【蔦屋書店】3/20(金・祝)より4店舗で開催する「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」のフェアが新たに決定

https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/


代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区）、六本木 蔦屋書店（東京都港区）、中目黒 蔦屋書店（東京都目黒区）、二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）は、2026年3月20日（金・祝）からに4月7日（日）まで、春の全館フェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」を開催します。春は、芽吹きの予感にわくわくしながらも、はじまりに少し不安になる季節。そんな変化の多い季節を、自分らしく過ごすためのビューティー、ウェルネス、アート、ライフスタイルグッズをご提案します。また、フェア期間中は、4店舗にて「ひかりをあつめるスタンプラリー」も実施します。4店舗のうち2店舗のスタンプを集めていただいたお客様には、𦚰田あすかさんデザイン「SPRING SWING 2026」オリジナルステッカー4枚セットをプレゼントします。ぜひ複数のお店をまわってお楽しみください。



フェア紹介

新たに決まったフェアの一部をご紹介します。


【代官山 蔦屋書店】


フロアごとに３つのテーマを設けました。“春を自分らしく過ごす”ためのアイテムをぜひ見つけてください。３つのテーマに沿って代官山 蔦屋書店のコンシェルジュが企画したフェアもお楽しみいただけます。



ひかりをまとう（1号館2階、2号館1階）


SINN PURETE POP UP



「SINN PURETE」はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ナチュラル処方と脳波解析に基づく香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。ブランドクリエイティブと香りを体感できる期間限定のPOP UPを開催。









SHEGREEN POP UP

uneven POP UP


FLOLUX Pop-up with fanfan

ENFÖLD／någonstans


poesia

7NaNatural　わたしを彩る、春。

SUMIDAY／TRESSE／SHEGREEN POP UP　日本発・世界基準の香り(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/52999-1226360225.html)／uneven POP UP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/53139-2253030302.html)／PESTLO／FLOLUX Pop-up with fanfan／ENFÖLD／någonstans 26spring summer(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53108-1041150302.html)／poesia／7nana nail／福場 寛文/Hirofumi Fukuba『Textile Art Galley ―細部に宿る布の芸術―』(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/52810-0806220216.html)／7NaNatural　わたしを彩る、春。(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53257-1634150307.html)／𦚰田あすか／〈MIZUGASHI〉echoes of pollen & stars(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53104-0018460302.html)／nail salon be born POP UP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/53059-1734080227.html)／Riche en parfum POP UP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/52942-2019260222.html)／作品集『Colliu』出版記念 POP UP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/52939-1924130222.html)／illumiiro/イルミーロ POPUP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/53290-2126380309.html)／Still Air ー 輪郭 ー(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/car-bike/53101-2020320301.html)／WORKWEAR EDIT (Yemetti＆A DECOR LIFE)(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/car-bike/53275-2244480308.html)／Marianne Hallberg POPUP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53338-1846430311.html)／Cath Kidston POPUP



<コンシェルジュ企画＞


・ひかりのせかい ひかりのかたち


・LIGHT IN SPRING（春の中の光）(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/53237-2244250306.html)




ひかりを引き出す（1号館1階）



淡の間

OLU PRODUCTS POP UP

光／ひかりを読む

淡の間　春、セルフケアとしてのジャーナリングをはじめよう／OLU PRODUCTS POP UP(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/53138-1852170302.html)／SHIBERIA(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/53289-1955490309.html)



＜コンシェルジュ企画＞


・光／ひかりを読む



ひかりをはぐくむ（3号館1階）



SAYURI POP-UP





SAYURI POP-UP／日本酒で、肌をたしなむ。岩手最古の酒蔵を五感で楽しむ 吾妻嶺酒造店×1684 AZUMAMINE(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/cooking/52914-1842330220.html)／正官庄（ジョンガンジャン）／REISHI GIN



＜コンシェルジュ企画＞


・∴chimugusui ‐ありのままの私に還る‐


・光をはぐくむ書斎フェア(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/magazine/53182-1948540304.html)



【中目黒 蔦屋書店】





人生の瞬間の香り -ヴェルサティル パリ／MYTONE POP UP


詳しくはこちら(https://store.tsite.jp/nakameguro/event/beauty-health/52915-1936230220.html)



【六本木 蔦屋書店】








kikala by neem(https://store.tsite.jp/roppongi/event/beauty-health/53276-0019190309.html)／【POWINK】POP-UP／“new season, new you.” 2026(https://store.tsite.jp/roppongi/event/beauty-health/52989-0202500225.html)／ENSUE ポップアップ(https://store.tsite.jp/roppongi/event/shop/52911-1715460220.html)



【二子玉川 蔦屋家電】





STAN.と迎える、あたらしい暮らし。(https://store.tsite.jp/futakotamagawa/event/shop/53140-1021030303.html)／K-Archive



スタンプラリー

2026年3月20日（金）～4月7日（火）



※プレゼントにスマートフォンは付属しません。

フェア期間中、代官山 蔦屋書店、中目黒 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電の4店舗で「ひかりをあつめるスタンプラリー」を実施します。



4店舗のうち2店舗のスタンプを集めていただいたお客様には、𦚰田あすかさんデザイン「SPRING SWING 2026」オリジナルステッカー4枚セットをプレゼントします。



※いずれの店舗でもお受け取りいただけます。（各店舗、なくなり次第、終了です）


※お1人様につき1回のみのお渡しとなります。







イベント概要


SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～


日程　2026年3月20日（金・祝）～4月7日（火）


時間　各店舗による


主催　代官山 蔦屋書店、中目黒 蔦屋書店、六本木 蔦屋書店、二子玉川 蔦屋家電


URL　https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/



＜開催店舗＞


●代官山 蔦屋書店


https://store.tsite.jp/daikanyama/



●中目黒 蔦屋書店　


https://store.tsite.jp/nakameguro/



●六本木 蔦屋書店


https://store.tsite.jp/roppongi/



●二子玉川 蔦屋家電


https://store.tsite.jp/futakotamagawa/