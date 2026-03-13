【hince】新作「ラディアンスUVルースパウダー」発売 SPF50+ PA++++、光で仕込む“ツヤ膜パウダー”誕生

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、 Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」を発売いたします。

本製品は、さらっとした仕上がりで、光をまとったような上品なツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”にこだわったフェイスパウダーです。

ダイヤモンドパウダーによる光拡散効果と繊細なマイカのブレンド設計により、粉っぽさを感じさせないなめらかな質感で、自然な立体感を引き出します。

さらに、SPF50+ PA++++の紫外線カット効果も兼ね備え、日中のUV対策までサポートします。

“ツヤ膜”のように軽やかにフィックスし、内側からにじむようなラディアンス肌を演出。

毛穴や凹凸をふんわりとぼかし、作り込みすぎない立体感をプラスします。

スキンケア発想のうるおい設計により、快適な使い心地を実現しました。

■ 発売日情報｜先行・一般発売スケジュール

■ ＠cosme TOKYOにて期間限定展開予定

- 2026年3月27日（金）｜先行発売Qoo10公式ショップ- 2026年4月18日（土）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）LOFT, PLAZA先行発売- 26年5月初旬その他全国バラエティショップにて順次発売※店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いのない場合がございます。※hince.jp公式オンラインストア／楽天公式ショップは、順次発売を予定しております。

4月中旬より、＠cosme TOKYOにて期間限定のオフライン展開を予定しております。

ブランドの世界観とともに、本製品を直接ご体験いただける特別な機会をご用意いたします。

詳細は後日、改めてご案内いたします。

■ 製品情報

・ 商品名：ラディアンスUVルースパウダー

（RADIANCE UV LOOSE POWDER）

・ 容量：7g

・ カラー：全2色

機能性：紫外線カット

（SPF50+ PA++++・ノンケミカル処方）

・ 価格：2,200円（税込）

■ カラー展開

・ 01 トランスルーセント

ピュアな透明感をまとえるクリアホワイト。

ナチュラルブラータイプ。

・ 02 シマリングベージュ

繊細なパールが上品に輝くシャインベージュ。

シアーグロウタイプ。

■ 開発背景

近年、ベースメイク市場では“素肌感”や“透明感”を重視した仕上がりが求められています。

その一方で、日中の紫外線対策も欠かせない要素となっています。

hinceは“光を味方につける”という視点から、透明感と仕上がりの完成度を高めながら、UVカット機能も両立するフェイスパウダーの開発に着手しました。

ダイヤモンドパウダーによる光拡散効果と繊細なマイカの組み合わせにより、毛穴や凹凸をふんわりとぼかしながら、内側からにじむような透明感と自然な立体感を演出します。

さらにスキンケア発想の保湿設計を取り入れることで、日中も心地よくお使いいただける使用感を実現しました。

■ 製品概要

光で仕込む立体感。

ツヤ膜で包んで、さらっとフィックス。

#ツヤ膜パウダー

※メイクアップ効果による

POINT 1. さらっとした仕上がりで、透明感のあるラディアンス肌へ

ダイヤモンドパウダーで、光をまとったようなツヤと透明感をプラス。

目立つ毛穴をぼかし、肌をなめらかに整えながら立体感のある仕上がりに。

POINT 2. 強力UVカット × ふわっと軽やかな仕上がり

SPF50+ PA++++で強力なUVカット効果を備えながら、

肌にのせるとふわっと軽く、白浮きや粉っぽさを感じさせず、メイクを長時間キープ。

POINT 3. うるおいを守るスキンケア発想のフェイスパウダー

9種のヒアルロン酸とグルタチオンリポソーム配合。

日中の乾燥から肌を守りながら、保湿と美白ケアを同時に叶え、さらっと快適な肌をキープ。

■ 仕上がりを格上げする、専用ベルベットパフ

極細でなめらかな繊維を高密度に編み込んだ、ベルベット素材を採用。

パウダーをムラなく均一に含み、ふんわりと肌へ密着します。

粉っぽさを感じさせず、繊細なツヤを引き立てながら、ベースメイク全体の完成度をワンランク引き上げる設計。



細部まで美しい仕上がりを追求した、hinceこだわりの専用ベルベットパフです。

■ こぼれにくく、持ち運びやすい二重キャップ構造

パウダーの飛び散りを防ぐ二重構造キャップを採用。



ポーチの中でも中身がこぼれにくく、清潔に保管・持ち運びが可能です。

内容物とパフが直接触れにくい設計で、衛生面にも配慮。



外出先でのメイク直しにも使いやすい、実用性と美しさを両立したパッケージデザインです。

■ 使用方法

【HOW TO USE】

付属のベルベットパフに適量を取り、軽くなじませてから、肌にやさしくタップするようにのせてください。



メイクの仕上げとして顔全体に使用するのはもちろん、皮脂やテカリが気になる部分へのポイント使いにもおすすめです。

【使用のポイント】

・ フタの内側にパウダーを少量出してから使用すると、適量を取りやすくなります。

・ 内フタを閉めたまま軽くトントンと振ることで、パフに均一に含ませることができます。

・ 日中の紫外線対策として、塗り直しにもご使用いただけます。

※素肌にも使用可能ですが、UVカット成分配合のため、クレンジングで落としてください。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

