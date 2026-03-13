【YUGEN Gallery FUKUOKA】3月20日（金・祝）より開催！グループ展「Resonance」にてサウンドアーティストによるインスタレーションイベントを実施！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2026年3月20日（金・祝）より開催されるグループ展「Resonance」に合わせ、インスタレーションイベントを開催いたします。

本展では「音」という言葉を手がかりに、作品の奥にひそむ感情の動きに目を向けます。ここでいう「音」は音楽を意味するのではなく、画面ににじむ感情のわずかな揺らぎや強弱を“音”になぞらえて捉えます。異なる表現の作品それぞれに宿る動きが、同じ空間に並ぶことでどのように響き合うのかに焦点を当てたグループ展です。

会期中には、サウンドアーティスト・坂本豊を迎え、インスタレーションミュージックによるパフォーマンスを実施。流れる音とともに作品を鑑賞し、視覚と聴覚を同時に体験することで、作品の奥に潜む感情の微細な動きをより深く感じることができます。

また、各イベント当日には、浮雲珈琲店、FRUCTUS、UCHEE SPICE KITCHENといった福岡の人気飲食店も参加。ギャラリー内でフードやドリンクを楽しみながら、ゆったりと作品に触れ、音と空間の響きを体験することができます。

今回のイベントは、作家たちの作品に囲まれた空間で、視覚・聴覚・感情が交差する特別な時間を体験できる機会です。ひとりひとりの感覚に寄り添いながら、作品と空間、そして音が共鳴するひとときをお楽しみください。

詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/resonance-fukuoka

イベント開催概要

-EVENT1-

■開催日時 ：2026年3月21日（土）13:00～21:00

■出店 ：ドリンク／浮雲珈琲店

：フード／FRUCTUS

■参加費 ：無料

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA



-EVENT2-

■ゲスト ：坂本豊

■開催日時 ：2026年3月28日（土）13:00～21:00

■出店 ：ドリンク&フード／UCHEE SPICE KITCHEN

■参加費 ：無料

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

ゲスト・プロフィール坂本豊／Yutaka Sakamoto

サウンドアーティスト

長崎県出身 唐津市在住

2002年から作曲を始め2009年に渡独、実兄弟テクノユニット Sub Human Brosとしてベルリンでの活動を経て2019年帰郷。2020年より個人名義で電子音楽家として九州北部を活動拠点に。「S.V.N.S（Synthetic Virtual Nature Soundscape ）」と題した音響彫刻を制作、 “時” をテーマとするインスタレーションやモジュラーシンセを使った即興演奏を行う。

instagram：＠yukatashb(https://www.instagram.com/yukatashb)

【出店紹介】（日程順）

浮雲珈琲店

◼️出店日：3月21日（土）

宗像市の片隅にひっそりと佇む小さな珈琲屋。

サイフォンに魅せられて日々研究に勤しんでいます。

果実感を意識して焙煎したのものを持って行きますのでアートの傍らにお楽しみください。

instagram：＠ukigumo_coffeeroaster(https://www.instagram.com/ukigumo_coffeeroaster)

FRUCTUS

◼️出店日：3月21日（土）

大切な人に、毎日食べてほしいもの。だからこそ、有機食材を選び抜き、素材の力を最大限に引き出す。

「START YOUR DAY RIGHT（良い一日のはじまりを）」

このタグラインに込めた願いは、子供たちの健やかな成長と、食卓に流れる穏やかな時間の中にあります。一杯のボウルがつくるのは、単なる食事ではなく、健やかなライフスタイルそのもの。

instagram：＠fructus.jp(https://www.instagram.com/fructus.jp)

UCHEE SPICE KITCHEN

◼️出店日：3月28日（土）

スパイス料理を中心に様々な国の料理をオリジナルでアレンジして創作料理を提供しています

instagram：＠uchee_spice(https://www.instagram.com/uchee_spice)

展覧会開催概要

■タイトル：Resonance

■期間 ：2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）

■在廊日 ：未定

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

作品購入について

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

KENTO KIYOHARA：https://yugen-gallery.com/collections/kento-kiyohara

中島隆誠：https://yugen-gallery.com/collections/ryusei-nakajima

YON：https://yugen-gallery.com/collections/yon

過去作品紹介（五十音順）KENTO KIYOHARA中島隆誠YONアーティスト・プロフィール（五十音順）KENTO KIYOHARA

1980年 福岡県生まれ

2008年 THE NORTH FACE 西通り店での二人展を機に活動を開始

2024年 otherにて初個展開催

2025年 トウカノニカイにて個展開催

その他、全国各地でのグループ展、ポップアップへの参加、ファッションブランドへのデザイン提供などを継続的に行い、活動を展開している。



「精神医学の現場で、人生の半分を生きてきた。崩れる心、抗う心、その沈黙を見つめ続けてきた。

同時に、独学で油絵を始める。

描く対象は常に、人間の内側だった。

孤独。空虚。不安。

その深層に潜む、名づけられない強度。

私の作品は感情を説明しない。

ただ、"人間である"という事実を刻む。

アートは装飾ではない。

それは証言であり、存在の痕跡であり、生き抜くための証明である」

instagram：＠knt_delicut(https://www.instagram.com/knt_delicut/)

中島隆誠／Ryusei Nakajima

2004年生まれ。

2026年1月にANTTENA (北九州 小倉)にて個展を開催。前年に忌野清志郎の地元イベント“忌野忌”(東京 国立)にて展示。

主な展覧会にIWATAYA Life with Art 岩田屋 (福岡, 2025.3)、『platform／the other』other (福岡, 2024.12)、『Ryusei Nakajima Feat. Kyouichi Morimasa: 祝福を向ける』博多駅前広場 (福岡, 2024.11)、『I Trust Your Story』Live Art Gallery (東京, 2024.9)、『hybrid newborns became absent kids』ARIKA Hole (東京, 2024.4)、『I am home (super platform)』Hidari Zingaro (東京, 2022.10)。

主な受賞に第3回タガワアートビエンナーレ英展 準大賞、GEISAI#21 審査員賞。

instagram：＠ryusei_nakajima(https://www.instagram.com/ryusei_nakajima/)

YON

1998年生まれ。福岡出身。

高校、大学でグラフィックデザインとイラストレーションを学び、デジタルとフィジカルを横断するビジュアル表現を中心に制作している。

主な個展に、『(INNER) SOUNDSCAPE 』(OFO BY INHERIT GALLERY/ 東京2025年)、『HOLIC』 (GALLERY ROKUJIAN/ 京都2024年) などがある。

また、ジャンルを横断するクリエイターとの共同制作を積極的に行い、近年はエアブラシによるアナログ表現にも力を入れている。



instagram：＠yon_cc1998(https://www.instagram.com/yon_cc1998/)

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp