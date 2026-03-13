イタリアを代表するチョコレートブランド〈カファレル〉が大丸神戸店にニューオープン！3月18日(水)から登場。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

イタリア屈指のチョコレート文化都市・トリノにて、1826年創業のチョコレートブランド〈カファレル〉が、3月18日(水) 大丸神戸店にニューオープンいたします。

イタリアを代表するチョコレート「ジャンドゥーヤ」。ヘーゼルナッツを贅沢に練り込んだチョコレートで、〈カファレル〉がその発祥となっています。現代の〈カファレル〉でも、イタリアのチョコレート200年の歩みと歴史を感じられるチョコレートを楽しんでいただけます。

神戸北野本店は「食べログ スイーツ WEST 百名店」に選出されるほど、評価を受けている名店です。

大丸神戸店から〈カファレル〉のチョコレートをお楽しみください。

名店の生ケーキの味を大丸神戸店から

大丸神戸店にてニューオープンする〈カファレル〉では、生ケーキを展開いたします。北野本店以外で〈カファレル〉の生ケーキをご購入いただけるのは大丸神戸店のみです。チョコレート専門店ならではの濃厚で奥行きのある味わいが魅力のケーキです。百名店に選出されるお味をお楽しみください。

【商品ラインアップ】

(手前から右回りで)

・ジャンドゥーヤ 税込777円

・いちごのチョコショートケーキ 税込799円

・いちごティラミス 税込885円

・ティラミス 税込853円

・ブディーノ 税込842円

〈カファレル〉200周年アニバーサリー商品！

1826年、イタリア・トリノの街でうまれた〈カファレル〉は2026年で200周年を迎えます。

この特別な年を祝して、創業当時の情熱と遊び心を詰め込んだ、華やかなアニバーサリーコレクションをお届けします。

「200周年スクエア缶」

税込2,484円

カファレル社で使用されていたデザインからインスパイヤされたデザイン缶。「ジャンドゥーヤ」「ジャンドゥーヤビター」をはじめとし、くちどけ滑らかななジャンドゥーヤチョコレートでヘーゼルナッツクリームをサンドした「クレミノキューブ」やカリカリの塩キャラメルチップ入りのチョコレートクリームをミルクチョコレートでコーティングした「ソルテッドキャラメル」などをお楽しみいただけるカファレル200周年の記念缶です。

「200 アニヴェルサリオ ストーリア」

税込3,240円

サヴォイアブルーが光るブック型のカファレル誕生200周年の限定缶。2層のジャンドゥーヤに、イタリアンヘーゼルナッツをまるごと加えた新作の「ピエモンテビグスト」や「ジャンドゥーヤ」をなど7種10粒をアソート。

〈カファレル〉らしい可愛さ満点の定番商品もご用意！

「カリーナ コンプリートボックス」

9種：税込6,480円

イタリア語で「可愛い」を意味する "カリーナ" をコンセプトにしたミニ箱9箱セットに、一口サイズのミニジャンドゥーヤ等チョコレート４粒が入っています。レトロでアートなデザインは大切な方へのギフトやちょっとしたプチギフトに。単品1箱からもお買い求めいただけます。

「ジャンドゥーヤ ギフトボックスアソート12粒(ミルク、ビター、エクストラダーク) 」

税込3,024円

「ジャンドゥーヤを生んだ、カファレルだけの口どけ」

1865年に誕生した〈カファレル〉のジャンドゥーヤは型を使わない、絞り出しが生む、ベルベットのような口どけとピエモンテ産ヘーゼルナッツペーストを配合したナッツの芳醇な香りが魅力です。ジャンドゥーヤを生んだ〈カファレル〉の口どけをお楽しみください。

「チョコラティーノ」

税込1,836円

てんとう虫のビックフェイスがキュートな缶に「ジャンドゥーヤ」や人気の「てんとう虫」「きのこ」などを遊び心あふれた6粒をアソート。

大丸神戸店ニューオープンノベルティーも実施☆

※画像はイメージです。

税込3,240円以上お買い上げの先着200名様に「カファレル てんとう虫 アクリルキーホルダー (非売品) 」をプレゼント！カファレルのアイコンである、愛らしい「てんとう虫」をそのままアクリルキーホルダーに。赤いボディに、にっこり微笑む表情が目を引く、思わず欲しくなるデザインです。