ふわふわでかわいい！ PCやタブレットも入る、リラックマ・コリラックマのフェイス型マルチケースの予約がスタート♪
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長CEO：夏野剛）は、2026年7月17日（金）に『リラックマ マルチケース リラックマ』と『リラックマ マルチケース コリラックマ』を2種類同時発売します。本書は現在、全国の書店やネット書店などで予約受付中です。
肌ざわりの良いふわふわ素材とお顔の刺繍やお耳にこだわった、リラックマとコリラックマのかわいいフェイス型のマルチケースです。
＜おすすめポイント＞
・飾っても持ち歩いても、とってもかわいいフェイス型！
・ふわふわ素材で肌ざわり抜群♪
・A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つのポケットつき。
・ダブルファスナーなのでがばっと開いて、出し入れラクラク。
・リラックマとコリラックマの総柄イラストで、中までかわいい！
サイズ（約）：高さ225mm（耳は含めず）×幅330mm×厚み25mm
文房具や推し活グッズの収納など、自分のアイディア次第でマルチに活躍すること間違いなしの、とっても便利なケースです。
さらに緩衝材も入っているので、14インチのノートパソコンやタブレットの持ち歩きにもピッタリです☆
本書は全国の書店やネット書店でご予約いただけます。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
書籍情報
『リラックマ マルチケース リラックマ』
価格：3,289円（本体2,990円＋税）
発売日：2026年7月17日（金）予定
▼詳細はこちら（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000291/
『リラックマ マルチケース コリラックマ』
価格：3,289円（本体2,990円＋税）
発売日：2026年7月17日（金）予定
▼詳細はこちら（KADOKAWAオフィシャルサイト）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000292/
版権表記
各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.