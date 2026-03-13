年間300万人以上が訪れる人気施設から、メディアで話題の動物がいる施設まで『るるぶ 動物園 ベストセレクト』『るるぶ 水族館 ベストセレクト』2026年3月16日(月) 2冊同時発売
JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『るるぶ 動物園 ベストセレクト』『るるぶ 水族館 ベストセレクト』を2026年3月16日(月)に発売いたします。
全国85の動物園、80の水族館を紹介するガイドブック
展示の魅力度や施設の充実度などを踏まえて、るるぶ編集部が厳選した85の動物園、80の水族館を掲載しています。入園・入館前に知っておきたい、お弁当の持込可否、ベビーカーや車椅子の貸出有無、夜営業など詳細なデータも満載です。かわいい赤ちゃん動物や人気モノを捉えた写真もいっぱい。ぜったい参加したいふれあい体験情報も。巻末には、実施イベントや飼育動物の種類から動物園・水族館を検索・比較できる「スーパーインデックス」を収録。
さらに特典のGoogleマイマップを使えば、各施設がどこにあるかすぐにわかります。週末の予定の計画にも、おでかけ前の予習にもピッタリの1冊です！
＜『るるぶ 動物園 ベストセレクト』内容紹介＞
【巻頭特集1】
全国動物園MAP
【巻頭特集2】
全国動物園 癒やしの動物キッズ図鑑
【エリア特集】
■関東
東京都恩賜上野動物園、よこはま動物園ズーラシア、埼玉県こども動物自然公園、市川市動植物園 ほか
■東海・中部
名古屋市東山動植物園、富士サファリパーク、伊豆シャボテン動物公園、長野市茶臼山動物園 ほか
■関西・中四国
神戸市立王子動物園、神戸どうぶつ王国、姫路セントラルパーク、ときわ動物園 ほか
■北海道・東北
旭川市旭山動物園、札幌市円山動物園、盛岡市動物公園 ZOOMO、八木山動物公園フジサキの杜 ほか
■九州・沖縄
長崎バイオパーク、鹿児島市平川動物園、福岡市動植物園、ネオパークオキナワ ほか
＜『るるぶ 水族館 ベストセレクト』内容紹介＞
【巻頭特集1】
全国水族館MAP
【巻頭特集2】
全国水族館 癒やしの海の動物キッズ図鑑
【エリア特集】
■関東
サンシャイン水族館、マクセルアクアパーク品川、すみだ水族館、横浜・八景島シーパラダイス、新江ノ島水族館、鴨川シーワールド ほか
■東海・中部
名古屋港水族館、鳥羽水族館、沼津港深海水族館シーラカンス・ミュージアム、幼魚水族館 ほか
■関西・中四国
海遊館、神戸須磨シーワールド、京都水族館、下関市立しものせき水族館 海響館、島根県立しまね海洋館アクアス ほか
■北海道・東北
アクアマリンふくしま、仙台うみの杜水族館、鶴岡市立加茂水族館、オホーツクとっかりセンターアザラシランド ほか
■九州・沖縄
沖縄美ら海水族館、大分マリーンパレス水族館「うみたまご」、マリンワールド海の中道、長崎ペンギン水族館 ほか
＜『るるぶ 動物園 ベストセレクト』 書誌概要＞
【書名】『るるぶ 動物園 ベストセレクト』
【定価】1375円（10%税込）
【仕様】B5変形 判／本誌 96P
【発売日】2026年3月16日(月)
【発行】株式会社 JTB パブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
【Amazon】https://amzn.asia/d/0ha0IIgJ
【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18515716/?scid=we_mail_item_share
＜『るるぶ 水族館 ベストセレクト』 書誌概要＞
【書名】『るるぶ 水族館 ベストセレクト』
【定価】1375円（10%税込）
【仕様】B5変形 判／本誌 96P
【発売日】2026年3月16日(月)
【発行】株式会社 JTB パブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
【Amazon】https://amzn.asia/d/06fvVJOI
【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18515717/?scid=we_mail_item_share
本件に関するプレスリリースPDF
https://prtimes.jp/a/?f=d24732-602-4e846fefa4988607889189041dfaf8e1.pdf