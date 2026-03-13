ピザハット×『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』キャンペーン！【3/16～5/10開催】

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は2026年3月16日(月)から2026年5月10日(日)の期間、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とのコラボキャンペーンを実施いたします。税込1,000円以上ご注文の際、指定のクーポンをカートに入れた方に、数量限定でオリジナルスリーブをプレゼント。さらに、抽選で30名様にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たるキャンペーンなど、盛りだくさんの内容となっております。

＜本キャンペーンのポイント＞

１. チャンスは２回！Xフォロー&リポストでオリジナルQUOカード(2,000円分)が当たる！

２. 税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文いただくと、オリジナルスリーブがもらえる！

３. 税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文された方の中から、抽選で30名様にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たる！

４. 「HUT REWARDS（ハットリワード）」の注文金額1,000円毎にたまるスライスを使用すると、１スライスからオリジナル待ち受け画像と交換できる！

５. 『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』各キャラクターおすすめピザをご紹介！

※２.・３.・４.はピザハットオンライン、またはピザハット公式アプリを利用しての参加となります。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、２.・３.・４.は1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.pizzahut.jp/topic/milkysubway/universe?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration(https://www.pizzahut.jp/topic/milkysubway/universe?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration)

１.チャンスは２回！Xフォロー&リポストでオリジナルQUOカード(2,000円分)が当たる！

期間中に、ピザハット公式Xアカウント「@Pizza_Hut_Japan（ https://x.com/Pizza_Hut_Japan）」をフォローして、ピザハット公式アカウントが投稿するキャンペーン投稿をリポストしてご応募完了。抽選で各期間5名様、合計10名様に「オリジナルQUOカード（2,000円分）」が当たります。

・実施期間

第１弾：3月16日(月)投稿後～3月22日(日) 23:59

第２弾：4月6日(月)投稿後～4月12日(日) 23:59

・賞品／当選者数：オリジナルQUOカード（2,000円分）／各期間5名様、合計10名様

※抽選結果は、ピザハット公式Xアカウント（@Pizza_Hut_Japan）から届くDMにてご案内いたします。

※抽選結果のDMの送付はそれぞれ下記時期のご連絡を予定しております｡

第1弾：2026年4月中旬頃

第2弾：2026年5月上旬頃

※抽選結果は当選された方へのみ送付いたします。

２.税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文すると、オリジナルスリーブがもらえる！

期間中に、ピザハットオンライン、またはピザハット公式アプリにて税込1,000円以上ご注文の際、指定のクーポン『【ミルキー☆サブウェイ】オリジナルスリーブ』をカートに入れてご注文された方に、各店舗数量限定でMサイズピザ用のオリジナルスリーブをプレゼントいたします。

【オリジナルスリーブをプレゼント！】

・実施期間：2026年3月16日(月)～なくなり次第終了

・クーポンコード：PHMLS1

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト（「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※1回のご注文につき１枚のお渡しとなります。

※先着・数量限定でのプレゼントとなります。店舗の在庫がなくなった場合は、クーポンを利用することができません。別店舗でのご利用をご検討ください。

※一部店舗は対象外となります。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、２.・３.・４.は1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。

３.税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文された方の中から、抽選で30名様にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たる！

期間中に、ピザハットオンライン、または公式アプリにて税込1,000円以上ご注文の際、指定のクーポン『【ミルキー☆サブウェイ】Web応募』をカートに入れてご注文された方の中から、抽選で30名様にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たります。

【抽選でオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たる！】

・実施期間：2026年3月16日(月)～5月10日(日)各店舗の営業時間内

・クーポンコード：PHMLS2

・賞品／当選者数

オリジナルQUOカード(1,000円分)／30名様

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト（「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※応募は1回の注文につき1口とさせていただきます。何度でも応募することが可能です。

※一部店舗は対象外となります。

※当選された場合は、発送先情報をご入力いただく登録フォームを送付します。登録フォームは会員登録された際のメールアドレスに2026年5月下旬に送付します。送付後2週間以内にご入力がない場合は当選を無効とさせていただく場合がございます。

