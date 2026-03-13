メガネブランド「Zoff」と「and ST」の人気スタッフとのコラボレーションアイウェア第3弾

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260309-6957/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、株式会社アンドエスティが運営する公式WEBストア「and ST（アンドエスティ）」の人気スタッフ”バヤコ”とのコラボレーションアイウェアを、2026年3月13日（金）に「Zoff and ST」で発売します。

「and ST」は、「GLOBAL WORK」「niko and ...」「studio CLIP」など40以上のブランドを展開するアンドエスティHDグループのWEBストアです。アパレル商品のディレクションやスタッフ育成、自社PR活動など幅広く活躍する“バヤコ”は、飾らないキャラクターと親しみやすさで支持を集め、SNS総フォロワー数は40万人を超えます。本コラボレーションでは、バヤコ自身が本当に欲しいと思うポイントを詰め込んだ、こだわりのアイウェアを展開します。

｜概要

- 種類・価格｜調光サングラス 全2種 \14,400- 発売日｜2026年03月13日（金）12：00～- 取扱店舗｜Zoff and ST店- 特設ページ｜https://www.dot-st.com/zoff/concept/?dispNo=013001022

｜商品詳細

調光サングラス 2種（調光ブラウン・調光グレー） \14,400

▼おすすめポイント

クリアなのにクリアじゃない、個性的なのに奇抜じゃない、華奢なのに存在感。 軽くて2WAYでデイリーもレジャーも老若男女問わず毎日身に着けていたくなる。 365日眼鏡のバヤコが欲しいを形にしました！

ブラウン：やわらかい印象で甘め服との相性もＧＯＯＤ！グレー：メンズにもおすすめのカラー！濃いめのグレーがアウトドアにもピッタリ◎

プロフィール

バヤコ

GLOBAL WORKのアルバイトスタッフとして新潟で販売スタッフのキャリアを開始。いちスタッフとして勤務する傍らSNSでの活動が評価され2024年2月に社員として本部へ異動。インフルエンサースタッフ、アパレル商品のディレクター・スタッフ育成など飾らないキャラクターと親近感で三刀流をこなす。SNS総フォロワー数40万人。

- https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=15871- https://www.instagram.com/bayako_dayo/- https://wear.jp/asami885/- https://www.youtube.com/channel/UCC0dds4VDmLusHmgxnbWBTQ

｜お問い合わせ先

オンラインストアについてのお問い合わせ ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）