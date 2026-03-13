プロゲーマーのネモ選手が完全監修したアーケードコントローラーの第2弾「M-GAMING A02」を2026年3月13日（金）より予約受付開始

株式会社エム・エス・シー

ゲーミングライフスタイルブランド M-GAMING〔エム・ゲーミング〕は、格闘ゲーム界の第一線で活躍するプロゲーマーのネモ選手が完全監修した「M-GAMING A01」をベースに、ネモ選手の最新プレイスタイルに対応するために進化したアーケードコントローラー「M-GAMING A02」〔エム・ゲーミング・エーゼロツー〕の予約購入受付を、2026年3月13日（金）より開始いたします。




アーケードコントローラー「M-GAMING A02」は、“現代の格闘ゲームにマッチする最強のアーケードコントローラー”をコンセプトに、ゲーミングライフスタイルブランド M-GAMINGと、格闘ゲーム界の第一線で活躍するプロゲーマーのネモ選手がタッグを組んで創り上げた「M-GAMING A01」の後継モデルです。



「M-GAMING A01」が誇る、ゲームセンターの操作感に近いフィーリングを求めるプレイヤーも満足できる安定感と、操作性のクオリティはそのままに、ネモ選手の最新プレイスタイルに対応すべく、ネモ選手の要望とアイデアをさらに取り入れ、ネモ選手の『現時点の最適解』に限りなく近づいたアーケードコントローラーです。



「M-GAMING A02」はボタンレイアウトを一新し、ネモ選手が2026年を戦い抜くために選んだ、24mmボタンをメインに構成されたレイアウトの「24/30mmモデル NEMO EDITION」と、スタンダードな30mmボタンで構成された「30mmモデル」の2種をラインナップ。プレイヤーの好みにあわせて、モデル選択ができるようになったことも大きなポイントです。



「M-GAMING A02」は2026年3月13日（金）からMiraiSell Selection〔ミライセル セレクション〕サイトにて予約購入受付を開始し、2026年3月31日（火）の出荷開始を予定しております。MiraiSell Selectionサイトでの販売価格は「24/30mmモデル NEMO EDITION」「30mmモデル」ともに59,400円（税込み）です。



なお、M-GAMINGでは2026年3月13日（金）から2026年3月30日（月）の間にご注文いただいた方に限り、「M-GAMING A02」を通常販売価格から5,000円引きとなる特別価格54,400円（税込み）でご購入いただける「A02 先行受注キャンペーン」を実施いたします。商品の詳細や「A02 先行受注キャンペーン」については商品サイトをご覧ください。



M-GAMING「M-GAMING A02」商品サイト


https://m-gaming.jp/products/m-gaming/mg-a02/



MiraiSell Selection「M-GAMING A02」予約購入受付サイト


24/30mmモデル NEMO EDITION： https://miraisell.com/products/4985115975583


30mmモデル： https://miraisell.com/products/4985115975572



M-GAMING A02　|　主な特長





プロゲーマーのネモ選手が完全監修

格闘ゲーム界の第一線で活躍するプロゲーマーのネモ選手が監修。実戦を重ねて追求した新たなボタンレイアウトをはじめ、ネモ選手の要望とアイデアの数々が反映された最新モデルとなっています。






さらなる進化を遂げた筐体デザイン

「M-GAMING A01」で好評を博したシャドウブラック塗装仕上げの高剛性メタルボディと、長時間のゲームプレイでの首や肩、手首への負担を軽減させる4度傾斜の天板はそのままに、筐体デザインを進化させ、膝置き時の安定感をさらに向上させています。






一新されたボタンレイアウト

ネモ選手からの要望でR3ボタンの位置を調整。そのうえで、ネモ選手が2026年を戦い抜くために選んだボタンレイアウトの「24/30mmモデル NEMO EDITION」と、スタンダードな30mmボタンで構成された「30mmモデル」の2種をラインナップ。「24/30mmモデル NEMO EDITION」は24mmボタンをメインに構成しつつ、4P・4Kのみ咄嗟の入力ミスを防ぐため、30mmボタンを採用しています。






Brook製の高性能コントロールボード「GEN-5 Fighting Board」搭載

世界中のプロフェッショナルプレイヤーが愛用するBrook製のArm Cortex-M4Fチップ内蔵のコントロールボード「GEN-5 Fighting Board」を搭載。PS5、PS4、Switch 2、Switch、PCのマルチプラットフォーム対応で、超低遅延による最速入力のゲーム体験を提供します。






信頼性の高い三和電子製レバー・ボタン採用

長年にわたってアミューズメントゲーム業界で親しまれてきた、高い信頼性と実績を誇る、三和電子製のジョイスティックレバーとボタンを採用。あらゆるプレイヤーの手に馴染みやすい、優れた操作感を約束します。






メンテナンスやカスタマイズも容易に

ツールレスで開閉できるバックパネルを大型化し、内部パーツのレイアウトを改良することでメンテナンス性をアップ。レバーやボタンはもちろん、コントロールボードの交換も可能。また、レバーの突き出し量（高さ）を調整可能にしました。






