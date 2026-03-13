NEC、ビズリーチとサイバーセキュリティに関する中高生向けキャリア教育イベントを開催

日本電気株式会社

NECは株式会社ビズリーチと、中高生向けキャリア教育イベント「デジタル時代の情報を守れ！サイバーセキュリティの仕事を学ぼう」を、本年3月7日（土）に開催しました。

本イベントは、政府が定める「サイバーセキュリティ月間」（2月1日～3月18日）の趣旨に賛同し、次世代を担う中高生を対象に実施しました。

デジタル社会に欠かせないサイバーセキュリティの重要性を学ぶとともに、実際の仕事に触れることで、サイバーセキュリティをより身近に感じ、将来のキャリアを考えるきっかけを提供することを目的としています。

また、本イベントは、株式会社ビズリーチが推進する、SDGs達成に向けたサステナビリティプログラム「みらい投資プロジェクト」と、NECの企業市民活動の一つである次世代教育プログラムの一環として、両社が連携して取り組むものです。

当日は、NECセキュリティ株式会社の社員が登壇し、サイバーセキュリティが社会において果たす役割や、今後その重要性が高まる背景について解説するとともに、「ID・パスワード流出のデモンストレーション」を通じて、身近に潜むサイバーリスクを実演しました。続いて、NEC社内でもセキュリティ教育に活用しているカードゲーム「スリーナンバー」（注）を実施。参加者は重要機密情報を狙うハッカーと、それを守る情報セキュリティの専門家のチームに分かれて対戦し、サイバー攻撃の手口や有効な対策を疑似体験しながら学びました。

後半には、現役のセキュリティプロフェショナルであるNECのサイバーセキュリティ部門の社員が自身の仕事内容やキャリアについて紹介し、参加者から寄せられた質問に答えました。

イベント後の感想やアンケート結果からは、参加者からはサイバーセキュリティへの興味関心がうかがえました。

＜学生＞

・サイバーセキュリティといってもさまざまなやり方や仕事があると知ることができました。NECは、楽しそうな会社だと感じました。

・これまでセキュリティに興味がありませんでしたが、身近なところにリスクが潜んでいることがよく分かり、気を付けたいと思いました。

＜保護者＞

・今後さらに発展するインターネット社会において、若年層のうちからサイバーセキュリティを学べるこういった機会は貴重だと感じました

・サイバーセキュリティのプロから、直接かつ楽しく学ぶことができ、非常に有意義でした。

■アンケート（一部抜粋）

・情報技術への興味を持つことができました

・どのようなパスワードが安全か、など具体的な内容も聞くことができてよかったです

・自身の知見を広げる機会になり、知っていることも知らなかったことも、深く考えさせられました

イベント概要

＜イベント概要＞

参加者：中高生 16名

内容：

１．サイバーセキュリティを知ろう（説明：NECセキュリティ株式会社）

２．サイバーセキュリティをゲームで体験しよう

３．サイバーセキュリティのお仕事を学ぼう（説明：NEC サイバーセキュリティ部門、株式会社アシュアード）

〇株式会社ビズリーチ みらい投資プロジェクト主宰 加瀬澤 良年様

今回の取り組みは、当社のSDGs達成に向けたサステナビリティプログラム「みらい投資プロジェクト」の一環として実施したものです。「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションに掲げる当社は、中高生が自らファクトをもとにキャリアに関する情報収集を行う方法を身につけ、将来の納得したキャリアを選択できる力を育むことを目指しています。そうした思いのもと、中高生向けのキャリア教育支援ツール「みらいDESIGN Kit」※を開発し、全国の中学・高校などで約2,900名を対象にキャリア教育の授業を行ってきました。

変化の激しい時代において、早期から社会と接点を持つキャリア教育は、次の世代を担う中高生の選択肢や可能性を広げる重要な鍵になります。本企画が、参加してくださった中高生の皆さんの進路やキャリアを考えるきっかけとなりましたら幸いです。また、本取り組みの実施にあたり、ご協力いただいたNEC様とアシュアードの皆様に心から御礼申し上げます。 今回は、現代社会において喫緊の課題となっているサイバーセキュリティ分野をテーマに開催しました。今後も、未来のプロ人材の育成や新産業への投資を通じて、日本全体の社会課題の解決に努めてまいります。

※ https://www.bizreach.co.jp/pressroom/pressrelease/2023/1222.html

（注）「スリーナンバー」

株式会社セガ エックスディーが提供する身近で起こりうるハッキングに対する有効な対応手段を学べるセキュリティ学習カードゲーム『スリーナンバー ～CSIRT vs HACKER～』

https://segaxd.co.jp/news/newsrelease/684e0829ee8178a458f53bda458c0f832d04ac5e.html

本件に関するお問い合わせ先

NEC コーポレートコミュニケーション統括部

E-mail：youth_comms@ccd.jp.nec.com