AIと創るお菓子の城体験。ティフォン初のAIイマーシブコンテンツ「スイートキャッスル」を開発

ティフォン株式会社



NTT株式会社（以下、NTT）と株式会社TBSホールディングス（以下、TBS）が共同で推進する次世代エデュテインメント「e6 project（イーシックス・プロジェクト）」発の完全オリジナルIP「感情騎士 - エモーショナル・ナイト -」。

その第一弾となる体験コンテンツが2026年3月20日（金・祝）～22日（日）に開催される「AKASAKA あそび！学び！フェスタ(R) 2026」にて展開される予定です。今回、体験コンテンツのうちの１つ「スイートキャッスル」をティフォン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：深澤研、以下ティフォン）が制作しました。



＜「感情騎士 - エモーショナル・ナイト -」特設サイト＞

https://www.emotional-knight.com/

■ コンテンツ概要

AIバディと共に協力して遊ぶ「スイートキャッスル」

「スイートキャッスル」は、AI技術をティフォンとして初めて導入した没入型体験コンテンツです。参加者は、スマートグラスをかけると現れる個性豊かなAIバディと会話したり、周りの参加者と協力しながらお菓子の城の再建を目指します。

インタラクティブなプロジェクションマッピングとスマートグラスによるXR表現を組み合わせることで、各AIバディが象徴する感情(好奇心・情熱・共感)を誘発しながら、ティフォンが得意とする精細な世界観デザインと高い没入感を伴う体験設計を実現しています。



■ 開催概要

［イベント名］『AKASAKA あそび！学び！フェスタ(R) 2026』

［開催日程］2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

［時間］11:00～17:00

［会場］赤坂サカス広場・TBS赤坂BLITZスタジオ ほか

※「エモーショナル・ナイト」の会場はTBS赤坂BLITZスタジオとなります

［入場料］無料（事前登録制）

［推奨年齢］5歳～12歳

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/asobi-manabi-festa/



■「ティフォン株式会社」とは

ENCHANT YOUR WORLD ～世界に魔法のような彩りを～

クリエイティビティとテクノロジーを融合し、記憶に残る体験と新しい価値を提供します。

先端技術を駆使したXR（VR/AR/MR）にフォーカスした新しいエンターテインメントの創出を目指し、ロケーションベースのMRコンテンツ制作や、魔法じかけのXRテーマパーク『ティフォニウム』の施設を展開。過去には、顔認識技術を使用したゾンビ変身ARアプリ『ゾンビブース』シリーズの開発を行い、シリーズ累計4,000万DLを突破。ディズニーアクセラレータにアジアから唯一採択され、米ディズニーより出資を受けています。

URL：https://www.tyffon.com/

本社：〒141-0033

東京都品川区西品川1丁目1-1住友不動産大崎ガーデンタワー9F

TUNNEL TOKYO

代表者：代表取締役 深澤研

設立：2011年11月11日

事業内容：VR/AR/MRを用いたエンターテインメントの企画・開発・施設運営事業

【問い合わせ先】

ティフォン株式会社：広報担当者（email: pr@tyffon.com）

【コピーライト表記】

(C)2026, NTT/TBS All Rights Reserved.