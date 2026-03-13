MOONSTAR「インユース（In Use）」から地下足袋をベースにしたタビシリーズのバンドタイプ「タビフラップ」が登場

株式会社ムーンスター

株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市／東京支社：東京都中央区勝どき／代表取締役社長：井田 祥一）は、「インユース（In Use）」の2026年春夏シーズン新製品「タビフラップ」を2026年3月中旬よりムーンスターの直営店と公式オンラインストアにて発売します。

<公式オンラインストア>

■ MOONSTAR ONLINE STORE：https://www.moonstar.co.jp/store/

＜直営店＞

■ALSO MOONSTAR ：https://inuse.jp/also_moonstar/

■MOONSTAR JIYUGAOKA ：https://inuse.jp/moonstar_jiyugaoka/

■PLATO MOONSTAR ：https://inuse.jp/plato_moonstar/

【画像】タビフラップ ブラック、ベージュ \8,800

インユースは、子どもから大人まで、日本人の暮らしと足を見つめ、「履きよい靴」について考えてきたムーンスターが、長い年月をかけて培った、使う人のための工夫が詰まった普段靴です。

26SSシーズンでは人気のタビシリーズから第三弾の「タビフラップ（TABI FLAP）」が登場。ムーンスターが長年つくってきた地下足袋をベースに考えられた靴です。裸足のようにしっかり足指で地面をとらえることができるため、足場の不安定なアウトドアシーンに適しています。通気性のいいメッシュ素材を使用したバンドタイプです。BLACK、BEIGEの2色展開。

■PRODUCTS

「タビフラップ（TABI FLAP）」

地下足袋のようにヒールピッチ（踵の高さ）をなくし、裸足に近い設計にすることで、歩行時に人間本来の正しい姿勢を促します。つま先部分はオブリーク(注1)にすることで足指が広げやすく、より地面を踏ん張れる形状になっています。アッパーには通気性の良いメッシュ素材を使い、インソールの裏にもパンチングを入れることで、素足でも快適に履けるよう仕立てています。

注1 )オブリーク：親指から小指にかけて実際の足の形のように斜めにカットされた形

●カラー：ブラック、ベージュ

●素材 アッパー：合成繊維/合成皮革 ソール：ラバー

●サイズ：22.0-28.0cm (3E)

●税込価格：\8,800

●発売：2026年3月

■インユース（In Use）とは

創業から150年を迎えたムーンスターは、子どもから大人まで、日本人の暮らしと足を見つめ、「履きよい靴」について考えてきました。インユースは、長い年月をかけて培った、使う人のための工夫が詰まった普段靴です。舞台の上で役者を助ける黒衣（くろご）のように、日常に溶け込みながら、みなさんの快適な暮らしを支え、後押ししていきます。

インユース ブランドサイト：https://products.inuse.jp/

インユース Instagram ：https://www.instagram.com/moonstar_inuse/

MOONSTAR HP ：https://www.moonstar.co.jp(https://www.moonstar.co.jp)

＜読者からのお問い合わせ先＞株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）平日 10:00～17:30