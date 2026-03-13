アイアップからTVアニメ「銀魂」のうたたねシリーズが新発売！2026年3月下旬発売予定
株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、TVアニメ「銀魂」の新規描き下ろしイラストを使用した「うたたねシリーズ」の商品を発売いたします。
本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/c/anime/gr489/gr557)にて好評予約受付中です。
また、2026年3月下旬から全国の販売店様にて順次、販売を開始いたします。
■うたたねシリーズ＜全６商品＞
■メタル缶バッジ（全5種）【EC限定商品】
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：約H56×W56×D3mm
材質：紙・ブリキ・PET・スチール
価格：各880円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0671-
※こちらの商品はアイアップ公式オンラインストア限定商品です。
■グリッター缶バッジ（全5種）
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：約H56×W56×D5mm
材質：PP・ブリキ・PET・スチール
価格：各550円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0668-
■アクリルスタンド（全5種）
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：本体（銀時）：約H65×W130×D3mm
※キャラクターによってサイズが異なります。
台座（共通）:約H53×W49×D3mm
材質：アクリル
価格：各1,650円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0665-
■アクリルキーホルダー（全5種）
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：約H55×W55×D3mm
材質：アクリル・亜鉛合金・鉄・真鍮
価格：各880円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0664-
■3連アクリルキーホルダー（全5種）
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：
約H30×W70×D3mm
約H40×W40×D3mm
約H28×W23×D3mm
材質：アクリル・鉄・真鍮・亜鉛合金
価格：各1,320円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0666-
■ドミテリア・キーチェーン（全5種）
全5種類：銀時・土方・沖田・高杉・神威
サイズ：約H60×W30×D5mm
材質：アクリル・鉄
価格：各825円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0667-
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
※掲載画像はすべてイメージです。
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa