


本場フランスから直輸入のカヌレと、ミニサイズが可愛いスペイン直輸入のドーナツを販売しております。


おやつやお手土産にもぜひご利用ください。






HP　　　 ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/


Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/


THE BAGEL STAND 3月後半の催事出店情報

富山　　出店中 ～3月15日 MAROOT富山(期間催事区画)


東京　　出店中 ～3月17日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)


愛知　　出店中 ～3月17日 名古屋三越星ヶ丘(1階パーク特設会場「パンパーティー」)


青森　　3月20日～3月29日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)


埼玉　　3月20日～3月30日 イオンレイクタウンkaze(1F光の広場)


福島　　3月20日～3月29日 うすい百貨店(全国うまいもの)


東京　　3月26日～3月31日 東武百貨店池袋店(8階催事場「パン祭り」)



【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】


当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンロールなど、進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/


Instagram ：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/


通信販売HP : https://thebagelstand.net/


WAFFLE HOLIC 3月後半の催事出店情報

富山　　出店中 ～3月15日 MAROOT富山(期間催事区画)


神奈川　出店中 ～3月15日 ららぽーと湘南平塚(1F光の広場)


京都　　3月18日～3月24日 ラクト山科ショッピングセンター(1F中央エスカレーター前スイーツステージ)


奈良　　3月25日～3月31日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)



【世界中の様々なワッフルを楽しめる専門店】


「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。





HP　　　　：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/


Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/


株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。



社名　　　：株式会社侍ファクトリー


本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5


代表取締役：久保正明


設立　　　：2011年8月31日


HP　　　 ：https://samurai-f.com