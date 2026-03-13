3回目となるアートワーカー（企画者）向けインキュベーションプログラム「CRAWL」参加者を募集開始！

株式会社リクルートホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：出木場 久征）が運営するBUGでは、この度3回目となる「CRAWL」の参加者を募集開始いたします。



「CRAWL」は、文化芸術の領域で「企画」を担い、実行する「企画者」のためのインキュベーションプログラムです。発掘、育成のみならず、機会と場をつなぎ、未来へつづくつながりを形成していくことを目的としています。 キュレーター、プロデューサー、マネージャー、あるいは自ら場を作るアーティスト。 呼称やジャンルは違えど、一つの物事を立ち上げ、社会に問うプロセスに変わりはありません。


本プログラムでは、企画書を単なる提出書類ではなく、他者と対話するための「コミュニケーションツール」と捉え、参加者同士のピアレビューやメンターとの対話を通じて、参加者の構想と書類を徹底的にブラッシュアップします。



参加者とBUG、メンターの投票にて、2027年にBUGにて開催する企画を選出し、選出された企画者は、2026年秋以降BUGスタッフが併走し、企画を実現してゆきます。 ジャンルを超えて集まる「企画者」のネットワークを形成し、あらたな表現の萌芽をBUGから共に作り出しませんか。



――――――――――――――――――――――――――――――――――


メンター


――――――――――――――――――――――――――――――――――


高内洋子


アートマネージャー


展覧会やワークショップの企画・運営、それにまつわる執筆を担う。障害のある人やない人とともにアートをひらく場の運営に携わりながら、京都を中心に活動。言葉がつくる光と影、その可能性について関心がある。




竹中香子


プロデューサー・俳優・演劇教育者


日本人として初めて仏国立高等演劇学校に合格し、俳優及び演劇教育者国家資格を取得。パリと東京を拠点に、ドキュメンタリー映画と舞台作品の企画・制作を行う。



――――――――――――――――――――――――――――――――――


プログラム内容


――――――――――――――――――――――――――――――――――


※すべてGoogle meetを用いたオンラインで開催します


・キックオフミーティング


2026/6/12（金）19:00-20:00


・ピアレビュー


参加者同士が4人1組となり、それぞれの企画書を読み合い、アドバイスなどを行います


・オフィスアワー


メンターとの1on1で、企画書の壁打ちを行います


・NWM（ネットワークミーティング）


参加者のネットワーキングとしてオンラインで気軽なミーティングを行います（参加自由）


・クロージングミーティング


翌年度にBUGにて開催する企画を2本選出します。


2026/9/25（金）19:00-20:00



――――――――――――――――――――――――――――――――――


参加・応募情報


――――――――――――――――――――――――――――――――――


プログラム期間


2026/6/12（金）～9/25（金）



応募期間


2026/3/13（金）～5/20（水）（※〆切18時まで）


・定員40名（応募者多数の場合、抽選の上決定）


・使用言語：日本語


・参加費：無料



参加条件


・今後、文化芸術のフィールドで自らの企画を立案し、実行することを続ける意思があること


・制作費上限100万円の企画を提出できること


（企画が選出された場合、制作費とは別にBUGからはポスター、チラシ制作費用、記録のための動画・静止画撮影費、BUGのウェブサイトにて日英での紹介の費用を負担をします。また、機材の提供、設営・撤去費などの費用も相談のうえお支払いします）


・オンラインにてコミュニケーションができること（Google ClassroomとGoogle Meetを使用します）


・自らが企画した物事や選んだ人に対して責任を持ち、2027年5月～7月に企画を開催・実行できること



応募の手順


・応募する企画では、企画名やプランの他にスケジュール、図面や予算の収支などの記載を求めます。


・BUGにて開催する企画の期間は2027年5月26日（水）～7月19日（月・祝）最短14日間、最長22日間（休館日除く）となります。選出された際の会期は相談の上決定します。


・他の助成金との併用可（他助成金は応募者各自で申請してください）



企画の選出方法


最終的に提出された企画書を参加者、メンター、BUGが読み合い、票を振り分け、BUGでの開催企画を選出します。クロージングミーティングにて開催企画を発表します。



応募の際はウェブサイトをよく読んでからご応募ください



応募先／詳細情報


https://bug.art/project/crawl-2026/application/



――――――――――――――――――――――――――――――――――


関連イベント


――――――――――――――――――――――――――――――――――


CRAWLのプログラムをより深く知るために、オンライン説明会やプレプログラムを開催します


詳細や参加申込はBUGのウェブサイト、SNSをご確認ください



オンライン説明会


参加・応募を迷われている方、興味はあるけれどどのようなプログラムかを知りたい方はぜひご参加ください。プログラムや参加・応募に関する質問にもお答えします。


2026/3/27（金）20:00-21:00


2026/4/11（土）18:00-19:00


2026/5/15（金）20:00-21:00



ライティング講座全2回（※すべてオンラインで開催）


アートワーカー・アーティストのための文章の書き方講座


2026/4/11（土）


19:00-21:00


アートワーカー・アーティストのための企画書の書き方講座


2026/4/12（日）


19:00-21:00



プレイベント


前回のCRAWLの選出企画者であり、今回メンターを務める高内洋子、竹中香子、今回のCRAWLの選出企画者である坂田ミギー、も の2人 が自身の現在地として関心事項からトークイベントやワークショップを企画し、BUGにて開催します。


開催日時：2026/4/12、18、19（土、日）（予定）


最新の情報はBUGのウェブサイト、SNSでご案内します



――――――――――――――――――――――――――――――――――


開催概要


――――――――――――――――――――――――――――――――――


＜タイトル＞ 第3回アートワーカー（企画者）向けインキュベーションプログラム「CRAWL」


＜主催＞ BUG（株式会社リクルートホールディングス）



BUG


〒100-6601 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー1F


Gran Tokyo SOUTH TOWER 1F, 1-9-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo


https://bug.art/



交通アクセス


JR東京駅八重洲南口直結


東京メトロ京橋駅8番出口から徒歩5分


東京メトロ銀座一丁目駅1番出口から徒歩7分



＜施設情報＞


・BUGはオフィスビル1階にあり、入り口から段差なくアクセスできます。


　カフェの奥に広がる空間がBUGです。


・授乳室は設置しておりません。


・多目的トイレはビル内の同フロアに１つあります。


　（おむつ交換台、ベビーチェア、オストメイト設置）


・トイレは地下1階（八重洲地下街）に複数あります。


　エレベーターまたはエスカレーターが利用できます。


・BUGには専用駐車場はありません。ご来館には公共交通機関をご利用ください。



※BUGでは様々な事情を持つ皆様をお迎えできるよう、スタッフが可能な範囲でサポートや情報提供に努めています。




――――――――――――――――――――


【本件に関するお問い合わせ先】


https://recruit-holdings.co.jp/support/form/


――――――――――――――――――――