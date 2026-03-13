ふわふわでかわいい！　PCやタブレットも入る、リラックマ・コリラックマのフェイス型マルチケースの予約がスタート♪

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長CEO：夏野剛）は、2026年7月17日（金）に『リラックマ マルチケース リラックマ』と『リラックマ マルチケース コリラックマ』を2種類同時発売します。本書は現在、全国の書店やネット書店などで予約受付中です。

肌ざわりの良いふわふわ素材とお顔の刺繍やお耳にこだわった、リラックマとコリラックマのかわいいフェイス型のマルチケースです。

＜おすすめポイント＞

・飾っても持ち歩いても、とってもかわいいフェイス型！

・ふわふわ素材で肌ざわり抜群♪

・A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つのポケットつき。

・ダブルファスナーなのでがばっと開いて、出し入れラクラク。

・リラックマとコリラックマの総柄イラストで、中までかわいい！

サイズ（約）：高さ225mm（耳は含めず）×幅330mm×厚み25mm

文房具や推し活グッズの収納など、自分のアイディア次第でマルチに活躍すること間違いなしの、とっても便利なケースです。

さらに緩衝材も入っているので、14インチのノートパソコンやタブレットの持ち歩きにもピッタリです☆

本書は全国の書店やネット書店でご予約いただけます。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

書籍情報

『リラックマ マルチケース リラックマ』

価格：3,289円（本体2,990円＋税）

発売日：2026年7月17日（金）予定

▼詳細はこちら（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000291/

『リラックマ マルチケース コリラックマ』

価格：3,289円（本体2,990円＋税）

発売日：2026年7月17日（金）予定

▼詳細はこちら（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000292/

版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.