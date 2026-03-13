「タピオカミルクティー」がパズルに進化！？つぶつぶ食感を組み立てよう！『解体パズルLite タピオカミルクティーパズル』
株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズから、第14弾の新商品『解体パズルLite タピオカミルクティーパズル』を2026年3月中旬に発売いたします。
『解体パズルLite タピオカミルクティーパズル』
タピオカファン必見！世界中で愛され、専門店も数多く存在する“タピオカミルクティー”が、まさかのパズルになって登場！その名も 『解体パズルLite タピオカミルクティーパズル』。カップの中に6個のミルクティーパーツと4個のタピオカパーツを正しく組み合わせ、最後にフタをのせてストローをさせば……あなたの手でタピオカミルクティーが完成！
“つくる”楽しさと“考える”面白さがぎゅっと詰まった、新感覚の立体パズルです。さらに本製品は、ただ組み立てて終わりではありません。実際のティーショップのように“気分で味変できる” フレーバーシートを2種付属しており、カップの外側にセットするだけで、その日の気分に合わせて3つのメニューを楽しむことができます。パズルなのに、まるでお気に入りのドリンクを選ぶようなワクワク感。
見ても、作っても、飾っても楽しい――タピオカ好きにも、パズル好きにもおすすめの一品です。
基本のメニュー
黒糖
抹茶
遊び方
セット内容
商品パッケージ
「解体パズルLite」シリーズは本物そっくりなリアル造形にこだわり、集めても楽しい立体パズルシリーズです。本商品はカップの質感やタピオカの粒感を造形と彩色によって、高い完成度で再現しているため、パズルを楽しんだ後はそのまま飾ってインテリアにもぴったりです。
『解体パズルLite タピオカミルクティーパズル』でほっと一息ついてみませんか？
【商品概要】
■商品名 ：解体パズルLite タピオカミルクティーパズル
■セット内容：タピオカパーツ・・・4個、ミルクティーパーツ(上部)・・・1個、
ミルクティーパーツ・・・5個、ストロー・・・1本、カップ・・・1セット、
フレーバーシート(黒糖)・・・1枚、フレーバーシート(抹茶)・・1枚
■商品サイズ：(Ｗ)60×(D)60×(H)145mm
■発売日 ：2026年3月中旬
■価格 ：1,738円(税10％込)/1,580円(税抜)
■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5519/
※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。
※画像は実際とは異なる場合がございます。
解体パズルLiteシリーズ 好評発売中！
https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/kaitaipuzzle_sp/