【hince】新作「ラディアンスUVルースパウダー」発売 SPF50+ PA++++、光で仕込む“ツヤ膜パウダー”誕生
化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、 Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」を発売いたします。
本製品は、さらっとした仕上がりで、光をまとったような上品なツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”にこだわったフェイスパウダーです。
ダイヤモンドパウダーによる光拡散効果と繊細なマイカのブレンド設計により、粉っぽさを感じさせないなめらかな質感で、自然な立体感を引き出します。
さらに、SPF50+ PA++++の紫外線カット効果も兼ね備え、日中のUV対策までサポートします。
“ツヤ膜”のように軽やかにフィックスし、内側からにじむようなラディアンス肌を演出。
毛穴や凹凸をふんわりとぼかし、作り込みすぎない立体感をプラスします。
スキンケア発想のうるおい設計により、快適な使い心地を実現しました。
■ 発売日情報｜先行・一般発売スケジュール- 2026年3月27日（金）｜先行発売Qoo10公式ショップ
- 2026年4月18日（土）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）LOFT, PLAZA先行発売
- 26年5月初旬その他全国バラエティショップにて順次発売
※店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いのない場合がございます。
※hince.jp公式オンラインストア／楽天公式ショップは、順次発売を予定しております。
■ ＠cosme TOKYOにて期間限定展開予定
4月中旬より、＠cosme TOKYOにて期間限定のオフライン展開を予定しております。
ブランドの世界観とともに、本製品を直接ご体験いただける特別な機会をご用意いたします。
詳細は後日、改めてご案内いたします。
■ 製品情報
・ 商品名：ラディアンスUVルースパウダー
（RADIANCE UV LOOSE POWDER）
・ 容量：7g
・ カラー：全2色
機能性：紫外線カット
（SPF50+ PA++++・ノンケミカル処方）
・ 価格：2,200円（税込）
■ カラー展開
・ 01 トランスルーセント
ピュアな透明感をまとえるクリアホワイト。
ナチュラルブラータイプ。
・ 02 シマリングベージュ
繊細なパールが上品に輝くシャインベージュ。
シアーグロウタイプ。
■ 開発背景
近年、ベースメイク市場では“素肌感”や“透明感”を重視した仕上がりが求められています。
その一方で、日中の紫外線対策も欠かせない要素となっています。
hinceは“光を味方につける”という視点から、透明感と仕上がりの完成度を高めながら、UVカット機能も両立するフェイスパウダーの開発に着手しました。
ダイヤモンドパウダーによる光拡散効果と繊細なマイカの組み合わせにより、毛穴や凹凸をふんわりとぼかしながら、内側からにじむような透明感と自然な立体感を演出します。
さらにスキンケア発想の保湿設計を取り入れることで、日中も心地よくお使いいただける使用感を実現しました。
■ 製品概要
光で仕込む立体感。
ツヤ膜で包んで、さらっとフィックス。
#ツヤ膜パウダー
※メイクアップ効果による
POINT 1. さらっとした仕上がりで、透明感のあるラディアンス肌へ
ダイヤモンドパウダーで、光をまとったようなツヤと透明感をプラス。
目立つ毛穴をぼかし、肌をなめらかに整えながら立体感のある仕上がりに。
POINT 2. 強力UVカット × ふわっと軽やかな仕上がり
SPF50+ PA++++で強力なUVカット効果を備えながら、
肌にのせるとふわっと軽く、白浮きや粉っぽさを感じさせず、メイクを長時間キープ。
POINT 3. うるおいを守るスキンケア発想のフェイスパウダー
9種のヒアルロン酸とグルタチオンリポソーム配合。
日中の乾燥から肌を守りながら、保湿と美白ケアを同時に叶え、さらっと快適な肌をキープ。
■ 仕上がりを格上げする、専用ベルベットパフ
極細でなめらかな繊維を高密度に編み込んだ、ベルベット素材を採用。
パウダーをムラなく均一に含み、ふんわりと肌へ密着します。
粉っぽさを感じさせず、繊細なツヤを引き立てながら、ベースメイク全体の完成度をワンランク引き上げる設計。
細部まで美しい仕上がりを追求した、hinceこだわりの専用ベルベットパフです。
■ こぼれにくく、持ち運びやすい二重キャップ構造
パウダーの飛び散りを防ぐ二重構造キャップを採用。
ポーチの中でも中身がこぼれにくく、清潔に保管・持ち運びが可能です。
内容物とパフが直接触れにくい設計で、衛生面にも配慮。
外出先でのメイク直しにも使いやすい、実用性と美しさを両立したパッケージデザインです。
■ 使用方法
【HOW TO USE】
付属のベルベットパフに適量を取り、軽くなじませてから、肌にやさしくタップするようにのせてください。
メイクの仕上げとして顔全体に使用するのはもちろん、皮脂やテカリが気になる部分へのポイント使いにもおすすめです。
【使用のポイント】
・ フタの内側にパウダーを少量出してから使用すると、適量を取りやすくなります。
・ 内フタを閉めたまま軽くトントンと振ることで、パフに均一に含ませることができます。
・ 日中の紫外線対策として、塗り直しにもご使用いただけます。
※素肌にも使用可能ですが、UVカット成分配合のため、クレンジングで落としてください。
■ hinceについて
hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。
