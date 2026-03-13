『エクセル』から、みずみずしく軽い使用感で大好評の「美容液ＵＶ」が、今年は上品でやわらかな紅茶の香りで数量限定発売

常盤薬品工業株式会社


　2026年3月13日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社:東京都港区）は、メイクアップブランド『エクセル』から、快適な使い心地と香りにこだわった美容液ＵＶ「プロテクティブ　ＵＶエッセンス　（ｌｃ）」（全2種）を限定発売いたします。


◆2月27日よりエクセル公式オンラインショップ、3月3日よりプラザ・ロフトにて先行販売しています。




サナ　エクセル　プロテクティブ　ＵＶエッセンス　０１（ｌｃ）・ 同　０２（ｌｃ）

　快適な使い心地が人気の「エクセル　プロテクティブ　ＵＶエッセンス」は、2021年から毎年、その年だけの香りで限定品を発売し、いずれも大変ご好評いただいております。



　伸びが良く、瞬時に肌と一体化する「スキンタッチ処方」が特長。薄膜タッチのみずみずしいテクスチャーで、ベタつきの無い驚くほど軽い付け心地を追求しました。塗ったことを忘れるかのように肌に溶け込み、やわらかく香ります。



　今年で6回目の発売となる美容液UVが、この度紅茶の香りで限定登場します。「０１　アールグレイ」はベルガモットやレモンなど柑橘の爽やかさが立つ、フルーティでみずみずしい晴れやかな香り。「０２　カモミールティー」はすっきりとしたブラックティーをベースにカモミールを添えた、品のある大人っぽい香りです。


【開発背景】

　毎年限定で発売している「プロテクティブ　ＵＶエッセンス」は、UVケアを義務的意識ではなく、つい塗りたくなるようなアイテムにしたいという想いから生まれたUVです。毎年発売を楽しみにしてくださる方も多く、新たな香りで発売するたびに、店頭からすぐに消えてしまうほどファンの多い全身用UVとなりました。



　今年は、ティータイムをイメージした2種の香りで登場。爽やかなアクティブさのある香りと、落ち着きのある大人っぽい香りで、その日の気分に合わせて2種使い分けるのもおすすめです。



　限定デザインは、明るい日差しが差し込むような軽やかな色調で、紅茶を楽しむ時間を表現しました。テキスタイルをモチーフとしたやわらかなチェック柄とカトラリーのシルエットで、心地よい陽気さを演出しています。



０１（ｌｃ）　アールグレイ

０２（ｌｃ）　カモミールティー

【商品特長】

肌に溶け込み守って香る美容液UV　今年は紅茶の香りが限定登場！


１.毎日まといたくなる快適な使い心地 全身に使える美容液UV

塗ったことを忘れるかのような快適な塗り心地を実現しました。




２.伸びが良くベタつかず、瞬時に肌と一体化

ベタつきのなさを追求した「スキンタッチ処方」を採用。


薄膜タッチのみずみずしいテクスチャーで、


驚くほど軽い付け心地です。






３.5つのフリー処方


４.美容液成分を贅沢に配合


【LINE UP】


★限定品★＜春夏を彩る限定2タイプのやわらかな香り＞

０１（アールグレイ）


ベルガモットやレモンなど柑橘の爽やかさが立つ、


フルーティでみずみずしい晴れやかな香り


０２（カモミールティー）


すっきりとしたブラックティーをベースにカモミールを添えた、


品のある大人っぽい香り







★定番品★＜年中デイリーに使いやすい定番の香り＞

ベルガモット＆ユーカリ


柑橘系のフレッシュさと木々のあたたかさを感じる


清涼感のある香り





*1 セラミドNP *2 ヒアルロン酸Na *3 ハトムギ種子エキス


