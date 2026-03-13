「15歳、なりたい自分にフェス」3月27日開催

株式会社河北新報社

河北新報社営業局(本社：仙台市青葉区)は2026年3月27日(金)、中高生らを対象とした特別イベント「15歳、なりたい自分にフェス」 を開催します。東日本大震災の発生から15年。発災当時0歳だった子どもたちが15歳となり、中学校を巣立ちます。

本イベントは、2026年3月11日(水)に河北新報社が発行した特集紙面「15歳、なりたい自分に」と連動し、若い世代を後押しすることを目的としています。

未来に向けた一歩を踏み出す彼ら彼女らへ「自分の夢や目標に向き合う機会をつくりたい」という思いから、本イベントを企画しました。

■イベント概要

イベント名：「15歳、なりたい自分にフェス」

主催：河北新報社営業局

日時：2026年3月27日（金） 13:00～17:30（開場 12:30）

会場：東京エレクトロンホール宮城（仙台市青葉区国分町3-3-7）

■プログラム（予定）

13:00 開会

13:15 映画『BLUE GIANT』特別上映

15:30 なりたい自分トークショー（仮称）

16:30 サックス奏者・熊谷駿さん（仙台市出身）と俳優・岩田華怜さん（仙台市出身・元AKB48）によるスペシャルライブ

17:20 みんなで奏でるラストソング

17:30 閉会

■イベントの見どころ

・映画や音楽、トークショーを通じて、「なりたい自分」を考える体験型フェス

・会場内に中高生が将来の夢や目標を発表するブースを設置

・若者の未来を応援する、震災15年の節目にふさわしい特別イベント

■参加方法

参加は無料・事前申込制 です。

以下の特設サイトよりお申し込みください。

▶ イベント特設サイト

https://www.kahoku.co.jp/ad/311kikaku/15naritai/

■3月11日発行の特集紙面「15歳、なりたい自分に」

・表紙、裏表紙は人気漫画『ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ』の作者・石塚真一さんによる特別描き下ろし。仙台市出身の主人公・宮本大の15歳当時と現在の姿を描写

・「なりたい自分」に向かって歩む１５歳、思い思いに今を生きる30代を紹介

・熊谷駿さんのストーリー、被災地・石巻地方を拠点とするビッグバンドも登場

■お問い合わせ

河北新報社営業局業務推進部

TEL：0570-093746(平日10:00～17:00)