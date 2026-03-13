健康経営優良法人(大規模法人部門)に2年連続認定

株式会社学生情報センター

株式会社学生情報センター(京都府京都市、代表取締役社長 吉野一樹、以下、「ナジック」)は、2026年3月9日、経済産業省および日本健康会議より発表された「健康経営優良法人（大規模法人部門）2026」に認定されましたのでお知らせいたします。2025年に続き、2年連続での認定となります。

■「健康経営優良法人」について

「健康経営優良法人認定制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

出典：経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)

ナジックは、これからも健全な職場環境づくりに努め、さまざまな取り組みで従業員の健康増進を推進してまいります。

■株式会社学生情報センター(東急不動産ホールディングスグループ)会社概要

代表者：代表取締役社⾧ 吉野一樹 所在地：京都市下京区 創業：1975 年

事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学校寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

コーポレートサイト：https://tokyu-nasic.jp/(https://tokyu-nasic.jp/)

お部屋探し検索サイト：https://749.jp/(https://749.jp/)

以上