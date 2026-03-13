TricoLogicと小学館集英社プロダクションが共同イベントを開催｜第2回「ナゾトキ×思考力」探究チャレンジ

株式会社TricoLogic

考える力を身につける全科目先取り個別学習塾「ミライ式」（運営会社：株式会社TricoLogic 本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：西尾 彰将）は、「エデュテインメントを通じて、人生をより前向きに、より豊かに！」を理念に掲げる株式会社小学館集英社プロダクション（通称：ShoPro）と【ナゾトキ×思考力 探究チャレンジ】イベントを2026年3月28日に開催します。

2026年1月に大阪で開催した同イベントは定員を大きく上回る申し込みをいただき、満員御礼にて終了。参加者・保護者から好評の声が相次いだことを受け、今回は東京での開催を決定しました。

本イベントは、ナゾトキを楽しみながら思考力を鍛えることで、子どもたちが遊びの中で自然と「考える力」を身につけることを目的としています。

■ イベント実施の背景

現代社会では、AI技術の発展に伴い、既存の知識を覚えるだけでなく、課題を発見し、解決策を創造する「考える力」がより重要になっています。

学習塾「ミライ式」は、この論理的思考力や読解力といった「考える力の基盤」を学習を通じて培うことを目指しています。

一方、小学館集英社プロダクションは、「名探偵コナンゼミ」をはじめとするエデュテインメントコンテンツを通じて、子どもたちが楽しみながら学べる環境を提供しています。

本イベントは、ShoProが持つエンターテインメント性の高いナゾトキコンテンツと、ミライ式が培ってきた思考力育成メソッドを融合させることで、子どもたちが楽しみながらAI時代に求められる「考える力」を体感できる機会を提供します。

■ イベント概要

イベントは、オリジナルストーリーに沿って「ナゾトキ」と「思考力問題」に挑戦する体験型プログラムです。

「ナゾトキ×思考力」探究チャレンジ

▼日時

新小学1,2,3年生：2026年3月28日（土）10:00～11:00

新小学4,5,6年生：2026年3月28日（土）13:00～14:00

▼場所

ミライ式 住吉川南校（都営新宿線・半蔵門線「住吉駅」より徒歩12分）

▼定員

各回10名

▼参加費

2,200円（税込）

＊友達・兄弟とご一緒に参加される場合は1人あたり1,100円（税込）になります。

▼参加特典

ご参加いただいた方には、新年度に向けた「学習グッズ入りギフトセット」をプレゼント！

何が入っているかは当日のお楽しみです。

【当日の流れ】

ストーリー × ナゾトキ × 思考力チャレンジ

参加者は、オリジナルストーリーに沿って、次々と現れるナゾトキや思考力問題に挑戦します。

ひらめき力を試すナゾトキと、じっくり考える思考力問題がバランスよく組み込まれており、ゴールを目指します。

お問い合わせ・お申し込みはこちらから

https://s.lmes.jp/landing-qr/2004601607-9LWXvQkV?uLand=jeXhOl

※「ミライ式」公式LINEに遷移します。

■ 会社概要

【ミライ式について】

「ミライ式」は、株式会社TricoLogicが運営する小中学生を対象に考える力を伸ばす学習塾。大阪を中心に20教室を展開。全科目の先取り学習と、読解問題・意見記述を核とした指導を通じて、AI時代に求められる「考える力」を身につけることに特化。



所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

代表者：西尾 彰将

公式サイト：https://tricologic.co.jp/

【小学館集英社プロダクションについて】

小学館集英社プロダクションは、1967年設立の「エデュテインメントを通じて、人生をより前向きに、より豊かに！」を経営理念に掲げる総合コンテンツ・プロデュース企業。

知育・学習教室、通信教育の運営、および指定管理者制度事業等の教育サービスを展開するエデュケーション事業本部と、キャラクターの版権管理、テレビ番組・商品・イベント企画制作を展開するメディア事業本部を両輪として事業活動を展開。

所在地：東京都千代田区神田神保町2-30 昭和ビル

代表者：松井 聡

公式サイト：https://www.shopro.co.jp/

■ 本件に関する問い合わせ先

