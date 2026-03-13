¡ÚÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¡Û¤Þ¤Á¤ËÌ´¤Èµ±¤¤ò¡ª¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤¬ÃÏ¸µ¹×¸¥
¡¡Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô½Ð¿È¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥Áー¥à¡Öe¡ùSPARKLE¡Ê¥¤ー ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡Ë¡×¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢
①º´Æ£ ´õË¾¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í2016¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¡Ë
②Â¼¾å ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ê¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¡¿Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¡Ë
③ÃæÅç ¹¯À²¤µ¤ó¡Ê¼«Å¾¼Ö¡¿£Õ£Ã£É¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ーÄÌ»»£¹¾¡¡Ë
④ÌîÂ¼ Í¹á¤µ¤ó¡Ê¥Ïー¥É¥ë¡¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢£µ°Ì¡Ë
⑤ÅÄÃæ ÍªÅÐ¤µ¤ó¡Ê±ØÅÁ¡¿¸µÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾åÉô¼ç¾¡£Âè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç£²Ï¢ÇÆ¡Ë
¤Î£µ¿Í¡£
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿£µ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È±ÛÁ°»Ô¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£¡¡¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸µµ¤¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Æ±Ç¯£´·î¡¢µÞÅ¸³«¤Ç¥Áー¥à¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥êー¥È¤¬ÃÏ¸µ¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Ë¼«È¯Åª¤ÊÃÄÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤éÃæÅç¹¯À²¤µ¤ó¡¢Â¼¾å¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¢º´Æ£´õË¾¤µ¤ó¡¢ÌîÂ¼Í¹á¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÍªÅÐ¤µ¤ó
¡¡´ðËÜÍýÇ°¤Ï¡¢¡ÖÌ´¡¦ÌÜÉ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¡ÖÂÎÎÏ¡¦¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ê±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡Ë¡×¡Ö³èµ¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Î£³¤Ä¡£»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡Ö¤¹¤ë¡¦¤ß¤ë¡¦¤µ¤µ¤¨¤ë¡¦¤·¤ë¡×µ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌ´¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î³èÎÏ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
e¡ùSPARKLE¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê³èÆ°
Ç¯·îÆü¡¦Ì¾¾Î ³µÍ× ¼Ì¿¿
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£±£±Æü¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Þー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë e¡ùSPARKLE¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀìÌç¼ïÌÜ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¯¤¸°ú¤¤ÇÅú¤¨¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£±£³Æüe¡ùSPARKLE¥Ð¥¤¥¯¡Ê¥À¥à¥é¥¤¥É¡Ë ÃæÅçÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç·úÀßÃæ¤Î¥À¥à¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£Ìó£µ£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£³ÆüµÆ²Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡õ¥Ù¥Óー¥«ー¥¦¥©ー¥¯
ÃÏ¸µ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¡£»²²Ã¼Ô¤òÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÀèÆ³Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Ì¤½¢³Ø»ù¤È¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ä±¿Æ°¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£±£±Æüe¡ùSPARKLE¥¢¥«¥Ç¥ßー Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤«¡¢Éô³èÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·èÎÏ¤òÍÜ¤¦¹ÖµÁ¤ò³«¹Ö¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä¿´¹½¤¨¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤½¬´·¤ò¾®Ãæ³ØÀ¸£µ£°¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー£´¿Í¤¬¡¢£²·î¤Ë¿·»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÎÓ Æ©»ÔÄ¹¤òË¬Ìä¡£¥Áー¥à´ÆÆÄ¤Ø¤Î½¢Ç¤¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âîµå¤òÌó£µ£°Ç¯¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤òÌó£´£°Ç¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÌó£²£°Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÎÓ»ÔÄ¹¡£Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÂÎÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ä¹¬Ê¡´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î´Ä¶À°È÷¤ä¡¢µòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢¿§¡¹¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌ´¤Èµ±¤¤òÆÏ¤±¤ëe¡ùSPARKLE¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤éº´Æ£´õË¾¤µ¤ó¡¢Â¼¾å¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¢Ê¿ÎÓ»ÔÄ¹¡¢ÌîÂ¼Í¹á¤µ¤ó¡¢ÃæÅç¹¯À²¤µ¤ó