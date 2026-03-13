インドのフッ素ポリマー市場は2033年までに7億9,928万米ドルに達し、年平均成長率7.46%で成長する見込み

インドのフッ素ポリマー市場は2033年までに7億9,928万米ドルに達し、年平均成長率7.46%で成長する見込み