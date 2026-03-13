【表紙＆巻頭カラーに『プロの身代わり』が登場!!】『月刊コミックジーン　2026年4月号』が2026年3月13日（金）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年4月号』を2026年3月13日（金）に発売いたします。

漫画：七生 原作：水千丞

『平野と鍵浦』複製原画風クリアファイル

【作品紹介】

中国の大人気作家・水千丞によるBL小説『职業替身』。タイで『MY STAND-IN～身替わりの君～』としてドラマ化され、日本でも大好評配信中です。

その圧倒的な世界観と心揺さぶるドラマ性で多くのファンを魅了し、国境を越えて愛されている話題作『职業替身』の日本版コミカライズがこのたびタイトル『プロの身代わり』として、月刊コミックジーンの表紙を飾ります。

コミカライズ発表のニュースは、中国SNS「Weibo」ではコミカライズのニュースを伝えるタグが650万viewを記録し、原作ファンからも注目度が高いです。

タイトル『プロの身代わり』は、繊細で美麗な筆致と情感豊かな表現力で読者を虜にする実力派漫画家・七生氏がコミカライズを手がけます。

心震えるストーリーと極上の作画が融合した、日本版『职業替身』をぜひお楽しみください！

『プロの身代わり』は2026年3月13日（金）よりカドコミ「アルコリリカ」レーベルにて連載開始。

▼『プロの身代わり』漫画公式X

https://x.com/pro_migawari

▼カドコミ「アルコリリカ」レーベル

https://comic-walker.com/label/rcoririca



▼公式連載ページ

https://comic-walker.com/detail/KC_008524_S

【作品あらすじ】

スタントマンとして働きつつ俳優スターを夢見る「清水翔（しみず しょう）」。彼はドキュメンタリー撮影のロケで土砂災害に遭遇し、崖から転落してしまう。目を覚ますと、同じ名前を持つ「清水翔」という別人の体として生まれ変わっていた。

崖から転落してから数年がたっており、困惑しつつも別人の体で生きることを決めた翔。しかし皮肉な運命のめぐりあわせで、自分が転落する前に体の関係を持ち、喧嘩別れした資産家の御曹司、「晏城明修（あんじょう めいしゅう）」と再会する。

そして翔は思い出す。自分を「身代わり」として扱い、死においやった晏城明修との過去を。

――俺はもう二度と、誰の「身代わり」にもならない。

【著者情報】

漫画：七生（ななお）

代表作『あかやあかしやあやかしの』『花ざかり平安料理絵巻 桜花姫のおいしい身の上』『今日、不良を拾う』（すべてKADOKAWA）など。

X：https://x.com/nanao_osrs

原作：水千丞（シュイ・チエンチェン）

中国BL文学界の至宝・水千丞。繊細な心理描写と緻密に構築されたストーリー展開で、中国のみならず世界中に熱烈なファンを持つ大人気作家。愛と葛藤、切なさと希望を巧みに織り交ぜた筆致は、多くの読者の心を掴んで離さない。

代表作『职業替身』『针锋对决』などは、圧倒的なドラマ性とキャラクターの深みで高い評価を獲得。いくつもの作品がドラマ化・翻訳され、国境を越えて愛され続けている。

唯一無二の世界観を描き出す、まさに現代中国文学界が誇るストーリーテラー。

制作協力：角川青羽

◆センターカラー!!

『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

漫画：相尾灯自 原作：澤村御影 キャラクター原案：スカイエマ

事件解決に向けて、しばしの休息を。

祝！ 配信ドラマ化

吸血鬼作家と新人編集が人外による難事件に立ち向かう！

コミックス第1～2巻 大好評発売中!!

コミックス第1巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000441/)

コミックス第2巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001467/)

◆センターカラー!!

『葬送師と貴族探偵』

漫画：狭間津式 原作：水無月せん キャラクター原案：双葉はづき

ふたりを繋ぐ、刹那の憩い。

年下傲慢貴族×お人好し葬送師が贈る身分差バディの中華復魂ミステリ！

コミックス第1巻＆原作小説（角川ビーンズ文庫）大好評発売中！

コミックス第1巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000465/)

原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000498/)

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2026年4月号』

発売日：2026年3月13日（金）

価格：660円（本体600円＋税）

判型：B5変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000766/)

