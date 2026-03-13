人工知能主導の創薬と計算生物学プラットフォームによりデジタル生物学市場の成長が加速（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）

人工知能、バイオインフォマティクス基盤、マルチオミクスデータ統合の活用拡大により、生物学研究の手法が大きく変化し、生命科学産業全体で治療開発の革新が加速している。



データ科学と生物学の融合が生命科学研究を再定義

生物学と高度計算技術の融合は、科学者が生体システムを研究する方法を大きく変革している。研究者は現在、大規模な計算モデルを活用して複雑な分子相互作用を分析し、生物学的プロセスをシミュレーションし、治療標的を特定することが可能になっている。この変化により、製薬企業、バイオテクノロジー企業、研究機関は生物学的洞察の精度を高めながら革新を加速できるようになっている。

デジタル生物学市場は、現代の生命科学分野における重要な技術基盤として台頭しており、データ駆動型ツールとデジタル実験プラットフォームを通じて創薬、ゲノム解析、予測モデリングを支えている。





医療イノベーション分野における市場規模と位置付けデジタル生物学市場は、製薬およびバイオテクノロジー分野における計算研究ツールとデジタル生物学プラットフォームの導入拡大により、2030年までに290億ドルを超えると予測されている。デジタルゲノム市場は2030年までに約1,160億ドルに達すると見込まれており、その中でデジタル生物学技術は市場活動全体の約25％を占めると予測されている。これらのプラットフォームは、ゲノム解析、分子モデリング、マルチオミクスデータ解析において重要な役割を果たしている。さらに、2030年までに1兆1,3180億ドルに達すると予測される医療サービス産業全体の中で、デジタル生物学は約0.3％を占める小規模ながら戦略的に重要な技術分野となっている。精密医療とゲノム技術の革新が市場拡大を牽引デジタル生物学市場の成長を加速させているのは、複数の科学的および医療分野の進展である。個別化医療や標的治療の重要性が高まる中、遺伝情報や分子データを分析できる高度なツールへの需要が急速に増加している。デジタル生物学プラットフォームは、生物学的挙動をシミュレーションし治療結果を予測することを可能にし、個別化治療の開発を大きく改善している。また、ゲノム解析技術やマルチオミクス研究の進展も市場拡大を支えている。これらの技術は膨大な生物学データを生成するため、その解析には高度な計算プラットフォームが不可欠となっている。さらに、生命科学分野における政府資金や民間投資の増加も、研究インフラの整備、先進的な分析ツールの開発、バイオテクノロジー企業の成長を支え、デジタル生物学のエコシステムを強化している。人工知能が生物学モデリングを変革デジタル生物学市場における重要な技術動向の一つが、生物学的シミュレーションと予測モデリングにおける人工知能技術の急速な導入である。人工知能アルゴリズムは、分子間の関係を特定し、創薬標的を評価し、実験設計を迅速化することを可能にしている。この動向の一例として、2024年12月にジェンバイオエーアイが発表した人工知能駆動型デジタル生物体プラットフォームがある。このプラットフォームは、デオキシリボ核酸、リボ核酸、タンパク質、単一細胞発現データを統合して複雑な生物学システムをシミュレーションする。これにより研究者は疾病経路をモデル化し、より精密な治療戦略を開発できるようになる。ソフトウェアプラットフォームが市場導入を主導デジタル生物学技術は、計算研究ワークフローを支える複数の要素で構成されている。その中でもソフトウェアプラットフォームが最大の分野であり、2030年までに市場の37％、約110億ドルを占めると予測されている。この分野は、ゲノムおよびプロテオームデータを分析するために人工知能やバイオインフォマティクスツールの導入が進んでいることから拡大している。ハードウェアシステムやデジタル生物学サービスも、大規模生物学モデリングに必要な計算インフラや研究支援を提供する重要な役割を担っている。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344034/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344034/images/bodyimage2】

研究基盤を支える導入方式と技術プラットフォーム

デジタル生物学ソリューションは、研究機関が大規模データを処理し、機関間で協力できるよう、施設内システムとクラウド基盤の両方で提供されている。この市場を支える技術には、生物学分野の人工知能、バイオインフォマティクス基盤、データ完全性を確保するブロックチェーンシステム、クラウドコンピューティング、そしてデオキシリボ核酸データ保存技術などが含まれる。

これらの技術により、科学者は膨大な生物データを管理し、製薬開発やバイオテクノロジー研究を加速できるようになっている。



医療から環境分野まで広がる応用領域

デジタル生物学市場は、従来の創薬研究を超えた幅広い応用分野を支えている。主な分野には、個別化医療の開発、合成生物学研究、農業バイオテクノロジー、環境モニタリング、バイオインフォマティクス分析などが含まれる。

製薬企業とバイオテクノロジー企業がこれらの技術の主要な利用者である一方、大学研究機関、医療機関、受託研究機関も研究効率やデータ解析能力の向上を目的として導入を進めている。



北米が世界の技術革新を主導

地域別では、北米が2030年までに最大のデジタル生物学市場であり続けると予測されており、市場規模は約110億ドルに達すると見込まれている。この地域は強力なバイオテクノロジー産業基盤、高度なデジタルインフラ、生物医学研究における人工知能の高い導入率を背景としている。

アメリカ合衆国は最大の国別市場となり、2030年までに約90億ドルに達すると予測されている。政府研究資金、バイオテクノロジー企業へのベンチャー投資、大学と製薬企業および技術企業の連携が成長を支えている。



生命科学企業と技術企業による競争環境

デジタル生物学市場には、バイオテクノロジー企業、デジタルプラットフォーム企業、生命科学技術企業など多様な企業が参加している。市場は比較的分散しており、2024年には上位10社が約20.5％の市場シェアを占めた。

サーモフィッシャーサイエンティフィックは約4％の市場シェアで最大企業となっている。同社は高度なゲノム解析装置、デジタルポリメラーゼ連鎖反応技術、バイオインフォマティクスプラットフォーム、統合生物データ解析ツールを提供している。

その他の主要企業には、イルミナ、エフ・ホフマン・ラ・ロシュ、アジレント・テクノロジーズ、キアゲン、バイオラッド・ラボラトリーズ、テンエックス・ジェノミクス、ギンコ・バイオワークス、パシフィック・バイオサイエンシズ、ダッソー・システムズなどが含まれる。



研究を支える供給網と産業エコシステム

デジタル生物学のエコシステムには、研究活動を支える供給企業、流通企業、利用者が含まれる。原材料や機器の供給企業には、メルク、ロンザ・グループ、ジーイー・ヘルスケア、プロメガ、コーニング、ブルカー、ジェンスクリプトなどがある。

流通企業には、アバンター、ブイダブリューアール・インターナショナル、メドライン・インダストリーズ、コール・パーマーなどが含まれ、研究機器や実験ツールを世界中に供給している。

デジタル生物学プラットフォームの主な利用者には、ファイザー、ノバルティス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、アストラゼネカ、サノフィ、アムジェン、リジェネロン、モデルナ、ビオンテック、バーテックス、イーライリリーなどの製薬企業やバイオ企業が含まれる。



ソフトウェア・ハードウェア・サービス分野での成長機会

デジタル生物学市場では複数の分野で大きな商業機会が見込まれている。ソフトウェア基盤、高度計算ハードウェアシステム、専門的なデジタル生物学サービスは、2030年までに合計で140億ドル以上の市場価値を生み出すと予測されている。

2025年から2030年の間に、ソフトウェア分野は約50億ドル拡大し、ハードウェアシステムとサービスはそれぞれ約50億ドルと40億ドルの成長が見込まれている。これらの機会は、生物学研究と治療開発において計算ツールへの依存が高まっていることを反映している。



戦略的技術投資が将来の市場発展を形成

デジタル生物学市場の企業は、高度計算基盤やデジタル研究技術への投資を拡大している。多くの企業が生物学システムをモデル化し創薬プロセスを加速する高性能人工知能基盤の開発を進めている。

さらに、分子特性分析のための高精度分析ツール、リアルタイム生体分子検出を可能にする抗体型生体センサー、精密医療開発を革新する計算生物学基盤などの新技術も登場している。

これらの取り組みは、デジタル技術が生命科学研究を変革し、データ主導型の新しい生物学的発見を可能にしていることを示している。



