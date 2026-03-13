新イメージキャラクターの堀田 真由さんが“いい未来”へ一歩踏み出す！

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長 飛松 一樹 (とびまつ かずき)、以下、三菱UFJ eスマート証券）は新イメージキャラクターとして俳優の堀田 真由さんをお迎えし、新CM「いい未来に、いい投資。」篇を2026年3月14日（土）から放送開始します。

当社は、「すべての人に資産形成を。」をミッションとして、多様な金融商品・サービスをご提供してまいりました。このたび、これまで以上に多くのお客さまに当社サービスをご利用いただくために、新イメージキャラクターの堀田 真由さんが出演するCMを制作いたしました。

■俳優・堀田 真由さん起用の背景

堀田さんは、俳優として映画・ドラマ・CMなど幅広い分野で活躍されています。自然な笑顔や親しみやすさが、当社のブランドイメージと調和すると考え、このたび新イメージキャラクターとしてお迎えいたしました。そんな堀田さんが、これから資産形成に踏み出したいと考えている方に寄り添い、当社のメッセージをまっすぐに届けてくれることを期待しています。

■CMについて

舞台は、堀田さんが「いい未来」について先輩に相談するシーンから始まります。先輩からのアドバイスに「いい未来には、いい投資か…」と気づく堀田さんがいます。そんな堀田さんが「いい未来」について考える中で、「三菱UFJ eスマート証券」で資産形成の一歩を踏み出す決意をします。

資産形成の重要性は理解していても、なかなか一歩を踏み出せない。そんな方に向けて、CMでは、資産形成を「難しそうなもの」ではなく「未来を良くするための、選択肢のひとつ」として描いています。そこには、CMの中の堀田さんのように、「いい未来に、いい投資。」と気づき、それをMUFGグループのネット証券「三菱UFJ eスマート証券」での資産形成を考えるきっかけにしていただきたい、という想いが込められています。最後に堀田さんが「イースマね！」と、投げかける姿にも注目です。

■ CM概要

タイトル：「いい未来に、いい投資。」篇（30秒、15秒）

出演：堀田 真由

放送開始日：2026年3月14日（土）

CM映像

https://youtu.be/kffaOcUFJ_U（30秒）

https://youtu.be/9_l1huuO4P0（15秒）

■撮影エピソード

今回、三菱UFJ eスマート証券の初めてのCM撮影となる堀田さんですが、未来について考えながら、資産形成の一歩を踏み出す決意をする役どころを、飾らず、自然体で演じる姿が心に残りました。

堀田さんが真剣な表情で監督と丁寧に表現の方向性をすり合わせる姿が印象的で、現場には自然と笑い声があふれ、明るく前向きな気持ちになれるCMが完成しました。

堀田さん出演のTVCM公開を記念して、当社のYouTube公式チャンネルで、メイキング映像を限定公開しています。

YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@aukabucom-ondemand

■堀田 真由さんからのコメント

三菱UFJフィナンシャル・グループという、誰もが知る、安心感のあるグループのネット証券会社「三菱UFJ eスマート証券」のイメージキャラクターを任せていただいて、嬉しい気持ちでいっぱいです。今回のCMで演じたのは、私と同世代の方々とも重なるような、投資に一歩踏み出す、等身大の女性です。今回の撮影は、私自身も投資を「自分の未来を考える上で一つの選択肢」として考えるきっかけになりました。

キャッチコピーの『いい未来に、いい投資。』という言葉には、毎日のちょっとした積み重ねがいい未来の自分を作っていくという温かい希望が込められています 。このCMが、皆さんの資産形成の第一歩や、三菱UFJ eスマート証券「イースマ」を知るきっかけになっていただけたら嬉しく思います。

■出演者プロフィール

堀田 真由（ほった まゆ）

1998年生まれ。

15年にWOWOW 連続ドラマW 『テミスの求刑』でデビュー。

その後、NHK 連続テレビ小説『わろてんか』、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、ドラマ『御上先生』『僕達はまだその星の校則を知らない』など話題作に数多く出演。

また、25年10月より『アナザースカイ』の新MCに就任。

以 上

三菱UFJ eスマート証券株式会社

金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号

銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号

電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会