大好評『枯らしまくっていた私がたどり着いた！ ずぼらガーデニング』の第2弾！ さらにわかりやすくなった『もっと楽しく！ ずぼらガーデニング』が2026年3月16日（月）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年3月16日（月）に『もっと楽しく！ ずぼらガーデニング』（著：みゆき）を発売いたします。
ガーデンコーディネーターとしてInstagramやYahoo!ニュースエキスパートで、ガーデニング情報を発信している著者のみゆきさん。
失敗からたどり着いた簡単ガーデニング術「ずぼらガーデニング」を自身の庭「みゆ庭」での実例をもとに提唱し、前作からさらにパワーアップした第2弾が、ついに刊行！
前著『枯らしまくっていた私がたどり着いた！ ずぼらガーデニング』から、さらにわかりやすく、ずぼらさんでも無理なくできる植物のお世話情報をお届けします。
実践しやすいおすすめの花、グリーン、食べるものを、春夏秋冬ごとにたっぷりとご紹介
＜春＞
ほったらかしOKだからおすすめ、こぼれ種で咲く花
ラクに育てられる低木がいい
色や形を楽しむカラーリーフ
気軽に育てられるニラ
＜夏＞
暑さに強いニチニチソウ
こぼれ種で夏に咲く花
ずぼらでも育てられる観葉植物
毎年楽しめる青ジソ
＜秋＞
弱った植物の見極め
植えっぱなしで毎年秋に咲く多年草
紅葉する植物で庭に彩りを
ブロッコリースプラウトの簡単栽培
＜冬＞
おすすめ！ ヒヤシンスの水栽培
寒波から花を守りたい
ハボタンで冬の庭を華やかに
冬こそ室内でリボべジを
――など（目次より一部抜粋）
さらに、「四季の寄せ植え」「日常で、イベントで、花を楽しむアレンジ」などのコラムも満載
ガーデニングを始める前に知っておきたいことを丁寧に解説しているページも。
「気づいたら咲いていた」「ほうっておいたのにきれい」といった、ずぼらさんでも無理なく楽しめる庭作りを紹介しています。
著者プロフィール
みゆき
小学校教員を経て、ガーデンコーディネーターとなり、主にSNSで「手間のいらない庭作り」を発信。
失敗と成功を繰り返した実体験からのアドバイスが参考になると、支持するファン多数。
前著に『枯らしまくっていた私がたどり着いた！ ずぼらガーデニング』（KADOKAWA刊）。
Instagram：@miyuki.garden(https://www.instagram.com/miyuki.garden/)
ブログ「みゆ庭」：https://miyuniwa.jp(https://miyuniwa.jp/)
YouTube「みゆ庭チャンネル」：https://youtube.com/@miyuki.garden
書誌情報
書名：もっと楽しく！ ずぼらガーデニング
著者：みゆき
定価：1,815円（本体1,650円＋税）
発売日：2026年3月16日（月）
判型：B5判
ページ数：128ページ
ISBN：978-4-04-897946-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001424/)
関連書籍
書名：枯らしまくっていた私がたどり着いた！ ずぼらガーデニング
著者：みゆき
定価：1,595円（本体1,450円＋税）
発売日：2023年3月16日
判型：B5判
ページ数：128ページ
ISBN：978-4-04-897521-6
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322209000076/)