インターフェイスにUSB Type-Cを採用

ゲーム機やPCと接続するインターフェイスにはM-GAMINGオリジナルのUSB Type-Cコネクターを採用。もし破損した場合でも容易に交換可能です。






完全国内生産。サポートも充実

アーケードコントローラーの筐体製造から組み立てまで、徹底した管理体制と品質チェックのもと、すべて国内提携工場のスタッフの手によって一台一台を製造。また、修理業務をはじめ、各種アフターサービスを行うカスタマーセンターを国内に開設しておりますので、安心してご購入いただけます。





M-GAMING A02　|　製品概要



製品名


M-GAMING A02 アーケードコントローラー


- 24/30mmモデル NEMO EDITION





- 30mmモデル





製品名（日本語）　　　　　：エム・ゲーミング・エーゼロツー・アーケードコントローラー


型番　　　　　　　　　　　：24/30mmモデル NEMO EDITION / MG-A02-24NBK


　　　　　　　　　　　　　　30mmモデル / MG-A02-30BK


JANコード　　　　　　　　：24/30mmモデル NEMO EDITION / 4985115975583


　　　　　　　　　　　　　　30mmモデル / 4985115975572


本体色　　　　　　　　　　：シャドウブラック


予約購入受付開始日　　　　：2026年3月13日


出荷開始予定日　　　　　　：2026年3月31日


直販価格　　　　　　　　　：59,400円（税込み）


商品URL　　　　　　　　　：https://m-gaming.jp/products/m-gaming/mg-a02/



M-GAMING A02　|　本体仕様




押しボタン数　　　　　　　：▼24/30mmモデル NEMO EDITION


　　　　　　　　　　　　　　天面部：24mm×9、30mm×2　側面部：24mm×3


　　　　　　　　　　　　　　▼30mmモデル


　　　　　　　　　　　　　　天面部：30mm×11　側面部：24mm×3


ジョイスティックレバー　　：三和電子 JLF-TP-8YT-SK


押しボタン　　　　　　　　：三和電子 OBSF-30(30mm) / OBSF-24(24mm)


コントロールボード　　　　：Brook GEN-5 Fighting Board


サイズ（W×D×H）　　　　：400 × 255 × 120mm


重量　　　　　　　　　　　：3.2kg


ケーブル長　　　　　　　　：2m


接続I/F　　　　　　　　　 ：USB Type-C


対応機種（※）　　　　　　：PS5、PS4、Switch 2、Switch、PC


生産国　　　　　　　　　　：日本


※Brook GEN-5 Fighting Boardの対応に準じます



パッケージ内容


コントローラー本体、USBケーブル（2m）、クイックスタートガイド



※本製品は任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。


※“Nintendo Switch”は、任天堂株式会社の商標です。


※製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。


※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。



プロゲーマーのネモ選手について





本名は根本 直樹。1985年1月5日生まれの41歳。ストリートファイター6をメインに活動しているプロゲーマー。日本eスポーツ連合（JeSU）認定プロライセンス所持者。2018年～2021年3月まで世界有数のeスポーツチーム「Team Liquid」に所属しつつ、会社員としても働く”社会人プロゲーマー”として活動し、数々の戦績を残す。現在は、専業プロゲーマーとして「Saishunkan Sol 熊本」に所属し、選手活動はもちろん、eスポーツ事業や後進育成など、活動の幅を広げて多方面で活躍中。






M-GAMING（エム・ゲーミング）について





コンピューター周辺機器の専門商社として、40年以上、大手量販店や専門店を中心に国内外の優れた製品を供給してきた株式会社エム・エス・シーが、海外や国内の優れたゲーミングブランドをセレクトして製品をプロデュースから流通、カスタマーサポートまで行うゲーミングライフスタイルブランドです。また、国内のお客様のニーズに寄り添ってM-GAMINGオリジナル製品も開発、販売しています。



M-GAMING公式サイト　　　： https://www.m-gaming.jp/


X　　　　　　　　　　　　 ： @mgaming_jp　https://x.com/mgaming_jp


Instagram　　　　　　　　 ： mgaming_jp　https://www.instagram.com/mgaming_jp/


Facebook　　　　　　　　 ： https://www.facebook.com/M-GAMING-103464988584229



企業情報　|　株式会社エム・エス・シーについて





名称　　： 株式会社エム・エス・シー


所在地　： 〒540-0027　大阪市中央区鎗屋町1-2-9


代表者　： 代表取締役社長　宗廣 宗三


設立　　： 1984年4月


資本金　： 8,000万円


事業内容： コンピューター及び周辺機器並びに部品の製造及び販売


　　　　　 コンピューターシステム機器の導入指導、リース、賃貸及び管理


　　　　　 コンピューター及び周辺機器並びにソフトウェアの輸出入業


　　　　　 コンピューター及び事務機の消耗品の販売


　　　　　 電気通信機器の販売


　　　　　 リサイクル関連商品の企画、製造、販売



公式URL


https://www.mediasell.co.jp/



お客様からのお問合せ先




M-GAMINGサポート


メール： support@m-gaming.jp