※賞品の発送は、2026年6月中旬より順次発送を予定しております。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、２.・３.・４.は1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。

４.「HUT REWARDS（ハットリワード）」の注文金額1,000円毎にたまるスライスを使用すると、1スライスからオリジナル待ち受け画像と交換できる！

期間中に、ピザハットのポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」の交換できる特典にオリジナル待ち受け画像が登場します。

ピザハットオンライン、または公式アプリにて「HUT REWARDS（ハットリワード）」の注文金額1,000円毎にたまるスライス（ポイント）で交換すると、後日配信いたしますメルマガからオリジナル待ち受け画像をダウンロードすることが可能です。

【オリジナル待ち受け画像がダウンロードできる！】

・実施期間：2026年3月16日(月)～5月10日(日)各店舗の営業時間内

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※ピザハットからのメルマガを「受け取る」にチェックを入れてからのご参加をお願いいたします。

※会員登録されているメールアドレスにご注文後１週間程度で送付予定です。

※特典配布前にピザハットオンライン会員を退会かつメルマガの配信を停止しないようお願いいたします。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で２.・３.・４.は同時にご参加いただくことが可能です。

■1スライスと交換

オリジナル待ち受け画像1枚／全5種

■5スライスと交換

全種コンプリート待ち受け画像５枚セット

※サイズ：2,778×1,284pix

※スライスに関する詳細は以下のURLよりご確認ください。

▼「HUT REWARDS（ハットリワード）」についての詳細はこちら

https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=milkysubway(https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=milkysubway)

５.『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』各キャラクターおすすめピザをご紹介！

〈おすすめピザ〉

「ピザハット・マルゲリータ」、「炭火焼黒豚醤油マヨ」、「ペパロニクラシック」、「とろける4種チーズのフォルマッジ」の4種類 。

<オリジナルピザ「ミルキー☆サブウェイのおすすめ4」>

メンバーのおすすめを集めた「ミルキー☆サブウェイのおすすめ4」も登場 。

「ミルキー☆サブウェイのおすすめ4」の内容は「ピザハット・マルゲリータ」、「黒豚醤油マヨ 」、「ペパロニクラシック」、「とろける4種チーズのフォルマッジ」となります。

※「ミルキー☆サブウェイのおすすめ４」にはきざみ海苔はつきません。

※ 別添ハニーメープルシロップは「とろける４種チーズのフォルマッジ」部分にかけてお召し上がりください。

・販売期間： 2026年3月16日(月)～2026年5月10日(日)

・販売店舗：一部店舗を除く全国のピザハット

※お選びいただいた生地によって料金が異なります。

※サイズはMサイズのみとなります。

※店舗毎に最低配達注文金額を設定しています｡

※記載した内容は予告なく変更する場合がございます。

※数量限定です｡店舗により販売を終了させていただく場合があります｡

※店舗により取り扱うメニューが異なる場合があります。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.pizzahut.jp/topic/milkysubway/universe?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration(https://www.pizzahut.jp/topic/milkysubway/universe?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration)

■外部サイトにてEC限定コラボグッズを発売

【EC限定コラボグッズ発売】

・予約期間：2026年3月16日(月) 11:00～5月10日(日) 23:59

■アクリルスタンド（全4種）税込 各1,650円

■ビッグアクリルスタンド（全4種）税込 各4,400円

■缶バッジ（ランダム全4種）税込 660円

■ラウンドクッション（全1種） 税込 4,400円

▼販売サイト

https://ph-milkysubway.stores.jp

企業情報

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年3月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年3月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Collaboration)

【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ】とは

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。

同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、

サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、

警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・

通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。

簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”！

車内で慌てふためくメンバーたちは、

やがて大事件に巻き込まれていってしまう！

意図なし、主義なし、主張なし！

ノリで乗り切る前代未聞の

スペーストレインスペクタクル！！

【公式サイト】https://milkygalacticuniverse.com/

【公式X】https://x.com/MGUJapan

【公式Instagram】https://www.instagram.com/milkygalacticuniverse/#

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@milkygalacticuniverse

