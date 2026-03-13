中川家、よゐこ濱口、ゆうちゃみもほっこり♪ 常連が集う理由がある！大阪の『創業の古いコの字カウンターランキング』

テレビ大阪株式会社

独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人も気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティ番組です。

(C)テレビ大阪

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 濱口優（よゐこ／大阪市出身）、ゆうちゃみ（東大阪市出身）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/

TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2

みんなで囲む人情空間！『創業の古いコの字カウンターランキング』

どこかホッとする飲食店で、ひときわ存在感を放つのが「コの字カウンター」。とくに人情の街・大阪には、そんなコの字カウンターを今も大切に守り続ける店がたくさん。そこで今回は、取材許可をいただいた大阪の“コの字カウンター”がある飲食店の創業年数を調査して、市町村別にランキングを作成！ 大阪の街に息づく、温かな名店の歴史に迫ります。

■茨木市｜ボリューム満点！夫婦で営む町中華「春陽」(C)テレビ大阪

住宅街にあるレトロで小さな商店街「北茨木名店街」に店を構える町中華「春陽」。店内には、町中華らしく真っ赤で大きなコの字カウンターがあります。この店を営む夫婦が作るメニューは数えきれないほど豊富で、『何を食べてもハズレがない』『メニューが多いから飽きない』と常連客にも愛されています。

(C)テレビ大阪

なかでも辛さ控えめでまろやかな味わいの「マーボー丼」は、常連客に愛される人気メニューです。ただ、便利なコの字カウンターには、店主が少し困っていることがあるそうで……？

■池田市｜女将との会話が楽しい「酒処 備前屋」(C)テレビ大阪

阪急池田駅前にある立ち飲み店「酒処 備前屋」は、いつも常連客で大賑わい。オーナーの久美子さんは2代目で、先代の母から受け継いだ店を3代目の奈穂さんと一緒に切り盛りしています。コの字カウンターを囲んで交わされる、常連と女将の軽やかなやり取り。そんな温かな空気が、この店に人が集まるいちばんの理由なのかもしれません。

(C)テレビ大阪

元は100年ほど続く造り酒屋で、隣では現在も「にいみ酒店」として営業中。そのため、酒の種類は50～60種と豊富。メニュー数も約100種と充実のラインナップで、しかも500円以下とリーズナブル。おでんや天ぷら、創作料理までそろい、長年お酒好きの憩いの場として親しまれています。

■寝屋川市｜コの字カウンターに優しい工夫！「四國うどん」(C)テレビ大阪

国道沿いに建つ、風格ある和風建築のうどん店「四國うどん」。広い店内にはコの字カウンターが3つ並び、カウンター席だけでおよそ50席！ 長年通う常連客も多い人気店で、なかでも瀬戸内産いりこやサバ節、イワシ節で取った出汁に、鳴門産の肉厚わかめを合わせた「肉わかうどん」は創業当時から愛される名物メニュー。はたして「四國うどん」の創業年数は？

■堺市｜堺市民憧れの洋食店「ビフテキ 南海グリル」(C)テレビ大阪

堺市の大通り沿いに店を構える洋食店「ビフテキ 南海グリル」。まるで洋館のような瀟洒な空間には、シャンデリアや甲冑、スペインから取り寄せた牛の剥製「トロちゃん」などが飾られていて、とにかくゴージャス！

(C)テレビ大阪

店内には鉄板付きのコの字カウンターが大小あわせて約25台あり、各席で専属シェフが調理します。味わえるのは、最高級の宮崎牛ステーキ。記念日やお祝いで訪れる人も多い、堺市民憧れの一軒です。食後には、肉汁を吸ったパンをバタートーストに仕上げる“背徳メシ”も人気です。さらに、お祝いごとで利用されることが多いこの店ならではのサービスもあるのだとか。その内容とは？

その他のランキングは…

お参り途中に思わず二度見！『なにわの神社仏閣ミステリーランキング』

3000か所を超える寺社が点在する大阪は、まさに神社仏閣がひしめく“神仏のサンクチュアリ”。中には、思わず「あれ何なん？」と首をかしげたくなる不思議な神社や仏閣も数多く存在します。

そこで今回は、大阪府内の神社・寺院をリサーチ。取材許可をいただいた中から、気になる度の高い順にランキング形式でご紹介！